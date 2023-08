Le AirTag 2 par Apple | Découvrez tout sur la Deuxième Génération des AirTags ! 🍏✨

Apple Montre Connectée Apple Watch SE GPS 2ème génération, boîtier Aluminium Minuit 44mm avec Bracelet Sport Minuit

L’AirTag 2 fait actuellement couler beaucoup d’encre grâce aux informations divulguées par l’analyste réputé Ming-Chi Kuo. Selon ses prédictions, la production en masse des AirTags 2 commencera au quatrième trimestre de l’année 2024.

Cette nouvelle soulève des attentes quant à la disponibilité de ces nouveaux traqueurs d’objets, qui pourrait se concrétiser vers la fin de cette même année ou au début de l’année 2025.

Une particularité intéressante de cette nouvelle génération d’AirTags est son intégration optimisée avec le prochain casque Vision Pro d’Apple. Ming-Chi Kuo suggère que l’AirTag 2 jouera un rôle crucial au sein de l’écosystème d’informatique spatiale en développement chez Apple. Cependant, bien que Kuo ait révélé cette intégration, aucun détail supplémentaire n’a été fourni concernant de potentielles nouvelles fonctionnalités pour ces traqueurs d’objets.

L’AirTag actuel, lancé en avril 2021, a déjà fait ses preuves avec sa puce U1 dédiée à l’Ultra Wideband. Cette technologie permet une localisation précise des objets, grâce à la communication entre l’AirTag et les appareils Apple, principalement les iPhones, à proximité. Ces derniers transmettent ensuite l’information aux serveurs d’Apple, permettant ainsi aux propriétaires de retrouver leurs objets grâce à l’application Localiser.

Il est à noter que Ming-Chi Kuo avait également annoncé que les futurs iPhone 15 seraient équipés d’une nouvelle puce pour l’Ultra Wideband, promettant une précision accrue. Il est donc plausible de supposer que l’AirTag 2 bénéficiera également de cette amélioration.

Malheureusement, les impatients devront patienter encore plus d’une année avant de mettre la main sur l’AirTag 2. Cela laisse du temps pour Apple d’éventuellement dévoiler de nouvelles fonctionnalités et innovations. En attendant, pour ceux qui souhaitent profiter de la technologie actuelle, l’AirTag existant est actuellement en promotion sur Amazon, avec une réduction de 10 % à 35 € et une offre de lot de 4 à 104 €, soit une réduction de 19 %.

En résumé, l’AirTag 2 s’annonce comme une innovation captivante avec une production prévue pour fin 2024, selon les prévisions de Ming-Chi Kuo. Son intégration avec le casque Vision Pro et l’écosystème d’informatique spatiale d’Apple offre un aperçu des avancées technologiques à venir. Toutefois, la patience est de mise pour les amateurs de nouvelles technologies qui devront attendre encore un certain temps avant de découvrir toutes les nouveautés que l’AirTag 2 pourrait apporter. En attendant, l’AirTag actuel offre déjà des fonctionnalités intéressantes à des prix réduits pour les intéressés.