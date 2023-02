Audit interne : en quoi consiste cette activité ?

En matière de contrôle de gestion, l’entrepreneur a généralement recours à une certaine procédure pour devenir imbattable sur le terrain.

Parmi les différents processus existants figure l’audit interne.

C’est cette activité qui a pour mission d’aider une entreprise à s’améliorer en devenant plus efficace.

Menée par un auditeur interne, elle consiste à opérer tous les changements nécessaires pour optimiser la situation des sociétés.

En fonction des objectifs et des moyens de chaque compagnie, l’audit interne peut porter sur une partie ou sur la totalité de ses services.

Pour en savoir plus sur cette activité, lisez ce guide qui vous éclairera.

Qu’est-ce que l’audit interne ?

L’audit interne est une activité qui consiste à apporter à une entreprise l’assurance de la maitrise de ses opérations. Elle peut se réaliser au sein de toutes les sociétés, qu’elles soient privées ou publiques, grandes ou petites. Son rôle est d’assurer un fonctionnement efficace des :

Processus de gestion de risques ;

Processus de contrôle interne ;

Processus de gouvernance.

En outre, il permet de vérifier que les coordinations organisationnelles et opérationnelles sont clairement établies. Il sert également à évaluer l’efficacité du projet audité, c’est-à-dire son aptitude à atteindre les objectifs.

L’équipe d’auditeurs experte contribue, par ailleurs, à l’identification des indicateurs de performance à mesurer afin d’accompagner l’entité sur le chemin du progrès. C’est ce qui contribue à la réduction des risques et par conséquent au renforcement de la force d’une entreprise.

Pour l’atteinte de ces objectifs, l’auditeur interne doit se servir d’outils d’analyse afin de s’assurer de la conformité des activités de l’entité avec les lois. À la suite du contrôle, il pourra envisager les changements nécessaires en fonction des moyens et objectifs de l’organisation.

Quels sont les différents types d’audits internes ?

Avant de lancer un audit interne, il importe de s’attarder sur ses différentes formes. Notez toutefois que la principale partie de ce processus porte sur les contrôles internes de l’entreprise.

Les autres éléments comprennent les audits de performance, les opérations et la conformité.

Les audits de performance sont ceux qui vérifient si l’entreprise a atteint les objectifs fixés par la direction et/ou le conseil d’administration. Ils consistent en une évaluation objective et indépendante des opérations d’une entité afin de déterminer si les programmes prévus fonctionnent comme il se doit.

En ce qui concerne les audits opérationnels, ils servent à évaluer l’efficacité et la fiabilité des mécanismes de contrôle de l’organisation. Ils analysent toutes les actions de cette dernière et vérifient la façon dont les objectifs poursuivis sont atteints.

Quant aux audits de conformité, ils évaluent la conformité des services de l’entité aux lois, règlements et politiques. En effet, certaines de ces règles peuvent impacter lourdement la santé financière de l’entreprise.

Quels sont les avantages de l’audit interne ?

Réaliser un audit interne dans son entité permet d’améliorer ses différents services. Plus précisément, il contribue à :

L’optimisation de la gouvernance : l’audit interne favorise l’amélioration des points forts de l’entreprise en se servant des processus de management des risques et de gouvernance. Il aide les différentes équipes des services généraux dans l’accomplissement de leurs devoirs. Il organise également les services de la société selon ses objectifs.

Le perfectionnement du management des risques : le but de l’audit interne est de s’assurer que les risques encourus par l’entreprise sont bien gérés et anticipés. Tout comme ici, il sert en effet à anticiper les éventuels problèmes qui auront lieu pour les maitriser rapidement. Il contribue ainsi à la protection de la compagnie par l’augmentation de ses performances opérationnelles.

L’amélioration des procédures de contrôle : ici, l’auditeur interne dispose d’une fonction de contrôle des modes de fonctionnement de l’entreprise. Elle consiste à vérifier les procédures de contrôles internes qui existent au sein de l’entité afin d’implanter des activités de supervision.

Un audit interne se déroule sur une série d’étapes. Tandis que les premières s’identifient par la planification et le travail sur le terrain, les étapes finales consistent à faire le reporting et le suivi.

Les premières étapes

Le déroulement d’un audit interne débute par la planification et le travail sur le terrain. Au cours de la planification, l’auditeur interne aura à définir le champ d’application et les objectifs à atteindre. Il établira également un calendrier et un budget ainsi qu’un plan d’audit à exécuter.

En ce qui concerne le travail sur le terrain, il s’agit généralement du contrôle des documents pertinents pour obtenir un exemple d’exécution des contrôles. Il s’agit aussi de tester les contrôles pour un échantillon durant une certaine période.

Les étapes finales

Les étapes qui suivent tournent autour du reporting et du suivi. Le reporting consiste à établir un rapport d’audit qui doit être clair et concis. Il doit y être mentionné des recommandations applicables qui doivent conduire à des optimisations des services de l’entité.

Quant au suivi, il permet de s’assurer que les recommandations ont été mises en œuvre. Cette phase implique un échange avec les collaborateurs qui doivent appliquer ces pistes.

En conclusion, l’audit interne est un processus qui sert à optimiser les différents services d’une entreprise. N’hésitez donc pas à faire appel à un auditeur interne pour faire propulser votre organisation par ses compétences.