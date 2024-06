Jean-Marc Elsenheimer presente Discogs : cataloguez et explorez la plus grande base de données musicale

Il est parfois difficile de trouver des informations précises et fiables sur ses artistes préférés, leurs albums et les morceaux qui les composent.

Jean-Marc Elsenheimer vous propose de découvrir Discogs

Discogs vient pallier ce problème en proposant une base de données musicale collaborative, où chacun peut venir cataloguer, explorer et acheter des disques.

Discogs est une base de données musicale collaborative qui permet de cataloguer, explorer et acheter des disques.

Tout le monde peut contribuer en ajoutant ou modifiant des informations sur les albums après avoir créé un compte gratuit.

Discogs offre une marketplace pour acheter et vendre des disques, avec des systèmes de notation pour garantir la qualité des transactions.

Le site compte plus de 12 millions de références et 3 millions d’utilisateurs actifs, enrichissant continuellement sa base de données.

Qu’est-ce que Discogs ?

Un outil de catalogage et d’archivage de références musicales ;

Une encyclopédie collaborative accessible gratuitement par tous les internautes ;

Un support pour acheter, vendre ou échanger des disques entre collectionneurs.

Jean-Marc Elsenheimer : Le fonctionnement de la base de données

Qui peut participer ?

Ajouter des données sur leurs albums préférés ;

Modifier les informations existantes ;

Discuter et échanger avec les autres membres.

Comment contribuer à Discogs ?

Effectuer une recherche pour vérifier si l’édition précise de l’album n’est pas déjà répertoriée ; Créer la fiche en remplissant les champs requis et/ou préexistants ; Valider sa contribution et attendre la validation par un modérateur.

Jean-Marc Elsenheimer : Explorer la base de données

Un outil idéal pour les collectionneurs et les mélomanes

Découvrir des artistes similaires à leurs goûts musicaux ;

Trouver des informations précises sur un album particulier ;

Identifier rapidement et simplement les différentes éditions d’un disque ;

Gérer leur propre collection en ligne.

La marketplace : acheter, vendre et échanger des disques

Comment acheter sur Discogs ?

Créer un compte gratuitement ; Rechercher le disque souhaité ; Choisir un vendeur en fonction du prix, de la notation et de l’état du disque ; Ajouter l’article au panier et valider la commande.

Comment vendre sur Discogs ?

Créer un compte gratuitement ; Trouver la fiche du disque à vendre dans la base de données ; Cliquer sur « Vendre cette version » et remplir les champs requis (prix, état du disque, frais d’envoi) ; Valider la mise en vente.

Discogs en chiffres

