5 conseils pour protéger son ordinateur portable au quotidien

Performant et pratique, l’ordinateur portable est un parfait outil de travail. Pourtant, même s’ils sont conçus pour être transportés partout, les ordinateurs portables ne sont pas aussi robustes qu’ils en ont l’air.

De plus, ils ne sont pas toujours à l’abri d’attaques de virus, ce qui peut compromettre les données et fichiers qu’ils contiennent. Pour prolonger la durée de vie d’un ordinateur portable, il est essentiel de prendre quelques précautions.

Au quotidien, il faut le protéger des dommages physiques et des risques qui peuvent l’affecter de l’intérieur. Des conseils pour optimiser la durée de vie de la batterie seront aussi avancés ici.

Sauvegarder régulièrement les données de l’ordinateur

En une seconde, tous les fichiers contenus dans l’ordinateur peuvent disparaitre définitivement. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de les sauvegarder régulièrement sur d’autres supports. Cette solution permet aussi de limiter les dégâts en cas de vol ou de perte de l’ordinateur portable.

Pour la sauvegarde, il y a deux possibilités : le stockage des données dans un disque dur externe et le cloud. Dans le premier cas, il est nécessaire de brancher le disque dur à l’ordinateur et programmer une sauvegarde automatique des fichiers (il est possible de programmer le moment de la sauvegarde). Il est possible d’y stocker tous types de fichiers : photos, documents bureautiques, vidéos, courriels, etc.

Il faut cependant noter qu’il faut avoir un disque dur doté d’un espace de stockage important. Il doit aussi être de haute qualité pour éviter les pertes de données. Le moyen de sauvegarde le plus sûr reste le service d’hébergement en ligne. Là aussi, la sauvegarde peut être programmée. Son principal avantage, c’est que le risque de perte des données est quasi inexistant.

Le bon sac pour transporter un ordinateur portable

Étudiant, entrepreneur ou employé d’entreprise, il est souvent nécessaire d’emmener son ordinateur portable avec soi, matin et soir. Dans ce cas, même si l’ordinateur est assez petit pour rentrer dans son sac à main, il est indispensable d’acheter un sac d’ordinateur pour une meilleure protection pendant un transport. Les fabricants proposent aujourd’hui différents types de sacs pour les ordinateurs portables, du sac à dos au porte-documents en passant par la sacoche. Il est facile de trouver celui qui répond à ses besoins et ses préférences.

En général, le sac comporte plusieurs compartiments et des poches pour ranger les différents accessoires. Il faut que l’intérieur soit bien rembourré pour protéger l’ordinateur des chocs.

Pour les étudiants et les bureaucrates, l’idéal est d’avoir un sac assez grand pour contenir l’ordinateur et quelques documents. Bien sûr, le sac doit être adapté à la taille de l’écran.

Il ne doit être ni trop grand ni trop petit pour apporter une protection optimale.

Le sac pour ordinateur en cuir est un must have pour allier style, élégance et robustesse. Cependant, c’est un investissement qui a un coût. Si le budget ne vous permet pas d’acheter ce type de sac, la toile est un bon compromis, à condition de choisir un sac de bonne qualité.

Le conserver dans un environnement sec et sans poussière

La poussière est l’un des ennemis les plus redoutables pour les ordinateurs portables. En effet, elle arrive à se faufiler à l’intérieur et cause à la longue des dysfonctionnements et même des pannes. De plus, la poussière empêche aussi l’air de circuler.

Pour préserver l’ordinateur de la poussière, il est conseillé de le placer dans un endroit surélevé par rapport au sol. Il faut éviter de le placer sur le tapis ou sur le sol pour regarder un film, par exemple. Par ailleurs, le fait de bien nettoyer le bureau et la pièce est déjà un moyen de préserver son ordinateur portable. Il faut passer l’aspirateur aussi souvent que nécessaire.

Enfin, il est fortement conseillé d’installer des filtres à poussières. Ce sont des petits accessoires en maille qui vont retenir la poussière. Elle ne va donc pas réussir à se faufiler à l’intérieur de la machine.

Conseils pour optimiser la durée de vie de la batterie

La batterie d’un ordinateur portable est l’un des éléments qui le rend bien pratique. En revanche, il arrive qu’elle se détériore facilement, sans même savoir comment ni pourquoi. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, il faut systématiquement débrancher le cordon d’alimentation quand l’ordinateur est éteint.

Par ailleurs, même avec une source de courant à proximité (au bureau ou à la maison), il faut débrancher l’ordinateur portable dès que la batterie est pleine.

Il faut avoir l’habitude de l’utiliser comme un smartphone et tous les autres appareils rechargeables.

De plus, si l’ordinateur n’est pas utilisé pendant une longue période (plusieurs semaines), il ne faut pas oublier de retirer la batterie.

Enfin, il ne faut pas attendre que la batterie soit complètement déchargée pour la recharger. Dès que le niveau de la batterie est à 20 ou 15 %, il faut brancher le chargeur.

Installer un logiciel antivirus et le tenir à jour

Les virus informatiques et les spywares sont des dangers redoutables. Pour éviter que l’ordinateur ne soit contaminé, la seule solution reste l’installation d’un logiciel antivirus performant. De très bons logiciels sont proposés sur le marché actuellement. Il suffit de chercher celui qui répond le plus à ses besoins. Une fois installé, il va empêcher aux virus de toucher le système et il va supprimer ceux qui ont réussi à se faufiler dedans à travers les fichiers ou les liens…

La plupart des ordinateurs sont équipés d’une version d’essai d’un logiciel antivirus. Il est ainsi possible de passer au mode payant pour profiter d’une meilleure protection. Cependant, il est aussi possible d’installer un autre logiciel antivirus.

Comme de nouveaux virus sont créés régulièrement, il est indispensable de mettre à jour régulièrement son antivirus. En général, pour lancer la mise à jour, il faut :

ouvrir le logiciel antivirus,

cliquer sur le menu et chercher l’onglet « mise à jour » ou « mettre à jour »,

lancer la mise à jour.

En entrant dans les paramètres, il est aussi possible de programmer une mise à jour automatique. Cette dernière va se déclencher automatiquement dès que de nouvelles versions sont disponibles.