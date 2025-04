Ordinateur fixe ou PC portable ? Le guide pour faire le bon choix selon votre usage pro

4.9/5 - (137 votes)

Alors que bon nombre de professionnels et de particuliers utilisent des ordinateurs portables, il est parfois nécessaire d’utiliser un ordinateur fixe avec une station de travail dédiée. Cela s’explique le plus souvent par des activités qui demandent plus de ressources que d’autres, ou un usage plus intensif de votre ordinateur.

Nos astuces pour trouver une station de travail puissante

Ceci étant dit, si vous n’êtes pas un véritable technophile, il est fort probable que vous n’ayez encore aucune idée de l’utilité ou non d’une station de travail, ni du choix à réaliser pour votre propre utilisation. Découvrez nos astuces pour que ces fameuses stations de travail n’aient plus aucun secret pour vous…

Ce que vous devez retenir 🖥️ [station de travail puissante – conseils d’achat] :

🔧 Choisir une station de travail évolutive permet d’optimiser la durabilité en adaptant la RAM, le stockage ou la carte graphique selon les besoins professionnels futurs.

🧠 La compatibilité logicielle est essentielle pour exploiter pleinement les logiciels lourds, notamment en 3D, montage vidéo ou simulation, sans risque d’obsolescence rapide.

🌱 Évaluer la consommation énergétique contribue à réduire l’empreinte carbone de votre entreprise tout en respectant les engagements RSE.

📦 Standardiser les équipements simplifie la gestion IT et garantit une cohérence entre les postes selon les besoins spécifiques des collaborateurs.

Qu’est-ce qu’une station de travail ?

Une station de travail, ou une “workstation” en anglais, est un ordinateur très puissant pour réaliser des tâches qui nécessitent beaucoup de ressources. En effet, la station de travail est bien plus puissante qu’un ordinateur classique, et s’avère même indispensable pour :

La conception 3D

Le montage et l’édition de vidéos

La simulation scientifique

La programmation informatique

D’autres domaines technologiques qui émergent, comme l’intelligence artificielle, ont aussi le plus souvent besoin d’une station de travail très puissante pour fonctionner sur un environnement local.

Pourquoi opter pour une station de travail à la place d’un ordinateur ?

Comme vous l’avez compris, les stations de travail ne sont pas destinées à toutes les utilisations. Toutefois, dans certains cas particuliers, ces équipements apportent une véritable plus-value car les stations de travail ont :

Une puissance de calcul supérieure aux ordinateurs traditionnels, grâce à des processeurs capables de gérer des tâches lourdes

aux ordinateurs traditionnels, grâce à des processeurs capables de gérer des tâches lourdes Des cartes graphiques performantes qui sont indispensables pour la génération d’images ou la modélisation

qui sont indispensables pour la génération d’images ou la modélisation Des matériaux plus durables et solides , pensés pour fonctionner 24h/24 pour les postes les plus exigeants

, pensés pour fonctionner 24h/24 pour les postes les plus exigeants Une solution de refroidissement plus avancée que la norme, avec notamment un système de dissipation thermique qui évite la surchauffe

Enfin, les stations de travail sont aussi réputées pour être plus stables, avec moins de conflits matériels ou logiciels qui peuvent intervenir sur certains appareils en particulier.

5 conseils pour choisir votre station de travail

Vous avez déjà mis en place tous les conseils pour améliorer votre productivité au travail ? Désormais, pour passer à la vitesse supérieure dans votre organisation, il est temps de vous équiper ! Avec une station de travail pour vous ou pour l’un de vos collaborateurs, les effets devraient se ressentir sur la qualité de la production et sur le temps qui y est accordé.

Voici nos 5 conseils pour choisir une station de travail qui répond à vos besoins :

Conseil n°1 : prenez en compte l’évolutivité du matériel

Si les stations de travail sont généralement pensées pour être évolutives dans le temps, à l’inverse d’autres équipements informatiques adaptés à une utilisation temporaire, n’oubliez pas de vous renseigner sur les capacités des stations de travail que vous évaluez.

Que ce soit au niveau de la RAM, de la capacité de stockage, ou même de la carte graphique, une station de travail doit avoir la capacité à évoluer dans le temps avec du matériel que vous pouvez remplacer sans devoir changer complètement de station de travail.

Conseil n°2 : vérifiez la compatibilité logicielle

En règle générale, les professionnels qui se tournent vers des stations de travail le font pour utiliser des logiciels qui demandent des ressources plus importantes que la norme. Pour vous assurer de pouvoir utiliser vos différents logiciels avec une station de travail en particulier, vous pouvez par exemple consulter les caractéristiques d’un logiciel, et vérifier que celui-ci est bien compatible.

Afin d’anticiper sur les prochaines versions des logiciels, veillez à ne pas vous tourner vers une station de travail qui se rapproche trop de la configuration minimale requise, car vous risquez de ne plus pouvoir utiliser un logiciel après plusieurs mises à jour.

Conseil n°3 : évaluez la consommation énergétique

Avec des entreprises qui sont de plus en plus contraintes de surveiller leur consommation énergétique, dans le cadre de leur politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ou pour d’autres convictions, cela passe également par le choix de votre matériel informatique.

Les fabricants et les revendeurs affichent systématiquement des informations qui peuvent vous aider à évaluer l’impact énergétique à court et long-terme. Cela signifie qu’en fonction de votre choix, vous avez la capacité à améliorer ou détériorer l’empreinte écologique de votre entreprise.

Conseil n°4 : standardisez les stations de travail

Il est fort probable que vous n’ayez pas besoin d’une seule et unique station de travail pour votre organisation, mais de plusieurs équipements pour vos collaborateurs. Si vous vous retrouvez dans ce type de situation, la meilleure pratique consiste à standardiser les équipements que vous utilisez.

Cela veut dire qu’avant de vous tourner vers une station de travail en particulier, vous devez d’abord évaluer les besoins de tous les collaborateurs concernés. En effet, les métiers pouvant nécessiter une station de travail étant différents les uns des autres, il est probable que votre choix ne se fasse pas sur la première station de travail que vous imaginiez…

Conseil n°5 : facilitez la maintenance

Les stations de travail ont l’avantage d’être conçues avec des matériaux solides, mais il reste tout à fait possible que vos appareils soient endommagés avec le temps, sans que cela soit le signe d’un matériel de mauvaise qualité.

Par conséquent, veillez à choisir une station de travail qui sera facile à maintenir, avec un service client à votre disposition, et une garantie pour une prise en charge rapide.