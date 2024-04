les indispensables de la sauvegarde sur Android : de Google Photos à Dropbox

Au quotidien, nos smartphones accumulent un grand nombre de données personnelles : photos, vidéos, messages, notes, et même des documents importants. La perte de ces précieuses informations peut causer d’énormes désagréments ou nuire à votre vie privée, voire professionnelle. Pour éviter ce genre de problèmes, il est crucial de connaître les différentes méthodes et services permettant de sauvegarder vos données sur Android efficacement. Dans cet article, nous allons explorer quelques outils incontournables, tels que Google Photos et Dropbox.

Sauvegardez vos photos avec Google Photos

Google Photos est l’une des applications les plus populaires et puissantes pour sauvegarder, organiser, et partager vos clichés depuis votre appareil Android. Voici pourquoi :



Stockage illimité : L’un des atouts majeurs de Google Photos est sa capacité à offrir un espace de stockage gratuit et quasi-illimité pour vos photos en haute qualité (jusqu’à 16 mégapixels) et vos vidéos (jusqu’à 1080p).

Organisation automatique : Grâce à la reconnaissance faciale et aux algorithmes intelligents de Google, vos photos sont organiséesautomatiquement par personnes, lieux, animaux, objets, et événements.

Recherche avancée : Trouvez rapidement une photo spécifique en utilisant la barre de recherche et en tapant des termes comme « chiens », « vacances », ou « Paris ».

Partage facile : Partagez vos photos avec famille, amis, et contacts sans effort, par email, SMS, ou réseaux sociaux.



Configurer la sauvegarde sur Google Photos

Pour commencer à sauvegarder vos précieuses photos, suivez ces étapes :



Téléchargez et installez l’application Google Photos depuis le Google Play Store.

Ouvrez l’application et connectez-vous à votre compte Google.

Accédez aux paramètres de l’application en appuyant sur les trois lignes horizontales en haut à gauche.

Sélectionnez « Sauvegarde et synchronisation » puis activez cette option si ce n’est pas déjà fait.

Dans l’option « Taille de chargement », choisissez « Haute qualité » pour bénéficier de l’espace de stockage gratuit et illimité.

Vérifiez que votre smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi pour éviter des frais de données mobiles inutiles.



Voilà ! Vos nouvelles photos seront désormais automatiquement sauvegardées dans Google Photos dès que vous aurez accès à une connexion Internet. Vous pourrez alors les consulter, les organiser et les partager depuis n’importe quel appareil connecté à votre compte Google.

Synchronisez vos fichiers avec Dropbox

Outre les photos, il est également essentiel de sauvegarder régulièrement vos autres fichiers importants tels que documents, vidéos ou musiques. Dropbox est un service de stockage en ligne qui vous permet de synchroniser vos documents sur différents appareils et de les récupérer même en cas de perte de votre smartphone. Parmi ses avantages, citons :



Stockage sécurisé : Dropbox utilise un chiffrement SSL/TLS pour protéger vos données lors de leur transfert, ainsi qu’un chiffrement AES-256 bits lorsque vos fichiers sont stockés.

Synchronisation automatique : Une fois installé, Dropbox synchronise automatiquement vos fichiers ajoutés à son dossier dédié sur tous vos appareils connectés à votre compte.

Partage de fichiers : Envoyez facilement des liens de téléchargement à d’autres personnes sans avoir à partager le fichier lui-même.



Configurer la sauvegarde avec Dropbox

Pour mettre en place la synchronisation de vos fichiers avec Dropbox, suivez ces instructions :



Téléchargez et installez l’application Dropbox depuis le Google Play Store.

Ouvrez l’application et créez un compte gratuit si vous n’en avez pas déjà un, ou connectez-vous avec vos identifiants existants.

Lorsque vous ajoutez des fichiers à votre appareil Android, pensez à les placer dans le dossier « Dropbox » afin qu’ils soient automatiquement synchronisés.

Connectez-vous régulièrement à Internet pour permettre aux nouveaux fichiers d’être sauvegardés sur Dropbox.



Dropbox offre 2 Go de stockage gratuit à l’inscription, mais vous pouvez obtenir plus d’espace en parrainant des amis ou en souscrivant à un abonnement payant.

Sauvegarde Android avec alternative locale

Utilisez un câble USB pour sauvegarder vos données sur PC/Mac

Bien que Google Photos et Dropbox soient d’excellents outils de sauvegarde, il est également judicieux de conserver une copie locale de vos photos, vidéos, documents, et autres fichiers. Pour ce faire, reliez simplement votre smartphone Android à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB :



Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB compatible.

Déverrouillez votre téléphone et autorisez le transfert de fichiers lorsque vous y êtes invité. Vous devriez voir s’afficher votre appareil comme un disque dur externe dans l’Explorateur Windows ou le Finder Mac.

Naviguez jusqu’à trouver les dossiers contenant vos fichiers souhaités (tels que DCIM ou Téléchargements), puis copiez-les sur votre ordinateur.

Assurez-vous que tous vos fichiers ont été sauvegardés avant de déconnecter votre appareil.



Avec cette méthode, non seulement vous aurez une sauvegarde locale fiable en cas de problème avec votre téléphone, mais vous pourrez également libérer de l’espace de stockage sur celui-ci en supprimant les fichiers déjà sauvegardés.