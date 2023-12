Le lavage des mains est l’un des gestes barrières les plus importants pour prévenir la transmission de nombreuses maladies.

Le lavage des mains est l’un des gestes barrières les plus importants pour prévenir la transmission de nombreuses maladies. Mais comment se laver les mains correctement et quels produits utiliser ? Faut-il privilégier le gel hydroalcoolique ou le savon ?

Voici quelques conseils pratiques pour adopter une bonne hygiène des mains au quotidien et protéger votre santé.

Contents









Pourquoi se laver les mains ?

Se laver les mains régulièrement permet d’éliminer les micro-organismes (bactéries, virus, champignons, parasites) qui peuvent se déposer sur la peau à partir de sources diverses : contact avec des personnes infectées, surfaces contaminées, animaux, aliments, etc. Ces micro-organismes peuvent ensuite être transmis par les mains à la bouche, au nez ou aux yeux, ou à d’autres personnes, et provoquer des infections.

Qu’en dit l’OMS ?

Selon l’OMS, le lavage des mains peut réduire de 50 % le risque de diarrhée et de 16 % le risque d’infections respiratoires. Il peut également prévenir la propagation de maladies plus graves comme le choléra, la typhoïde, l’hépatite A .

Quand se laver les mains ?

Il est recommandé de se laver les mains :

Avant et après avoir mangé ou préparé des aliments ;

Avant et après avoir soigné une personne malade ou blessée ;

Après avoir été aux toilettes ou changé une couche ;

Après avoir toussé, éternué ou mouché ;

Après avoir touché des animaux ou leurs déjections ;

Après avoir manipulé des déchets ou des produits chimiques ;

Après avoir touché des objets ou des surfaces potentiellement contaminés (poignées de porte, clavier d’ordinateur, téléphone, etc.) ;

Avant et après avoir porté un masque.

Le lavage des mains doit être effectué avec de l’eau et du savon, de préférence liquide. Voici les étapes à suivre :

Se mouiller les mains avec de l’eau chaude ;

Appliquer environ 3 ml de savon liquide sur les mains et bien faire mousser durant un minimum de 20 secondes ;

Frotter toutes les parties des mains : paumes, dos, entre les doigts, dessus des doigts, pouces, ongles et poignets ;

Rincer abondamment les mains à l’eau chaude ;

Sécher les mains avec une serviette propre ou un essuie-mains à usage unique ;

Fermer le robinet avec la serviette ou le coude.

Quels produits utiliser ?

Si l’eau et le savon ne sont pas disponibles, il est possible d’utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool : le gel hydroalcoolique contenant au moins 60 % d’alcool. Ce produit permet de tuer 99,99 % des bactéries et virus présents sur la peau. Il faut appliquer une noisette de produit sur les mains sèches et frotter jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

Quelle autre alternative ?

Il existe aussi des alternatives écologiques aux désinfectants à base d’alcool, comme la mousse désinfectante sans alcool HYGIOS qui élimine également 99,99 % des bactéries et virus tout en respectant la peau et l’environnement.

En revanche, il faut éviter d’utiliser des produits qui ne sont pas adaptés au lavage des mains, comme le vinaigre, le jus de citron, l’eau oxygénée ou les cendres. Ces produits peuvent être irritants pour la peau ou inefficaces contre certains micro-organismes.

Conclusion

Le lavage des mains est un geste simple et efficace pour se désinfecter les mains sans alcool et se protéger des infections. Il faut se laver les mains avec de l’eau et du savon plusieurs fois par jour, ou utiliser un désinfectant à base d’alcool ou sans alcool en cas de besoin. Il faut également respecter les autres gestes barrières, comme le port du masque, la distanciation physique et l’aération des pièces, pour limiter la propagation des autres maladies