Intelligence Artificielle : Équilibre entre adoption et vigilance au sein des entreprises

L’essor de l’intelligence artificielle dans le monde du travail

Depuis ces dernières années, les employés ont commencé à intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans leurs activités professionnelles. Cette évolution a suscité la création d’initiatives telles que LaborIA, un laboratoire de recherche-action fondé en 2021 pour étudier les conséquences de l’IA sur l’avenir du travail. Les leaders du domaine ont longtemps adopté la position de « ne pas avoir peur » vis-à-vis de l’IA, mais face à cette adoption grandissante, ils préconisent aujourd’hui une approche plus prudente.

En 2013, une étude de l’université d’Oxford estimait que la moitié des emplois américains présentaient un risque élevé d’automatisation, notamment pour les postes administratifs et commerciaux.

En juillet 2023, l’OCDE indiquait presque le contraire : les cols blancs seraient les plus affectés par l’IA, avec 32% des emplois devant subir des changements profonds.

ChatGPT : l’avènement de l’intelligence artificielle générative

Le développement de l’intelligence artificielle générative, popularisé par ChatGPT, représente un bond en avant majeur dans l’adoption de l’IA. Cette technologie permet de générer des textes et des images en quelques secondes, offrant aux entreprises un outil puissant pour améliorer leurs processus internes et externes. Les employeurs ont compris qu’il est impensable de rater le coche de la révolution de l’IA, tout en cherchant à éviter les abus comme la transmission de données sensibles ou confidentielles.

Réconcilier adoption et vigilance dans l’utilisation de l’IA

La principale problématique soulevée par cette popularisation de l’intelligence artificielle concerne son encadrement : comment donner aux employés l’accès à ces outils sans entraver leur créativité et leur efficacité, tout en minimisant les risques ? Juliette Couaillier, Chief Talent Officer chez Havas, explique que le défi consiste à « trouver un cadre qui laisse suffisamment de liberté », en prenant en compte le fait que les employés progressent souvent plus rapidement que prévu. L’objectif est ainsi d’utiliser l’IA pour accroître les compétences des professionnels créatifs sans directement recourir aux résultats produits par celle-ci.

Mettre en place un cadre adéquat pour contrôler l’utilisation de l’IA

Informer et former les employés sur l’utilisation des différentes technologies de l’IA, afin de garantir une adoption éthique et sécuritaire au sein de l’entreprise.

Encourager la coopération entre les experts en IA et les employés, afin de développer un cadre qui allie efficacité et sécurité dans l’exploitation de ces outils.

Impliquer les départements juridiques et réglementaires pour suivre l’évolution des lois et des normes sur l’utilisation et la gestion des données liées à l’IA.

Promouvoir la créativité et le professionnalisme via l’intelligence artificielle

Les entreprises doivent également veiller à ce que l’introduction de l’IA ne se fasse pas au détriment de la créativité et du savoir-faire humain. Ainsi, il est essentiel que les différents services travaillent main dans la main pour garantir une synergie optimale entre IA et employés.

L’intelligence artificielle comme levier pour les ressources humaines

En adoptant une approche équilibrée entre adoption et vigilance, l’IA peut être utilisée positivement pour renforcer les compétences et la créativité des employés, tout en minimisant les risques potentiels. Les entreprises qui parviennent à allier l’innovation technologique avec les valeurs humaines auront alors toutes les clés en main pour tirer profit de cette révolution de l’intelligence artificielle et embrasser un avenir prometteur.