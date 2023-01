Comment créer son entreprise quand on est au chômage ?

L’une des solutions les plus efficaces pour trouver son emploi de rêve est de le créer. En effet, face à la montée du taux de chômage, il devient de plus en plus difficile de trouver un emploi correspondant à sa qualification.

L’entrepreneuriat se présente donc comme une alternative de choix, pour sortir du chômage. Mais le chemin est long et parsemé d’embûches.

Découvrez dans cet article nos conseils et astuces pour créer son entreprise quand on est au chômage.

Monter un projet solide : un préalable important

Toute entreprise vient répondre à un besoin réel, pour lequel il existe un marché conséquent. C’est pourquoi la première étape de votre processus de création d’entreprise doit être de trouver un besoin que vous pouvez solutionner et pour lequel les gens sont prêts à payer.

Une fois que vous avez identifié un problème ou un besoin, vous devez effectuer une étude de marché pour déterminer la faisabilité de votre idée et la taille de votre marché cible. Il vous faudra ensuite élaborer un plan d’affaires détaillé, qui comprend des informations sur votre produit ou service, vos stratégies marketing et commerciales, votre plan financier et votre plan opérationnel.

Ce préalable revient très souvent dans les conseils pour développer son entreprise. Dès lors que vous avez en main un business plan bien élaboré, vous pouvez aller à la recherche du financement pour lancer votre entreprise.

Il est possible de continuer de percevoir ses allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE), tout en créant son entreprise. En effet, pour qu’une entreprise commence par être rentable au point de vous rémunérer de façon convenable, il peut s’écouler un certain temps. Fort de cela, la réglementation a établi des conditions pour qu’un créateur d’entreprise puisse continuer de percevoir ses allocations chômage.

La première de toutes est de maintenir son inscription à Pôle emploi et de satisfaire aux conditions d’attribution de l’ARE. Aussi, vous devez informer Pôle emploi de votre projet de création d’entreprise et obtenir l’accord de l’organisme pour continuer à percevoir vos allocations chômage. Toutefois, il faut noter que vous ne pouvez pas cumuler l’ARE et l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE).

Quand prévenir Pôle emploi d’une création d’entreprise ?

Il est recommandé de prévenir Pôle emploi de votre projet de création d’entreprise dès que vous avez l’intention de vous lancer dans cette activité. Cela vous permettra de vérifier que vous êtes éligible à percevoir des allocations chômage pendant que vous démarrez votre entreprise, et de vous assurer que vous respectez les conditions imposées par Pôle emploi.

Il est important de rappeler que vous devez informer Pôle emploi de tout changement dans votre situation (chiffre d’affaires, contrat de travail, etc.) pour continuer à percevoir vos allocations chômage.

Quelle aide financière pour monter son entreprise ?

Pour monter votre entreprise, vous pouvez prétendre à certaines aides financières et exonérations. L’aide à la reprise et à la création d’entreprise est une somme qui vous est versée au début de votre activité, si vous renoncez au maintien partiel de l’ARE. La somme que vous recevez est calculée en fonction de vos droits restants à l’allocation chômage et vous est versée en deux fois. Notez que vous devez vous inscrire avant la création ou la reprise de l’activité. En outre, l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) consiste en une exonération partielle ou totale des charges sociales pendant un an.

Pour ouvrir sa micro-entreprise avec pôle-emploi, vous devez d’abord vous inscrire en tant que demandeur d’emploi, en notifiant clairement votre projet de création d’entreprise. Alors vous pourrez vérifier si vous êtes éligibles à l’ARE pendant que vous créez votre entreprise et pourrez mener toutes les démarches administratives requises pour en jouir. Vous pouvez aussi opter pour l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE), qui sera fonction de vos droits restants à l’allocation chômage