Changement de gérant d’une société : les démarches à suivre

Sigma beauty - Palette d’ombres à paupières Cor-de-Rosa Ombre Belle du Bal,Véranda,Sunsprite, Samask,Shakespere,Abricot,Haute Société,Racine nue,Hybride,Médaillon,Feu de camp,Nuit noire,Chanson d'été, Cor-de-Rosa 1 unité

Dévoilez votre beauté avec cet assortiment de tons mats, étincelants et métalliques. Inspirée par notre célèbre blush en poudre Aura, Cor-de-Rosa, cette palette illustre parfaitement la beauté, l’amour et la joie évoquées par les roses. Cor-de-Rosa, qui signifie « couleur de la rose », inclut 14 ombres à paupières avec des formules évolutives et mélangeables, ainsi qu’un pinceau à double embout pour créer des looks évoquant une élégance classique.