Est-ce que la prochaine mise à jour d’iOS annonce une révolution du design ?

Le géant de l’informatique Apple serait en train de préparer un grand virage au sein du système d’exploitation de l’iPhone grâce à sa nouvelle version iOS 17. Pourquoi ? Des éléments qui ont émergé montrent qu’une refonte massive pourrait être en cours pour moderniser le design et s’aligner sur les projets de réalité augmentée de l’entreprise.

Contents





Un design revisité après près de 10 ans

Selon certains fans, Apple serait en train de revoir son interface pour iOS avec des changements majeurs depuis la dernière actualisation radicale en 2013. Dans un article récent publié par Creativebloq, on découvre un tweet pointant les modifications apportées dans l’interface d’iOS 17 qui suscitent beaucoup de spéculation.

« Regardez ces captures d’écran, tout semble si différent du logiciel actuel d’Apple ! » écrit l’auteur du post. Il semblerait donc que la firme souhaite se démarquer davantage avec un look plus frais.

Deux raisons principales peuvent expliquer cette volonté d’insuffler une nouvelle vie au design de l’interface utilisateur :

Une décennie sans grande innovation : depuis 10 ans, iOS n’a connu que quelques modifications mineures. Une mise à jour majeure, similaire à celle d’iOS 7 en 2013, est donc attendue depuis longtemps et pourrait bien être en préparation.

depuis 10 ans, iOS n’a connu que quelques modifications mineures. Une mise à jour majeure, similaire à celle d’iOS 7 en 2013, est donc attendue depuis longtemps et pourrait bien être en préparation. S’aligner sur les projets de réalité augmentée : Apple travaille activement sur son casque Vision Pro, qui devrait voir le jour en 2024. Il serait logique que la société souhaite adapter l’interface de ses appareils pour plus d’harmonie avec ce nouveau produit.

L’augmentation de la réalité comme fer de lance

Le casque Vision Pro fait partie des projets majeurs d’Apple pour les années à venir. Tim Cook, PDG de l’entreprise, a toujours exprimé un grand intérêt pour la réalité augmentée et il semble qu’ils sont prêts à investir davantage dans cette technologie pour concurrencer Meta (anciennement Facebook) qui dépense massivement dans ce domaine.

D’autres rumeurs font également état d’un autre casque de réalité augmentée, aux spécifications simplifiées et plus abordable. Si ces informations se confirment, on comprendra mieux pourquoi iOS est en train de subir une mutation importante.

Quels changements attendre ?

Pour le moment, il est impossible de savoir quelles modifications précises sont prévues pour l’interface iOS. Néanmoins, quelques pistes :

Une interface plus fluide : pour s’adapter aux exigences de la réalité augmentée, le design pourrait devenir encore plus épuré et intuitif qu’il ne l’est déjà.

pour s’adapter aux exigences de la réalité augmentée, le design pourrait devenir encore plus épuré et intuitif qu’il ne l’est déjà. De nouvelles fonctionnalités : on peut imaginer que de nouvelles applications et options seront développées pour profiter pleinement des casques Vision Pro et d’autres appareils de réalité augmentée.

on peut imaginer que de nouvelles applications et options seront développées pour profiter pleinement des casques Vision Pro et d’autres appareils de réalité augmentée. Une plus grande personnalisation : il est possible qu’Apple rende son interface encore plus personnalisable, en permettant aux utilisateurs de choisir les éléments à afficher et où les placer sur l’écran.

Qu’en pensent les fans d’Apple ?

Les réactions sont très partagées face à cette perspective de changement majeur. Certains sont impatients de voir ce que ces nouveautés vont apporter tandis que d’autres expriment des préoccupations quant au risque de dénaturer l’image traditionnelle d’iOS.

Toutefois, il faut garder à l’esprit que rien n’est encore officiel et que ces rumeurs sont basées sur des captures d’écran trouvées en ligne. Il est donc important d’attendre une confirmation de la part d’Apple avant de tirer des conclusions hâtives.

En conclusion, l’arrivée prochaine de la version iOS 17 laisse entrevoir un renouveau pour le système d’exploitation iPhone. Alignement avec les projets de réalité augmentée, modernisation du design et amélioration de l’interface utilisateur pourrait être au rendez-vous. Les amateurs de la marque à la pomme devraient suivre attentivement les annonces faites par Apple dans les mois à venir.