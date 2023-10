Comment choisir le meilleur opérateur mobile pour votre couverture réseau à domicile ?

Avez-vous du mal à capter un signal réseau fiable à la maison ? Êtes-vous fatigué de chercher désespérément une connexion pour passer des appels ou naviguer sur Internet ?

Cet article vous explique comment vérifier les réseaux autour de chez vous et choisir le bon opérateur afin d’avoir enfin une connexion stable et performante.

Situation actuelle de la couverture réseau en France

La couverture réseau des différents opérateurs mobiles en France varie selon les régions et le type de réseau (3G, 4G, 5G). En ce qui concerne la 3G, tous les quatre opérateurs principaux (Bouygues Télécom, Free, SFR et Orange) couvrent 99% de la population. Néanmoins, leurs taux de couverture géographique diffèrent : Bouygues avec 97%, Free avec 98%, SFR avec 98% et Orange avec 97%.

Bouygues Télécom : 97% de couverture 3G

Free : 98% de couverture 3G

SFR : 98% de couverture 3G

Orange : 97% de couverture 3G

Pour la 4G, les chiffres sont légèrement différents. Chaque opérateur couvre également 99% de la population, mais en termes de couverture géographique, Bouygues couvre seulement 95%, Free 92%, SFR 96% et Orange 95%.

En ce qui concerne la 5G, à l’heure actuelle, Free est l’opérateur ayant le plus de sites proposant cette technologie en France, suivi de Bouygues Télécom, SFR puis Orange. Cependant, le réseau 5G d’Orange offre des bandes de fréquence plus élevées et donc plus puissantes.

Conseils pour améliorer votre réception mobile à la maison

Vérifiez la couverture réseau de votre opérateur dans votre région

Pour savoir si votre opérateur couvre correctement votre zone géographique, consultez les cartes détaillées fournies par chaque opérateur ou rendez-vous sur le site de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Vous y trouverez des informations précises sur la couverture 3G, 4G et 5G de chaque opérateur dans toutes les régions de France.

Tester un autre réseau avec l’aide d’amis ou de voisins

N’hésitez pas à demander à vos amis ou voisins quel opérateur ils utilisent et s’ils sont satisfaits de leur connexion. Vous pouvez également tester la qualité du signal d’un autre opérateur en empruntant momentanément le smartphone d’un ami ou en insérant temporairement sa carte SIM dans votre téléphone (si celui-ci est débloqué).

Passez à la 5G si votre zone est couverte et si votre smartphone est compatible

Si votre quartier est couvert par le réseau 5G et que vous possédez un smartphone compatible, il peut être intéressant de passer à un forfait incluant la 5G. Cela vous offrira une connexion plus rapide et plus stable pour naviguer sur Internet avec votre téléphone. Cette option peut également être avantageuse si la qualité de votre connexion 4G est médiocre.

Questions à se poser avant de changer d’opérateur

Avant de changer d’opérateur pour améliorer votre réception mobile à la maison, posez-vous les questions suivantes :

Quelle est la principale cause de mon problème de réception ? Est-ce lié à l’emplacement de ma maison, à la qualité du signal de mon opérateur actuel, ou à mon smartphone lui-même ?

Y a-t-il des améliorations prévues pour la couverture réseau dans ma région dans un avenir proche (déploiement de la 5G, construction de nouvelles antennes-relais, etc.) ?

Le coût de l’abonnement à un nouvel opérateur en vaut-il la peine ?

Aurai-je besoin de payer pour débloquer mon téléphone si je change d’opérateur ?

Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et n’oubliez pas de consulter les avis et tests d’autres consommateurs afin de vous aider à faire le meilleur choix pour votre couverture réseau à domicile.