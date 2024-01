Comment sécuriser son réseau informatique ?

L’interconnexion croissante des systèmes d’information expose les entreprises à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. Sécuriser efficacement votre réseau devient ainsi un impératif pour vous prémunir contre le vol de données, le sabotage ou l’espionnage industriel.

Suivez donc les 8 recommandations suivantes pour renforcer la protection de votre infrastructure informatique.

Misez sur une bonne stratégie de défense pour sécuriser votre réseau informatique

La sécurité d’un réseau informatique repose sur une approche multicouche qui analyse finement les flux entrants et bloque les tentatives suspectes. Configurez donc des pare-feux performants en entrée de votre réseau avec filtrage par adresse IP et ports accédés.

Activez également des fonctionnalités avancées comme l’inspection approfondie des paquets, la prévention d’intrusion ou le sandboxing pour analyser les programmes inconnus. Prenez surtout le soin de subdiviser votre réseau en sous-segments et d’utiliser des VLAN pour isoler certains flux critiques.

Chiffrez aussi tout le trafic entre les sous-réseaux et limitez les ports et protocoles réseau effectivement requis pour chaque catégorie d’équipements et d’utilisateurs. Tout flux superflu représente en effet une vulnérabilité potentielle. Notez par ailleurs que les professionnels de SmartYou par exemple se tiennent prêts à vous aider pour tout besoin d’expertise à ces différents sujets.

Segmentez physiquement votre réseau industriel

Tout incident cyber peut avoir des conséquences physiques sérieuses dans un environnement de production qui interconnecte des systèmes de contrôle industriel, des automates programmables, des capteurs et des actionneurs.

Utilisez donc des équipements de réseau dédiés pour ce périmètre sensible, sans aucune connectivité avec le réseau de gestion de production ou bureautique. Un simple routeur pourra d’ailleurs assurer cette ségrégation indispensable.

Sécurisez vos connexions sans fil

Le Wi-Fi est souvent le maillon faible des architectures réseaux, parce qu’il est facile à pénétrer avec des outils en accès libre. Pour le sécuriser, sélectionnez des points d’accès professionnels avec une authentification stricte. Il peut s’agir du WPA2/WPA3 associé à 802.1X et à un serveur Radius.

Activez également le cryptage WPA3 qui reste le protocole le plus récent et sûr du marché.

Changez systématiquement les identifiants par défaut et désactivez la fonction WPS.

Surveillez attentivement l’apparition d’éventuels réseaux Wi-Fi pirates avec des outils de balayage dédiés afin de réagir immédiatement.

Renforcez la sécurité de vos équipements

Les routeurs, les switches, le pare-feu et d’autres éléments d’infrastructures jouent un rôle crucial dans la stabilité et la cybersécurité des réseaux. Mettez en place des mots de passe forts sur ces équipements et changez-les régulièrement. Désactivez les ports et services non utilisés ainsi que les protocoles obsolètes.

Sélectionnez également des équipements professionnels avec des systèmes d’exploitation maintenus à jour par le constructeur, ainsi que des fonctionnalités de cybersécurité native pour une défense renforcée. Une console de supervision centralisée de tous ces éléments facilitera leur administration et la détection d’anomalies.

Sauvegardez et protégez vos configurations

La perte ou la corruption accidentelle des configurations réseau peut paralyser votre organisation. Pour pallier cette éventualité, sauvegardez-les fréquemment sur des supports externes non permanents comme des disques durs amovibles régulièrement testés, avec un historique de plusieurs semaines.

Stockez une copie hors site pour permettre un rétablissement, même en cas de destruction physique de vos locaux principaux. Limitez strictement l’accès en écriture à ces configurations aux seuls administrateurs réseau par un système de permissions efficace. Un contrôle de version comme GIT apportera également une traçabilité utile sur les modifications effectuées.

Supervisez votre trafic en permanence

La surveillance proactive des flux constitue votre meilleur atout pour détecter un comportement anormal qui risque d’être le signe avant-coureur d’une compromise. Pour identifier les activités suspicieuses, corrélez les journaux d’évènements de votre pare-feu, sonde IDS/IPS, routeurs et commutateurs grâce à une solution de Security Information and Event Management (SIEM) que vous pouvez découvrir ici.

De plus, l’analyse des flux vous permettra également d’en comprendre précisément le déroulement, les équipements touchés et les données potentiellement volées en cas d’incident avéré. Cela facilitera aussi les actions de remédiation à conduire pour éliminer la menace et refermer les brèches exploitées.

Formez vos collaborateurs

Une politique de sécurité réseau, aussi complète et technologiquement avancée soit-elle, peut être ruinée en un instant par la maladresse d’un utilisateur peu sensibilisé. Dispensez donc des formations de sensibilisation aux risques cyber pour responsabiliser vos collaborateurs sur leurs obligations.

Insistez notamment sur les dangers des pièces jointes et des liens suspects. Rappelez la nécessité de garder secrets les mots de passe professionnels et de verrouiller systématiquement les postes lorsqu’ils s’absentent. Invitez-les également à signaler immédiatement à la DSI toute anomalie constatée comme un dysfonctionnement inhabituel ou un compte utilisateur inconnu.

Réalisez des audits de sécurité réguliers

Des audits de sécurité réguliers, à un rythme au moins annuel, vous permettront de détecter les éventuelles failles ou vulnérabilités apparues dans votre réseau. Elles peuvent être du fait de :

négligences ;

mauvaises configurations ;

l’obsolescence de certains équipements.

Un audit réalisé par une société externe spécialisée présente l’avantage d’un regard neuf sur votre infrastructure ainsi que d’une démarche indépendante. Les recommandations fournies constituent ainsi une feuille de route précieuse pour renforcer votre posture de cybersécurité.