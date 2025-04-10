Actualités

Piratage majeur chez Allianz Life : 1,1 million de clients concernés par une fuite de données

Le groupe Allianz Life a été victime à la fin du mois de juillet 2025 d’une cyberattaque d’ampleur,...
Actualités

Fuite de données chez Workday : des interrogations sur une série de piratages dans les environnements Salesforce

Workday, acteur majeur spécialisé dans la gestion du capital humain et des finances d’entreprise, se retrouve actuellement sous...
Actualités

Google ciblé par une cyberattaque : les hackers ShinyHunters au cœur d’une nouvelle opération

Au début de l’été 2025, Google a fait face à une attaque informatique orchestrée par le groupe de...
Actualités

Le label « Les plus belles fêtes de France » dans la tourmente

Depuis sa création, le label « Les plus belles fêtes de France » ambitionne de récompenser les événements...
Actualités

Loi Duplomb : quand la cuisine française refuse de servir des pesticides à la carte

Depuis juillet 2025, la contestation n’a cessé de monter dans les cuisines françaises. Face à la loi Duplomb,...
Actualités

Panne massive chez Post Luxembourg : le pays confronté à la fragilité de son réseau

Un large pan du Grand-Duché a connu, ce mercredi 23 juillet, une panne massive de réseau avec une...
Tech

Steam change ses règles : quelles conséquences pour les joueurs et le marché du jeu vidéo ?

Valve, propriétaire de la plateforme Steam, a récemment engagé plusieurs changements majeurs dans sa gestion des jeux, des...
Actualités

IRIS², OneWeb, data centers nationaux : l’Europe propose une souveraineté spatiale clés en main à l’Ukraine

Boris Rabilaud Boris Rabilaud -
Et si l’indépendance numérique passait carrément par l’espace ? L’Europe,...
Tech

Cybersécurité made in France : Bouygues Telecom, Secinfra et C2S lancent une contre-offensive en 2025

Boris Rabilaud Boris Rabilaud -
Et si Bouygues Telecom venait de changer les règles...

Actualités

Boomerasking : cette habitude qui gâche vos relations sociales

Boris Rabilaud -
Les interactions sociales sont complexes et certaines habitudes peuvent les encombrer sans qu'on s'en rende compte. L’une de ces habitudes, peut-être moins connue, est...

Comment se préparer pour le Hellfest 2025 : astuces et conseils

Boris Rabilaud -
Le Hellfest 2025, l’un des événements musicaux les plus attendus par les amateurs de métal, approche à grands pas. Se déroulant du 19 au...

Comment l’intelligence artificielle bouleverse le SEO : les stratégies gagnantes à adopter dès maintenant

Boris Rabilaud -
Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA), le monde de la recherche en ligne est en pleine mutation. Plusieurs géants du secteur...
