Guide du meilleur assistant vocal en 2023

À la découverte du répertoire du meilleur assistant vocal en 2023

L’avancée des technologies a permis de révolutionner considérablement les systèmes d’interaction grâce aux appareils électroniques. On remarque à cet effet, de plus en plus l’apparition d’assistants vocaux sur le marché. Depuis leur création, de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à ces appareils afin de faciliter leur utilisation.

Il peut cependant être difficile de choisir le bon assistant vocal pour ses besoins, car autant qu’ils sont, ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. Découvrez ici le guide du meilleur assistant vocal pour l’année 2023.

Qu’est-ce qu’un assistant vocal ?

Désigné par assistant personnel intelligent ou encore enceinte connectée, l’assistant vocal représente une application issue de l’intelligence artificielle.

Il est équipé d’un système basé sur la reconnaissance vocale du langage naturel.

Autrement dit, il s’agit d’une application qui, une fois lancée, vous écoute et vous donne l’occasion de poser une question ou de répondre à un ordre.

Il apparaît sur le marché à travers des marques comme Google, Apple, Samsung ou encore Amazon. Ainsi, vous pouvez accéder à votre assistant vocal depuis votre smartphone ou Android pour faciliter vos recherches sur internet par exemple.

Avantages d’un assistant vocal

Le premier avantage d’un assistant vocal est qu’il consiste à vous simplifier la vie.

En effet, l’assistant vocal apporte une solution simplificatrice en rendant internet plus accessible au niveau de la collecte d’informations sur le web.

Cela est une aide qui permet de réduire les opérations manuelles et d’offrir plus de commodité. Grâce à sa reconnaissance vocale, il permet de répondre à toute sorte de questions.

Inconvénients d’un assistant vocal

Malgré les avantages de l’assistant vocal, il présente tout de même quelques inconvénients. On note entre autres :

L’exposition aux attaques informatiques qui peut mettre en péril la sécurité et la confidentialité de vos données ;

Le manque de fiabilité lié au défaut de reconnaissance vocale ;

Le coût, dans le cas d’un abonnement pour une utilisation plus avancée, comme par exemple la fonctionnalité du système de domotique avec l’assistant Alexa.

Liste des meilleurs assistants vocaux en 2023

De tous les assistants vocaux qui existent, quatre se démarquent de loin par leurs performances et leurs différentes fonctionnalités. Ainsi, parmi les meilleurs assistants vocaux de 2023, l’on retrouve :

Google Assistant ;

Assistant Siri ;

Assistant Bixby ;

Assistant Alexa.

Le point commun de ces assistants vocaux est qu’ils fonctionnent de la même manière. C’est-à-dire, écouter les voix, interpréter les informations et faire une synthèse vocale.

Google Assistant

Lancé en 2016 par Google, il représente le système d’assistanat vocal le plus avancé du marché. Pour utiliser Google Assistant, il vous suffit de prononcer « OK Google » pour lancer une requête. Il s’agit du modèle d’assistant vocal le plus intelligent.

Avantages

L’assistant Google présente de nombreux avantages, tels que :

Sa capacité à comprendre plus de 30 langues ;

Sa capacité à identifier plusieurs voix et à offrir plus de réponses vocales ;

Son fonctionnement sur les systèmes Android des téléphones portables, des haut-parleurs intelligents et iOS ;

Sa possibilité d’envoyer des SMS à vos contacts téléphoniques, de jouer de la musique, d’effectuer des recherches web, etc.

Inconvénients

Dans un environnement assez bruyant, l’assistant Google peut devenir inopérant et inefficace en raison des nombreuses informations qu’il peut collecter à la fois. Ce qui peut affecter ses réponses à vos requêtes.

Aussi, il faut ajouter que Google Assistant ne contrôle pas aussi bien les accessoires comme Siri le fait, en raison de la connexion qui échoue parfois. Il s’avère alors plus difficile de procéder à la synchronisation de ces appareils.

Assistant Siri (Apple)

L’assistant vocal Siri est une création de la marque Apple, lancé en 2010. Il se retrouve à présent sur tous les systèmes de base de la marque et ne cesse d’émerveiller les utilisateurs avec toutes ses fonctionnalités.

Avantages

Siri est avant tout le plus sécurisé des assistants vocaux. Cet assistant d’Apple apprend tout de vos habitudes et préférences, et vous fournit ce dont vous avez besoin sans toutefois porter atteinte à votre vie privée.

Par ailleurs, il vous donne la possibilité de connaître les prévisions météorologiques de votre région ou de n’importe quelle autre région dans le monde. Vous pouvez également vous en servir pour suivre l’actualité, joindre vos contacts et avoir un contrôle sur votre appareil. Il permet aussi d’écouter de la musique et de faire des paiements à travers Apple Pay. En général, il est plus intuitif.

Inconvénients

Outre les inconvénients qui sont communs aux assistants vocaux, l’utilisation de Siri est limitée aux appareils Apple. En plus, il ne fonctionne pas sans une connexion internet active ni sans une connexion wifi.

Assistant Bixby (Samsung)

L’assistant vocal Bixby est conçu pour fonctionner sur les produits de la marque Samsung. Il a fait son apparition en 2017 sur le modèle Samsung Galaxy S8.

Avantages

L’assistant Bixby Samsung est avantageux en ce sens qu’il est disponible dans plus de 8 langues dont le portugais, l’espagnol ou l’allemand. L’assistant Bixby est personnalisable, de sorte qu’il a la capacité d’apprendre des voix de manière individuelle et de personnaliser les réponses en fonction de son interlocuteur. Il est aussi divertissant, car il est basé sur un système d’apprentissage et d’adaptation à vos besoins.

L’assistant Bixby vous permet de contrôler totalement votre smartphone Samsung en exécutant des tâches complexes à votre place. Vous pouvez par exemple demander à votre assistant Bixby de réduire le volume ou la luminosité de votre téléphone, de lire un message entrant ou d’écrire un message pour votre satisfaction.

Inconvénients

Au-delà de ses avantages, l’utilisation de Bixby est uniquement réservée aux utilisateurs de smartphones Samsung. En effet, ces derniers sont livrés à la base avec leur propre assistant vocal déjà préinstallé.

De plus, de nombreux utilisateurs se plaignent sur les problèmes de reconnaissance vocale que connaît l’assistant. Par exemple, Bixby ne comprend que l’accent anglais américain. Ceci fait qu’il est difficile à d’autres utilisateurs anglophones qui ne sont pas américains, de se faire comprendre aisément par l’assistant.

Assistant Alexa (Amazon)

L’assistant Alexa d’Amazon, contrairement à Siri d’Apple, fonctionne sur des appareils autres que les smartphones. Vous pouvez le retrouver également sur les téléviseurs ou à travers l’application Alexa sur votre smartphone.

Avantages

D’une part, l’assistant Alexa est simple d’utilisation. Pour des utilisateurs qui n’ont pas la capacité de saisir un texte, Amazon Alexa leur offre une manipulation facile basée sur la reconnaissance vocale. D’autre part, Amazon Alexa a l’avantage de gérer efficacement le réglage de vos minuteurs et alarmes avec une grande facilité. Vous n’avez plus besoin de vous déranger.

A cela s’ajoute, le fait qu’Alexa propose de s’occuper de la gestion de vos tâches quotidiennes à travers des rappels lorsque vous les oubliez. De plus, vous pouvez le relier au Bluetooth de votre appareil sans problème.

Inconvénients

L’utilisation de l’assistant Alexa peut être désavantageuse en ce sens que, vous pouvez être confronté à une lenteur dans les réponses. Il peut arriver que certaines fonctionnalités affectent les récentes mises à jour de l’application. Ce qui peut vous contraindre à ne pas bénéficier des services de l’assistant Alexa.

De plus, les coupures ou les pertes de connexion peuvent affecter l’utilisation de l’assistant Alexa. Il faut aussi noter que les interférences avec votre voix au cours de l’utilisation de Amazon Alexa peuvent amener l’assistant vocal à ne plus vous répondre.

Pour conclure, Google Assistant, l’assistant Siri de Apple, l’assistant Alexa et l’assistant Bixby sont les meilleurs assistants vocaux pour répondre à vos différents besoins. Il vous revient de faire votre choix en fonction de votre utilisation tout en considérant leurs avantages et inconvénients.