les meilleures applications NFC pour Android : échanger des données en un instant

La technologie NFC (Near Field Communication) est devenue un incontournable dans notre quotidien, notamment grâce à son intégration sur les smartphones Android. Cette technologie de communication sans fil permet d’échanger des données entre deux dispositifs compatibles simplement en les approchant l’un de l’autre. Dans cet article, découvrez les meilleures applications NFC pour Android et comment elles peuvent faciliter le transfert de fichiers et bien plus.

1. Google Pay : effectuer des paiements en toute sécurité avec votre smartphone

Google Pay, l’application de paiement sans contact de Google, est l’une des principales utilisations de la technologie NFC sur Android. Les terminaux de paiement équipés d’un lecteur NFC sont de plus en plus répandus dans les commerces, ce qui rend facile et rapide l’utilisation de cette application pour régler vos achats du quotidien. Pour utiliser Google Pay, il suffit d’ajouter vos cartes bancaires à l’application puis d’approcher votre téléphone du terminal pour effectuer le paiement.

Les avantages de Google Pay



Sécurité : vos coordonnées bancaires ne sont jamais communiquées au commerçant.



Praticité : plus besoin de sortir votre carte bancaire ou de taper votre code secret.



Compatibilité : acceptée chez tous les commerçants ayant un terminal de paiement compatible NFC.



NFC Tools est sans doute l’une des applications les plus complètes pour utiliser la technologie NFC sur votre smartphone Android. Elle permet de lire ou d’écrire des informations sur des tags NFC, qui sont de petits dispositifs comportant une puce électronique capable de stocker des données. Vous pouvez par exemple utiliser cette application pour programmer un tag NFC afin de déclencher une action précise sur votre téléphone (activer le Wi-Fi, régler le volume, envoyer un SMS…).



Création de tags personnalisés avec différentes actions.



Lecture et écriture de tags NFC existants.



Importation et exportation de profils d’actions.



Compatibilité avec de nombreux formats de données (URL, texte, e-mail, téléphone, fichier…).



3. SuperBeam : partager facilement des fichiers entre deux smartphones Android

Souvent présentée comme l’une des meilleures applications NFC pour le transfert de fichiers, SuperBeam vous permet d’envoyer facilement des photos, vidéos, documents et autres fichiers à un autre appareil Android situé à proximité. Après avoir sélectionné les fichiers que vous souhaitez partager, il suffit d’approcher les deux téléphones l’un de l’autre pour initialiser la connexion.

SuperBeam utilise la technologie NFC pour établir une connexion rapide entre les deux appareils, puis fait appel au Wi-Fi Direct pour effectuer le transfert des fichiers. Cette méthode est beaucoup plus rapide que le Bluetooth ou les services de transfert de fichiers en ligne, et ne nécessite pas d’accès à Internet.

Les avantages de SuperBeam



Vitesse de transfert élevée grâce à l’utilisation du Wi-Fi Direct.



Facilité d’utilisation : aucun paramétrage complexe ou association préalable nécessaire.



Compatibilité avec tous types de fichiers : photos, vidéos, documents…



Tasker est une application très puissante qui vous permet de créer des automatismes (appelés « tâches ») sur votre smartphone Android. En combinant cette application avec la technologie NFC, vous pouvez déclencher ces tâches automatiquement en approchant simplement un tag NFC programmé.

Exemples d’automatismes réalisables avec Tasker



Activer le mode silencieux en approchant un tag NFC situé sur votre table de nuit.



Lancer votre playlist musicale favorite en posant votre téléphone sur un tag NFC collé à votre enceinte.



Ouvrir votre application GPS lorsque vous montez dans votre véhicule, grâce à un tag NFC placé près du support pour téléphone.



5. InstaWiFi : partager rapidement et facilement votre réseau Wi-Fi

Grâce à InstaWiFi, vous pouvez partager votre réseau Wi-Fi avec vos amis, voisins ou collègues sans leur révéler le mot de passe. Cette application vous permet d’écrire les informations de votre réseau Wi-Fi (SSID et mot de passe) sur un tag NFC. Les personnes équipées d’un smartphone compatible pourront alors simplement approcher leur téléphone du tag pour se connecter automatiquement au réseau sans avoir à saisir le mot de passe.

Les avantages d’InstaWiFi



Gain de temps : vos invités n’ont plus besoin de chercher et taper le mot de passe Wi-Fi.



Sécurité : vous ne révélez pas votre mot de passe aux personnes que vous autorisez à utiliser votre réseau.



Compatibilité : InstaWiFi fonctionne avec toutes les versions Android compatibles NFC.



Pour profiter pleinement des possibilités offertes par la technologie NFC, n’hésitez pas à tester ces différentes applications NFC pour Android. Elles vous permettront d’échanger rapidement des données, de partager facilement des fichiers entre appareils ou encore d’automatiser certaines actions pour rendre votre quotidien plus pratique et agréable.