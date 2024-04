Evernote : notez vos idées et organisez vos notes efficacement

Souvent débordé par le tourbillon d’idées, de tâches et de projets à organiser ? Pas de panique ! Evernote est la solution dont vous avez besoin pour structurer votre esprit créatif. Il s’agit d’une puissante application qui permet non seulement de prendre des notes, mais aussi de les classer, partager et synchroniser sur plusieurs appareils. Dans cet article, nous allons explorer les possibilités offertes par Evernote pour optimiser sa gestion du temps et des ressources.

Présentation rapide d’Evernote

Evernote est une application multifonctions dédiée à la prise et au classement de vos notes, idées, projets et listes de tâches. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou simplement à la recherche d’un moyen de mettre de l’ordre dans vos réflexions, ce logiciel est fait pour vous. Disponible sur ordinateur (Windows, MacOS) et smartphone (iOS, Android), il offre de nombreuses fonctionnalités pour capturer, annoter, organiser et archiver vos contenus.

Capture de différents types de notes



Texte : note entièrement formatée avec mise en forme enrichie (titre, gras, italique, etc.)



Liste : création de listes à puces ou numérotées, avec possibilité de cocher/décocher des éléments



Image : ajout d’images depuis votre galerie, appareil photo ou enregistrement d’écran



Audio : enregistrement de mémos vocaux directement depuis l’application



Fichier joint : importation et intégration de fichiers (PDF, Word, Excel, etc.) à une note



Organisation de vos notes

Pour organiser vos notes de manière optimale, Evernote propose diverses options :



Carnets de notes : regroupez vos notes par sujet dans des espaces dédiés



Tags : associez des mots-clés à vos notes pour les retrouver plus facilement



Intitulé et attributs : utilisez un titre explicite et personnalisez le champ « date de création » ou « date de mise à jour »



Espace de travail : contexte, raccourcis, commandes et menus agencées selon vos préférences



Gagner du temps avec la recherche avancée

Naviguer rapidement au sein de ses notes est possible grâce à la fonctionnalité de recherche avancée. Celle-ci offre plusieurs modes de recherche pour vous aider à localiser précisément la note souhaitée :



Recherche en texte intégral : tapez simplement un mot ou une phrase clé pour trouver les occurrences correspondantes



Filtres de recherche : spécifiez le carnet de notes, la date ou les tags associés pour cibler davantage votre requête

Reconnaissance d’image OCR : recherchez des mots ou phrases dans le contenu d’une image ou d’un fichier



Recherche par attributs : trouvez une note en fonction de son titre, URL source, dernière modification, etc.



Synchronisation et partage de vos notes

Evernote synchronise automatiquement vos données entre tous vos appareils pour que vous ayez toujours accès à la dernière version de vos notes, où que vous soyez. Il est possible de travailler hors ligne sur certaines versions de l’application et les modifications seront mises à jour lors de votre prochaine connexion internet.

En plus de la synchronisation, Evernote offre aussi la possibilité de partager vos notes avec d’autres personnes, que ce soit pour collaborer sur un projet commun ou simplement partager une idée. Vous pouvez inviter des contacts à rejoindre un carnet de notes, choisir les autorisations (modification, lecture seule) et même discuter et laisser des commentaires directement dans l’application.

Gérer plusieurs comptes

Si vous utilisez Evernote dans divers contextes (personnel, professionnel, associatif…), il peut être intéressant de créer des comptes distincts pour chaque cas d’utilisation. Vous pourrez ainsi basculer facilement entre les différents carnets de notes et espaces de travail, sans mélanger les informations sensibles ou privées.

Optimiser son utilisation grâce aux extensions et outils complémentaires

Pour augmenter encore les performances d’Evernote, il existe plusieurs extensions et intégrations tierces. Voici quelques exemples :

Evernote Web Clipper

Ce module de navigateur permet de capturer rapidement des articles, images ou pages web et les enregistrer directement dans vos carnets de notes. Vous pouvez choisir la mise en forme (complet, simpifié, favori, etc.), ajouter des tags et un commentaire avant d’enregistrer le contenu. Compatible avec Chrome, Firefox, Safari et Opera.

Trello, Todoist et autres applications de gestion de projets

Vous pouvez connecter Evernote à vos outils de gestion de projets préférés pour faciliter le suivi et la réalisation de vos tâches. Créez et modifiez des notes depuis Trello, synchronisez vos listes de tâches avec Todoist, exportez vos idées vers Google Drive, etc.

IFTTT : automatisez l’intégration entre Evernote et vos autres services

IFTTT est une plateforme qui vous permet de créer des scénarios automatisés pour que vos applications travaillent ensemble. Par exemple, vous pouvez sauvegarder automatiquement vos tweets favoris dans un carnet de notes spécifique ourecevoir une notification lorsque quelqu’un modifie une note partagée.

S’enrichir personnellement grâce à la lecture, c’est bien, mais être capable de structurer ses pensées et compétences, c’est encore mieux ! Evernote offre de nombreuses possibilités pour non seulement écrire et ranger efficacement vos notes, idées et projets, mais aussi collaborer et synchroniser vos données sur plusieurs appareils. Si vous souhaitez maîtriser la prise de notes et l’organisation comme jamais auparavant, il est temps de vous lancer dans le monde d’Evernote !