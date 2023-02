Assurance Pro : Comment protéger sa startup ?

Lorsque vous mettez en place votre start-up, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour la protéger. L’une des meilleures façons de protéger votre entreprise est de souscrire les assurances nécessaires.

Parmi les contrats d’assurance que vous pourrez signer, on distingue l’assurance responsabilité civile. Avec les risques financiers que prennent les start-ups, cette assurance sera vraiment utile en cas de sinistre.

Dans la suite, nous vous parlons de la façon dont vous pourrez protéger votre entreprise grâce à une assurance.

C’est quoi une assurance responsabilité civile professionnelle ?

Aussi connue sous le nom de RC, l’assurance responsabilité civile professionnelle est un contrat grâce auquel l’assuré est protégé en cas de dommage immatériel ou matériel à un tiers. Cette garantie est considérée comme l’assurance de base. Dans une entreprise ou une start-up, elle sert de protection pour tout le personnel, en partant des stagiaires au responsable.

Si vous ne souscrivez pas une assurance responsabilité civile professionnelle, vous vous exposez à des conséquences lourdes, comme la faillite si le litige est supérieur à votre trésorerie. Ce contrat d’assurance couvre plusieurs risques.

En le signant, vous vous protégez en premier contre les risques économiques ainsi que les dommages et intérêts qui y sont liés.

La RC protège également contre les préjudices corporels provenant d’un salarié au travail et des dommages liés au numérique, à l’informatique dans la start-up.

Est-ce que la responsabilité civile professionnelle est obligatoire ?

La souscription d’une assurance responsabilité n’est pas obligatoire, sauf si vous comptez exercer dans une profession réglementée. Parmi ces types de professions, on distingue la santé, l’expertise-comptable, le droit, l’immobilier, les voyages. Si votre start-up n’exerce pas dans l’un de ces domaines, vous n’êtes pas tenu de signer un contrat d’assurance.

Toutefois, bien qu’il n’y ait aucune obligation du point de vue de la loi à signer une assurance, cela est tout de même recommandé. Avec les risques qu’on encourt en se lançant dans un tel projet, vous aurez un bouclier en cas de problème. Ce sera à vous d’examiner les différentes garanties offertes et de choisir celles qui vous conviennent.

Pourquoi prendre une assurance Pro responsabilité civile ?

La souscription d’une assurance pro responsabilité civile est une condition sine qua non pour avoir accès à certains services. Lorsque vous lancez votre start-up, vos premiers réflexes seront de louer ou d’acheter un local professionnel ainsi qu’un véhicule de service.

Afin de signer ces contrats avec vos prestataires, il vous faut une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance montre votre bonne foi et protège les deux parties en cas de litige.

De plus, lors de l’exercice de vos fonctions, il est possible que vous causiez des dommages à vos clients ou à vos salariés. Dans ce cas également, le contrat d’assurance professionnelle interviendra comme un bouclier pour vous protéger et réparer les dommages causés. En tant que start-up, en contractant une RC Pro, vous pensez à la survie de votre entreprise et vous vous donnez le droit de faire des erreurs.

Quelles sont les 3 assurances obligatoires ?

Afin d’exercer votre activité en ayant la tête tranquille, vous devez obligatoirement souscrire certaines assurances. En premier, vous aurez besoin d’une assurance des biens.

Ce contrat est en rapport avec les outils de la société, les bâtiments, les moyens de transport, le matériel. Il protège votre entreprise contre tous les dommages pouvant toucher vos différents biens.

On distingue ensuite l’assurance de l’activité qui concerne les litiges en rapport avec l’exercice de vos fonctions. Il s’agit des dommages qui peuvent toucher la responsabilité civile de la start-up. Une autre assurance obligatoire est celle des personnes. Elle permet de protéger les salariés de l’entreprise sur divers plans : prévoyance, protection sociale, retraite, etc.

Quel est le prix moyen d’une assurance Pro responsabilité civile ?

Le prix d’une assurance pro responsabilité civile dépend d’une start-up à une autre. Le tarif varie essentiellement en fonction de l’activité que vous exercez. Certaines activités sont en effet plus exposées à des risques que d’autres.

En plus, d’autres éléments tels que la taille de l’entreprise, sa forme juridique, son chiffre d’affaires et les garanties choisies influent également sur le prix de l’assurance. Il faut noter qu’en moyenne, vous aurez à payer entre 100 et 200 € par an pour souscrire une assurance pro responsabilité civile.