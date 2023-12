Maîtrisez Google Photos comme un expert avec ces fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle

Google Photos est l’une des applications de gestion et de sauvegarde de photos et vidéos les plus populaires, grâce à son efficacité et sa facilité d’utilisation. Voici quelques astuces pour mieux maîtriser cette application devenue indispensable.

Libérez de l’espace de stockage sur votre compte Google

Google offre par défaut 15 Go d’espace de stockage gratuit pour tous les utilisateurs. Avant de souscrire à un abonnement Google One pour augmenter cet espace, vous pouvez commencer par faire le ménage dans vos photos et vidéos. Pour cela, appuyez sur votre avatar en haut à droite de l’application, puis sélectionnez Espace de stockage associé à votre compte.

Dans la page qui s’affiche sous Réviser & Supprimer, Google Photos propose plusieurs catégories de contenu que vous pouvez revoir et supprimer (grandes photos/vidéos, autres applications, photos floues, captures d’écran…).

Tapez sur votre avatar en haut à droite

Sélectionnez « Espace de stockage associé à votre compte »

Revoyez et supprimez les éléments inutiles

Faites de la place sur le stockage de votre smartphone

L’avantage principal de Google Photos est de libérer de l’espace sur le stockage de votre smartphone en sauvegardant vos photos et vidéos dans le Cloud. Assurez-vous que vos images synchronisées sur Google Photos sont en qualité originale en vérifiant ce paramètre dans les Paramètres de l’application.

Une fois cette étape réalisée, utilisez le module intégré dans Google Photos pour libérer de l’espace sur votre smartphone :

Appuyez sur votre avatar en haut à droite de l’écran et allez dans les Paramètres

Choisissez « Sauvegarde » puis « Qualité de sauvegarde »

Vérifiez que l’option « Qualité originale » est sélectionnée

Sélectionnez votre avatar en haut à droite de l’écran et appuyez sur l’option « Libérer de l’espace »

Attendez quelques secondes pour que Google Photos supprime les éléments de la mémoire interne de votre appareil

Note importante :

Le stockage en qualité originale pour les photos et vidéos consomme beaucoup d’espace de stockage. Par conséquent, nous vous recommandons de libérer de l’espace sur votre smartphone uniquement si vous disposez d’un abonnement Google One avec suffisamment d’espace de stockage en ligne.

Récupérez des photos accidentellement supprimées

Si vous supprimez involontairement des photos ou vidéos stockées en ligne, ne paniquez pas ! L’application Google Photos dispose d’une corbeille où sont envoyés tous les éléments supprimés. Il vous suffit de sélectionner ceux que vous souhaitez récupérer, puis d’appuyer sur le bouton Restaurer en bas de l’écran pour les réintégrer dans votre bibliothèque de photos et vidéos.

Naviguez rapidement à travers vos souvenirs grâce au bouton de défilement

Pour parcourir plus rapidement vos années passées sans avoir à faire défiler tous les événements de votre vie en images, vous pouvez utiliser le bouton de défilement qui se trouve en haut à droite de l’interface de Google Photos.

Identifiez les visages et les animaux avec l’intelligence artificielle de Google Photos

L’une des grandes forces de Google Photos est d’intégrer un certain nombre de fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle. Pour activer celles-ci, appuyez sur votre avatar pour ouvrir le menu principal, puis allez dans les paramètres de l’application. Une fois ce préalable rempli, rendez-vous dans l’onglet Bibliothèque. Sous la catégorie Personnes & Animaux, vous pourrez accéder aux albums regroupant les photos contenant des visages ou des animaux. Ainsi, il sera plus facile de retrouver des clichés spécifiques.

En suivant ces astuces, vous maîtriserez encore mieux l’application Google Photos et profiterez pleinement de ses services pour gérer et organiser efficacement vos photos et vidéos.