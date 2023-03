Ok Google configurer mon appareil Android

Une expérience dynamique avec les applications de Google sur smartphones ? Oui sans doute ! C’est ce que l’on peut remarquer avec la nouvelle plateforme Android qui aide à faire fonctionner l’application OK Google installée par défaut sur tous les téléphones smartphones. Vous êtes en quête d’une expérience rapide avec les recherches sur Google ? Il vous est maintenant possible grâce à l’assistance de « Ok Google », une application de recherche vocale rapide. Découvrez ici tout ce qu’il faut savoir pour tirer le meilleur profit de cette nouvelle fonctionnalité.

Ok google pour prendre le contrôle de son smartphone avec la voix

Les nouvelles fonctionnalités de google promeuvent une expérience un peu plus nourrie avec les smartphones. Vous avez surtout à découvrir une manière plus simple et plus rapide encore d’utiliser votre smartphone. L’expérience est très pratique, car vous allez être exempté maintenant de taper longuement le clavier de votre téléphone, en corrigeant les fautes de frappe et les fautes que génère naturellement le clavier intelligent.

Il vous suffit de donner de la voix et de commander votre smartphone et il exécute les tâches de recherche que vous lui assignez. Pour ce faire, vous avez juste besoin d’activer en amont la commande vocale « ok Google ». Une bonne nouvelle est que « ok Google » est déjà installée par défaut sur votre smartphone. Il suffit de l’activer dans les paramètres de Google et vous n’avez pas besoin d’installer une autre application pour la faire fonctionner.

Qu’est-ce que l’application Ok Google ?

« Ok Google » est une application de recherche vocale gratuite qui améliore la rapidité de réponses aux recherches que vous faites. Avec le récent système d’Android, elle s’installe par défaut sur les smartphones qui intègrent le système Android.

« Ok Google » n’est pourtant pas une application parasite. Vous pouvez la désactiver et l’activer selon vos besoins. Elle doit par ailleurs son appellation « Ok Google » à son mode de fonctionnement. Elle fonctionne en vrai par reconnaissance vocale. Et avant toute commande, l’utilisateur est tenu d’établir la communication ou la connexion en commençant par « Ok Google » exactement comme on établit une communication téléphonique en partant par « allô ».

« Ok Google » fonctionne par connexion internet et utilise également les informations personnelles ainsi que la géolocalisation des utilisateurs. Avec « ok Google », vous pouvez vous relier aussi tous les appareils connectés à votre domicile.

Avantages Ok Google : Configurer mon appareil

Il y a plusieurs avantages à utiliser « Ok google ». L’objectif de l’assistant vocal est de rendre fluide l’utilisation de votre smartphone et de prendre le contrôle sur lui. En premier lieu, elle est affiliée à Google maps par sa fonctionnalité. En effet, elle est une application propice aux recherches concernant la mobilité, c’est-à-dire la recherche d’un itinéraire.

Mais au-delà de cette première fonction, « Ok Google » peut être utilisée pour se renseigner sur la météo ou pour émettre des appels ou encore pour des alarmes personnalisées. Son utilisation peut s’étendre aussi à la quête de plusieurs autres informations. Vous pouvez essayer plusieurs fonctionnalités internes à votre téléphone en tentant de l’utiliser pour :

lire de la musique ;

établir votre agenda ;

vous faire lire les événements de votre calendrier ;

lancer une recherche sur des sites web ;

rentrer en connexion avec d’autres appareils connectés dans votre domicile, etc.

Un dernier avantage est que l’application « Ok Google » est facile à activer et à configurer. Vous avez juste à retrouver les différents réglages dans les paramètres.

Inconvénients Ok Google Configurer mon appareil

Ok Google présente plusieurs avantages, mais garde aussi quelques imperfections qui font les inconvénients de son utilisation.

En premier, on remarque qu’il lui arrive de s’activer d’elle-même et de façon accidentelle. En effet, en tant qu’intelligence artificielle, « Ok Google » peut se méprendre quelques fois en considérant votre timbre vocal quand vous parlez comme un mot clé. En fonction de ça, il lui arrive de s’activer et de lancer des commandes. Cela est considéré par certains utilisateurs comme un danger pour leur vie privée.

Ensuite, l’application fonctionne à base de la géolocalisation et des informations personnelles de l’utilisateur, ce qui ne rassure pas toujours non plus ces derniers qui pensent préserver un peu plus leur vie privée. Mais l’utilisation des données personnelles est régie par des lois allant dans le sens de la protection de la confidentialité des données de l’individu et la réglementation de l’utilisation de ces données. Ce qui constitue une mesure rassurante.

Enfin, « Ok Google » n’a pas une interface aussi intuitive que celle de ses compétiteurs et le contrôle de ses accessoires n’est pas encore maximal, ce qui fait que la connexion échoue quelques fois dans l’expérience qui est faite d’elle.

Ces inconvénients n’influent cependant pas sur la qualité des services qu’elle offre. Par exemple, l’application intègre dans ses paramètres, des options de réglage pour éviter les activations accidentelles comme ce qui est précédemment décrit.

Aussi, l’utilisation des données personnelles est strictement régie par les lois et « Ok Google » s’est bien améliorée depuis son avènement il y a quelques années. De plus, concernant son interface, elle est la plus accessible et celle qui interagit aussi bien via le clavier que via le vocal pour donner réponse à maintes préoccupations comme :

la sélection d’un mode de paiement ;

la configuration des accessoires domestiques ;

les routines ;

les langues, etc.

Comment activer Ok Google l’assistant vocal ?

La procédure d’activation de « ok Google » dépend du système Android ou iOS de votre appareil. Si vous avez un smartphone avec système Android, vous pouvez :

aller dans l’application Google et vous rendre dans les paramètres ;

retrouver ensuite la section voix et chercher « Ok Google » ;

activer le bouton de la commande vocale ;

faire reconnaitre enfin votre voix à l’application.

Pour un appareil avec iOS, la procédure est presque identique ; seulement en allant dans l’application Google, vous allez trouver une roue dentée qui donne accès aux paramètres. Vous allez alors activer Ok Google dans l’option qui a trait à la recherche vocale.

Comment connecter mes appareils Android ?

Si vous avez pu configurer votre appareil, vous pouvez utiliser votre compte « Ok Google » sur plusieurs autres appareils. Pour le faire, vous pouvez vous rendre dans la section des options en lançant l’assistant Google. Dans cette section, vous allez pouvoir choisir les appareils sur lesquels vous allez utiliser l’application dans l’onglet « plus d’appareils et d’applications » et sur appareils. Cette configuration vous permet de vivre une interconnexion sur vos différents appareils.

Comment configurer mon appareil Android avec l’assistant ?

Les réglages de votre smartphone vous permettent d’activer ou de désactiver l’assistant vocal. Si vous voulez l’activer, vous pouvez écrire « voix de Google » dans les réglages du smartphone relatif à l’accès de l’assistant vocal et valider l’activation. Si vous n’y arrivez pas, il se peut que votre smartphone n’intègre pas cette fonctionnalité d’assistant vocal Google.

Où trouver les paramètres de l’assistant Google ?

Si vous avez déjà configuré votre smartphone avec « Ok Google », vous pouvez déjà essayer une commande vocale en laissant l’application vous ouvrir les paramètres de l’assistant Google. Mais de façon linéaire, vous allez devoir vous rendre dans la section de l’assistant vocal et retrouver dans cette dernière les paramètres et y choisir les options dont vous avez besoin.

Vous pouvez avoir accès aux paramètres aussi en cliquant sur la flèche orientée vers le bas à côté de l’adresse e-mail.

Comment valider son smartphone ?

Il est raisonnable de pourvoir à la sécurité des paramètres de « ok Google » et à son accession pour éviter le risque des intrusions de personnes malveillantes. Le paramétrage sécuritaire vous permet alors de générer un code de validation qui donne accès à l’application.

Pour le faire, vous pouvez cliquer sur votre nom en allant dans les réglages. Vous allez y retrouver les options qui sont liées au mot de passe. Vous allez cliquer alors sur le message « détails du compte indisponibles » afin de générer votre code. Vous allez le faire surtout quand le téléphone n’est pas connecté à l’internet.

Par ailleurs, loin d’une question de sécurité, votre code peut servir à une authentification et une plus grande personnalisation de votre usage de « Ok Google ». Ce code est exclusif et strictement personnel. Il est risqué et déconseillé que vous le partagiez avec qui que ce soit.

Comment configurer ma télé ou smart TV avec l’assistant Ok Google ?

Au nombre des appareils connectés qui peuvent être reliés par le biais de « ok Google », vous pouvez aussi contrôler votre télévision avec l’assistant Google. Il ne s’agit évidemment pas de toutes les télévisions. Vous pouvez plus précisément contrôler les smart TV à partir de votre smartphone configuré.

Les TV Smart se reconnaissent notamment aux fonctionnalités Google qu’elles intègrent comme l’assistant Google par exemple. Vous pouvez alors synchroniser votre smartphone configuré avec la TV smart. L’appareillage de votre téléphone et de la TV Smart nécessite une connexion wifi et une version récente de l’assistant vocal Google sur un smartphone dont le système Android est au moins une version 5.0.

Si ces éléments nécessaires sont réunis, vous allez pouvoir vous connecter et lancer sur votre appli « ok » Google, la configuration de votre smart TV. Il va vous falloir suivre alors suivre les étapes qui s’afficheront sur l’écran pour finaliser la configuration.

Pourquoi configurer un téléphone avec l’assistant Google ?

Plusieurs raisons font opter pour l’utilisation de l’assistant vocal Google dont la majeure est que cette appli vous aide à prendre le contrôle de votre smartphone simplement par la voix. Dans les tâches et les occupations quotidiennes, elle vous offre d’utiliser votre smartphone pour effectuer de nombreuses tâches sans vous harasser.

Dans ce sens, elle facilite le quotidien et prend à sa charge le gène que vous vous faites pour taper sur le clavier ou « checker » des applis ou des informations dans votre téléphone. Il vous suffit désormais de faire connaitre vos désirs par votre voix et elle s’occupe de trouver l’itinéraire par lequel vous pouvez trouver satisfaction. Vous avez ainsi une plus grande maitrise de votre smartphone.

Au-delà du fait qu’il vous suffira de dire « ok Google » pour établir la communication avec votre assistant et avoir gain de cause, vous avez une marge de discussion qui vous est permise avec cette nouvelle fonctionnalité Google. En effet, « ok Google » est une IA et en tant que telle, elle garde une certaine catégorie logique qui vous permet de rentrer en discussion avec elle.

Vous pouvez surtout avoir accès aux applications de votre téléphone, aux recherches sur le web, à une plus grande interaction avec les appareils connectés de la maison et bien d’autres tâches que vous allez essayer de découvrir à l’usage de l’assistant vocal. En vrai, « ok Google » n’est pas limitée et ce n’est qu’à l’œuvre que vous allez découvrir les nombreuses possibilités et capacités dont elle est dotée pour vous servir de façon personnalisée.

Ok Google configurer mon appareil Android

N’oubliez pas de télécharger la version récente de Google Home ou de la mettre à jour. Alors en accédant à l’application Google, vous serez en mesure de suivre les étapes décrites pour configurer votre appareil Android. Vous avez surtout besoin d’une version 5.0 au minimum comme système Android adapté.

Ok Google configurer mon appareil Android TV

Allumez votre TV et en appuyant le bouton « entrée » : vous aurez accès à l’affichage sur l’écran d’une image de téléviseur, de commande et de minuterie. Suivez alors les étapes décrites à l’écran jusqu’à l’association de la télécommande à la TV. Ensuite, à base du réseau Wifi mettez à jour le système. En suivant les instructions qui suivront, vous allez pouvoir terminer la configuration de votre appareil Android Tv.

Ok Google configurer ma montre connectée

Vous avez besoin du trafic Bluetooth pour réussir cette configuration. Il va falloir ouvrir Wear OS sur votre téléphone, retrouver et appuyer sur « configurer ». Ensuite, vous allez suivre les instructions de part et d’autre de l’appareil et de la montre jusqu’à associer les deux s’ils affichent de part et d’autre les mêmes codes d’association. Le reste de l’opération vous le ferez en suivant les étapes décrites.

« Ok Google » est une fonctionnalité qui rend effectivement dynamique et plaisante l’utilisation des smartphones. En optant pour cette application, vous pouvez opter pour un mode d’utilisation simplifié. Vous choisissez également d’être un petit prince juste en lui donnant des ordres qu’elle exécute.