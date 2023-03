Cemantix 2023 : trouver le mot du jour ? Pistes et solutions

Contents















Cemantix 2023 : des pistes et solutions pour vite trouver le mot du jour

Aimez-vous les jeux de casse-tête ? Dans ce cas, Cemantix 2023 est fait pour vous. De nouveaux mots sont générés sur le site quotidiennement.

Votre mission ici est de trouver le mot juste. Il vous faudra remuer les méninges pour y arriver. Un classement est aussi fait journellement selon le niveau des joueurs.

Voici des pistes et solutions pour trouver le mot du jour du jeu Cemantix 2023.

Cemantix Solution : trouver le mot du jour ?

Il faut que dire que la règle pour trouver le mot du jour ne change pratiquement pas au fil des jours. Ceux qui s’intéressent au jeu doivent juste trouver des mots qui se rapprochent contextuellement d’un mot secret. Il s’agit du mot du jour. Comprenez qu’ici, vous êtes à la recherche d’un mot qui est le plus souvent utilisé avec le mot qui fait actuellement objet de vos recherches.

L’orthographe peut être différente. Notez qu’une valeur en pourcentage et en température est attribuée aux différents mots. En fonction de la proximité contextuelle du mot, vous verrez afficher un index gradué. Plus le mot que vous suggérez est proche, plus le degré Celsius sera élevé. En outre, dans ces conditions, la valeur sur 1 000 va aussi augmenter.

Le système qui est utilisé pour ce jeu intègre une base de données riche en textes. Des milliards de mots s’y retrouvent. Pour mieux vous situer, vous êtes principalement à la recherche d’un nom commun ou d’un adjectif. Ne vous préoccupez pas donc des verbes, des versions plurielles ou féminines des mots, encore moins des noms propres.

Les accents et les majuscules ne sont pas non plus pris en compte au moment de l’analyse effectuée par son algorithme. Vous n’avez que six essais à faire avant de trouver le mot cible. À la fin du jeu, Cemantix classe les joueurs en tenant compte de leurs réponses.

Quel est le mot Cemantix en mars 2023 ?

Avec ce jeu, vous avez un nouveau mot à deviner chaque jour. Pour le trouver, vous aurez besoin de toutes vos compétences linguistiques. Vous ne serez pas seul. Il faudra donc être assez réactif et intelligent pour retrouver le mot cible rapidement. Il faut noter que le mot dont il est question est souvent pris de plus d’une catégorie. Si vous recherchez les réponses des jours antérieurs, faites simplement une recherche sur internet.

Le principe et les règles du Jeu Cemantix 2023

Vous recherchez ici un mot français. Il s’agit là du principe de ce jeu. Vous n’aurez pas du mal à cerner le principe du jeu Cemantix de cette année. Si vous remarquez que la température est plus proche de 1000, dites-vous alors que le mot que vous venez de proposer est contextuellement plus proche du mot secret.

Pour dire qu’un mot est similaire à un autre, les règles de Cemantix ne tiennent pas compte de l’orthographe, encore moins de la prononciation. Seul le contexte est pris en compte. Vous pouvez taper autant de mots que vous voulez. Mettez-vous-y afin de prouver à tous votre maîtrise du vocabulaire français.

Pour y jouer, vous devez d’abord identifier le mot cible. Une fois les suggestions trouvées, il va falloir procéder à la saisie des mots. Un champ est disponible pour cela. Notez que le système vous proposera 999 mots proches du mot secret.

Si vous remarquez qu’une bonne température vous est donnée pour le mot que vous venez de taper, alors dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Ce qu’il convient faire maintenant est de chercher les variantes dudit mot.

Vous pouvez faire votre recherche dans les synonymes ou les déclinaisons. Si vous désirez être celui qui trouvera le mot prochainement, entraînez-vous régulièrement. Dès qu’un joueur trouve le mot recherché, le jeu prend fin automatiquement.

En ce qui concerne l’inscription à Cemantix, vous avez la possibilité de procéder au téléchargement de la version mobile de l’application. Il vous est aussi possible de jouer en ligne. À cet effet, vous allez vous tourner vers une plateforme dédiée. Des instructions précises sont données sur chaque plateforme.

Le nom d’utilisateur, l’adresse mail et le mot de passe sont des renseignements que vous donnerez assez souvent. Suite à cela, vous aurez votre propre compte. Pour le confirmer, vous devez cliquer sur le lien qui est instantanément envoyé dans votre mail. Dès lors, vous pourrez vous connecter à votre compte et défier les autres joueurs.

Est-ce que le jeu est gratuit ?

Pour accéder au jeu Cemantix, vous n’avez rien à payer. Mais, des options payantes sont disponibles pour ceux qui recherchent une bonne expérience utilisateur. Une boutique virtuelle est également disponible. Les achats que vous ferez dans cette boutique vous permettront d’avoir plus de crédits.

Qu’est-ce que je peux gagner à Cemantix ?

Recherchez-vous des heures de divertissements ? Dans ce cas, sachez que Cemantix 2023 vous satisfera. Vous allez profiter des divers jeux qui sont disponibles au sein d’une communauté active. L’internaute rempote des prix et a droit à des récompenses lorsqu’il parvient à trouver le mot recherché.

Des séances de partages se font entre les joueurs. Ces moments d’échanges sont de bonnes occasions pour avoir des conseils pouvant vous permettre de tirer votre épingle du jeu plus souvent. Pour finir, vous découvrez de nouveaux mots. Votre vocabulaire se trouvera donc plus enrichi