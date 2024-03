Entreprises de santé : pourquoi opter pour un éditeur de logiciel SaaS ?

La dématérialisation du domaine de la santé apporte son lot d’innovations. De plus en plus d’éditeurs de logiciels voient le jour et accompagnent les professionnels de santé à faire face aux défis quotidiens.

Découvrez ici l’importance pour les entreprises de solliciter les services d’un éditeur de logiciel.

Ce que vous devez retenir :

La numérisation du secteur de la santé entraîne une mutation majeure, avec des éditeurs de logiciels SaaS qui fournissent des solutions digitales pour répondre aux besoins croissants.

La certification des logiciels par la Haute Autorité de Santé assure la qualité et la conformité des solutions, avec des critères tels que l’homologation, la compatibilité DMP, MSSanté, RGPD, etc.

Les avantages techniques des logiciels SaaS incluent l’accessibilité, l’évolutivité, la gestion du stockage des données par le fournisseur, les mises à jour fluides et l’intégration facile avec d’autres applications.

En termes de sécurité, les logiciels SaaS offrent une meilleure protection des données, une gestion des autorisations d’accès centralisée et des sauvegardes automatiques régulières, ce qui en fait un choix sûr pour les entreprises de santé.

Le modèle financier flexible des logiciels SaaS permet aux entreprises de contrôler leurs coûts en ajustant les abonnements en fonction de leur utilisation réelle, avec des déploiements immédiats et des économies sur les coûts d’installation et d’infrastructure par rapport aux solutions On Premise.

Contents







La mutation du secteur de la santé

Aujourd’hui, plus que jamais, le secteur médical se trouve totalement en pleine mutation. Cette transformation s’explique par la numérisation des services de santé.

Les patients n’ont plus besoin de forcément se rendre à l’hôpital pour leur consultation ou pour recevoir des soins.

Des éditeurs de logiciels SaaS comme UBAQ, disponible sur https://www.ubaq.io/, mettent en place des solutions digitales qui facilitent la vie. Mais pour choisir un éditeur de logiciel professionnel sur le marché, il faut forcément prendre en compte le concept de certification.

Certification des logiciels : pourquoi faire ?

La certification des logiciels indique le respect de la norme de qualité d’une solution informatique développée par un éditeur de logiciel. Avant de certifier un logiciel, la Haute Autorité de Santé (HAS) qui a pour charge de contrôler leur qualité tient compte de certains critères. Il en existe de plusieurs types à savoir :

L’homologation INSi ;

L’hébergement des données ;

La compatibilité DMP ;

La compatibilité MSSanté ;

La Conformité au RGPD ;

Le respect de la directive 93/42/CEE sur le dispositif médical ;

Le Datadock ;

Le Logiciel d’aide à la prescription LAP.

La Flexibilité et la technique

L’un des avantages d’utiliser un éditeur de logiciel SaaS pour une entreprise représente l’accessibilité sans difficulté au logiciel via internet. Les employés peuvent utiliser le logiciel depuis leur maison sans besoin de se connecter aux serveurs de l’entreprise. À l’inverse des solutions On-Premise qu’on utilise seulement sur les machines sur lesquelles on les installe, les logiciels SaaS sont accessibles depuis tout type d’appareil.

Il suffit de disposer d’un navigateur web et d’une connexion internet sur son smartphone ou sa tablette. Notez également que les logiciels SaaS restent évolutifs et qu’à tout moment, votre entreprise peut décider d’ajouter de nouveaux utilisateurs ou d’augmenter les capacités de stockage. De son côté, l’éditeur peut développer de nouvelles fonctionnalités et améliorer l’interface utilisateur, tout cela, sans entraîner le dysfonctionnement du logiciel.

Un atout technique majeur pour une entreprise choisissant un éditeur de logiciel SaaS réside dans la gestion du stockage des données, qui est assumée directement par le fournisseur de service. Cette externalisation libère les clients de la charge et de la complexité liées à la conservation des données. En outre, ils bénéficient pleinement des fonctionnalités du logiciel sans être affectés par les mises à jour régulières réalisées par le fournisseur. Cela garantit ainsi une expérience utilisateur fluide et sans interruption.

Les mises à jour des logiciels SaaS, guidées par les retours et les suggestions des utilisateurs, servent à améliorer continuellement leur expérience d’utilisation. Si votre entreprise utilise déjà plusieurs applications, l’adoption d’un logiciel SaaS simplifie considérablement l’intégration de cette nouvelle solution aux outils existants. Grâce à l’emploi de connecteurs natifs, la configuration de l’intégration peut se réaliser en quelques clics seulement, rendant le processus à la fois rapide et efficace.

La sécurité

Les entreprises de santé ont intérêt à faire appel à un éditeur de logiciel SaaS pour la sécurité que garantit cette solution au lieu de faire confiance aux ordinateurs de leurs salariés (ici). En réalité, chacun des utilisateurs du logiciel SaaS bénéficie de la sécurisation de ses données.

Un éditeur de logiciel SaaS performant fait de la sécurité élevée des données des utilisateurs, l’une de ses priorités. C’est pourquoi il se sert des serveurs répartis dans plusieurs régions pour héberger ces informations confidentielles et procéder à des sauvegardes automatiques régulières. En faisant confiance à un logiciel SaaS, on limite les risques de piratage des données stockées.

Par ailleurs, chaque utilisateur dispose d’une autorisation d’accès à la plateforme pour exercer son rôle, que ce soit celui de modification, de validation ou encore d’administration. Au cas où l’un des employés de vos entreprises démissionnerait, on peut facilement lui retirer ses autorisations d’accès au logiciel de manière centralisée. Ce faisant, le logiciel se révèle comme un partenaire idéal pour toute entreprise soucieuse de la sécurité de ses données.

Le modèle financier

Un autre avantage notable de l’adoption de logiciels SaaS est financier. En effet, le modèle économique des logiciels SaaS offre une flexibilité permettant aux entreprises d’ajuster leur abonnement et le coût associé en fonction de leur niveau d’utilisation réelle.

De même, pour changer de formule d’abonnement ou pour ajouter un service à leur logiciel, les entreprises n’ont plus besoin d’effectuer des installations supplémentaires ou d’acheter un nouveau serveur ou un nouveau logiciel. Il leur suffit de quelques clics pour un déploiement immédiat.

Si les logiciels On Premise nécessitent des coûts d’installation et d’infrastructure exorbitants, se tourner vers un logiciel SaaS s’avère moins coûteux. Saisissez donc votre chance dans un contexte où les logiciels SaaS ont le vent en poupe et opérez le bon choix parmi les nombreuses solutions attractives présentes sur le marché.

DQogICAgPGRpdiBjbGFzcz0ibHdkLWNvbnRhaW5lciIgaWQ9Imx3ZF9ib3R0b21fc2VjdGlvbiI+DQogICAgICAgIDxkaXYgaWQ9Imx3ZF9jb250YWluZXJfbG9nbyI+DQogICAgICAgICAgICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly92b29uZS1hY3R1LmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtbGVnYS13aXphcmQtZmlsZXppbGxhIC0gQ29waWUvdmlld3MvLi4vaW1hZ2VzL2x3ZC1sb2dvLW1lbnRpb25zLnBuZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSI2MCI+DQogICAgICAgIDwvZGl2Pg0KICAgICAgICA8ZGl2IGlkPSJsd2RfY29udGFpbmVyX2xpc3QiPg0KICAgICAgICAgICAgPHVsPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGxpPjxzcGFuPkNvbnRlbnUgY29uw6d1IGV0IHByb3Bvc8OpIHBhciAjRTIwMjRfMzg2NDQzLiBMYSByw6lkYWN0aW9uIGRlIFZvb25lIEFjdHUgbidhIHBhcyBwYXJ0aWNpcMOpIMOgIGxhIHLDqWFsaXNhdGlvbiBkZSBjZXQgYXJ0aWNsZS48L3NwYW4+PC9saT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8bGk+PHNwYW4+Q3LDqWRpdHMgaW1hZ2VzIDogI0UyMDI0XzM4NjQ0Mzwvc3Bhbj48L2xpPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3VsPg0KICAgICAgICA8L2Rpdj4NCiAgICA8L2Rpdj4NCg==