Instagram Stories vs. Facebook Stories : quelle plateforme choisir pour partager votre quotidien ?

Dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus incontournables, choisir la bonne plateforme pour partager son quotidien peut s’avérer difficile. Avec l’arrivée des stories sur Instagram et Facebook, la question se pose désormais : laquelle de ces deux plateformes est la plus adaptée à nos besoins ? Afin de vous aider à faire votre choix, nous avons analysé les différences entre Instagram Stories et Facebook Stories en termes de formats, contenu, raisons d’utilisation et bien d’autres critères.

Contents





Les différences entre Instagram Stories et Facebook Stories

Formats et fonctionnalités

En apparence, Instagram Stories et Facebook Stories semblent similaires. Ils offrent tous les deux la possibilité de partager des photos et des vidéos éphémères qui disparaissent automatiquement au bout de 24 heures. De plus, ils proposent également des fonctions similaires comme l’ajout de texte, de stickers ou de filtres.

Néanmoins, des différences notables existent entre les deux plateformes en matière de formats. Par exemple, Instagram Stories propose dès le départ des options telles que Boomerang, Superzoom ou Reels, permettant respectivement de créer des courtes vidéos en boucle, de zoomer avec un effet comique ou de réaliser des vidéos musicales. Ces dernières ne sont pas disponibles sur Facebook Stories, ce qui limite légèrement vos possibilités créatives sur cette plateforme.

Fonctionnement des algorithmes et portée organique

Une différence cruciale réside également dans le fonctionnement des algorithmes responsables de l’affichage des stories sur les fils d’actualité de chaque plateforme. Instagram Stories repose sur un algorithme basé sur l’intérêt et l’engagement, ce qui signifie que les stories ayant suscité le plus d’intérêt (likes, vues, commentaires) seront mises en avant auprès de votre audience.

Au contraire, Facebook Stories privilégie plutôt les relations entre utilisateurs pour déterminer la pertinence d’une story. Ainsi, les stories provenant de vos amis proches ou de vos groupes favoris auront plus de chances d’apparaître en premier sur votre fil d’actualité.

En conséquence, Instagram Stories offre généralement une portée organique supérieure à Facebook Stories, surtout si vous possédez déjà une base d’abonnés solide sur cette plateforme.

Le contenu : quel type de posts partager sur chacune des plateformes ?

Instagram Stories : mettez en valeur votre créativité et découvrez de nouvelles tendances



Pour des contenus esthétiques et soignés : Instagram étant initialement une plateforme axée sur la photographie, il n’est pas surprenant que les utilisateurs attendent des contenus visuellement attrayants et travaillés. N’hésitez donc pas à mettre en valeur votre créativité via des compositions élaborées et des retouches soignées.

Instagram étant initialement une plateforme axée sur la photographie, il n’est pas surprenant que les utilisateurs attendent des contenus visuellement attrayants et travaillés. N’hésitez donc pas à mettre en valeur votre créativité via des compositions élaborées et des retouches soignées.

Inspirations et tendances : Instagram Stories est également un excellent moyen de partager vos découvertes et inspirations du moment, que ce soit en terme de mode, cuisine, voyage ou encore de décoration. N’hésitez pas à suivre les influenceurs dans votre domaine pour vous tenir au courant des dernières tendances et les partager avec votre audience.

Instagram Stories est également un excellent moyen de partager vos découvertes et inspirations du moment, que ce soit en terme de mode, cuisine, voyage ou encore de décoration. N’hésitez pas à suivre les influenceurs dans votre domaine pour vous tenir au courant des dernières tendances et les partager avec votre audience.

Tutoriels et conseils : Les formats vidéos proposées par Instagram Stories se prêtent particulièrement bien aux tutoriels, démonstrations et autres astuces en tout genre. Profitez de la fonction Reels pour réaliser des vidéos dynamiques et engageantes sur un sujet en particulier.



Facebook Stories : privilégiez l’interaction et les moments partagés avec les proches



Moments personnels : Contrairement à Instagram, Facebook est avant tout une plateforme de partage entre amis et proches. Vous pouvez donc utiliser les stories pour partager des moments plus personnels et intimes, comme des anecdotes, souvenirs ou émotions.

Contrairement à Instagram, Facebook est avant tout une plateforme de partage entre amis et proches. Vous pouvez donc utiliser les stories pour partager des moments plus personnels et intimes, comme des anecdotes, souvenirs ou émotions.

Événements et sorties : La fonction « Événement » de Facebook permet d’organiser facilement des rencontres et sorties entre amis. Lors de ces occasions, n’hésitez pas à publier des stories pour garder vos contacts informés et leur donner envie de participer eux aussi !

La fonction « Événement » de Facebook permet d’organiser facilement des rencontres et sorties entre amis. Lors de ces occasions, n’hésitez pas à publier des stories pour garder vos contacts informés et leur donner envie de participer eux aussi !

Discussion et engagement : Enfin, vous pouvez profiter de Facebook Stories pour susciter davantage d’échanges et d’interactions avec votre entourage. Par exemple, posez des questions grâce aux stickers interactifs, et incitez vos amis à répondre et partager leur avis.



Trois raisons d’utiliser les stories pour votre entreprise ou marque personnelle



Capter l’attention : Les stories permettent de vous démarquer des autres publications sur les fils d’actualité en proposant un format court, attrayant et varié. De plus, elles sont souvent mises en avant par les différentes plateformes, ce qui contribue à accroître votre visibilité.

Favoriser la proximité et l’authenticité : La nature éphémère des stories rend le contenu moins intimidant et encourage les utilisateurs à partager des moments plus spontanés et authentiques. Profitez-en pour instaurer une relation plus intime avec votre audience et gagner leur confiance.

Analyser les performances : Les deux plateformes offrent des outils d’analyse complets qui permettent de mesurer l’efficacité de vos stories : nombre de vues, taux d’engagement, mentions J’aime, etc. Vous pouvez ainsi adapter votre stratégie en fonction des résultats obtenus et optimiser votre présence en ligne.



En résumé, Instagram Stories et Facebook Stories présentent chacune leurs avantages et inconvénients selon le type de contenu que vous souhaitez partager, votre audience cible ou encore vos objectifs marketing. N’hésitez pas à tester les deux plateformes pour trouver la combinaison idéale entre ces dernières et garantir une prise de parole riche et engageante auprès de vos abonnés.