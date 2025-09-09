Jupiter, le supercalculateur français qui révolutionne la puissance de calcul en Europe

Actualités
By: Boris Rabilaud

Date:

Voone actuActualitésJupiter, le supercalculateur français qui révolutionne la puissance de calcul en Europe
4.8/5 - (143 votes)

L’inauguration du supercalculateur Jupiter marque un véritable tournant pour l’Europe dans le domaine du calcul haute performance. Installé à Jülich, en Allemagne, et conçu par le groupe français Atos via sa filiale Eviden, Jupiter vise à combler le retard européen face aux géants mondiaux du supercalculateur exascale, notamment dans le secteur stratégique de l’intelligence artificielle. Sa mise en service s’accompagne d’un budget conséquent et d’objectifs scientifiques ambitieux, allant de la recherche sur le climat à l’entraînement des plus grands modèles d’IA. Retour sur cette machine exceptionnelle, son architecture, son financement et son rôle central pour l’Union européenne.

Des caractéristiques techniques hors du commun

Avec Jupiter, l’Europe propulse ses centres de calcul dans une ère inédite. Ce supercalculateur exascale atteint les plus hauts standards mondiaux grâce à une configuration impressionnante, comparable seulement à trois machines américaines. Son architecture offre une capacité de calcul jamais vue sur le continent, avec pour objectif de franchir le seuil symbolique de l’exaflops — soit un milliard de milliards d’opérations par seconde.

Occupant près de 3 600 mètres carrés au centre de Jülich, Jupiter dispose d’espaces dédiés à des rangées entières de processeurs spécialisés. Chaque composant est optimisé afin de maximiser la rapidité et de répondre efficacement aux besoins des laboratoires européens, qu’il s’agisse de modélisation climatique ou d’applications d’intelligence artificielle avancée.

Info à lire :  PlugShare : une communauté pour partager et trouver des prises de recharge pour véhicules électriques

Un partenariat franco-allemand et européen

Le projet Jupiter reflète une collaboration européenne exemplaire. Son financement résulte d’un effort conjoint entre l’Union européenne et le gouvernement allemand, pour un budget global avoisinant les 500 millions d’euros. Ce choix stratégique vise à positionner l’Europe parmi les leaders de la puissance de calcul mondiale tout en renforçant sa souveraineté numérique.

C’est sous l’impulsion d’Atos, via sa branche Eviden, que la réalisation technique a été rendue possible. Cette coopération transfrontalière illustre parfaitement la volonté de mutualiser les compétences et les ressources pour atteindre un niveau d’excellence rivalisant avec les États-Unis ou la Chine.

Quelle place pour Jupiter sur la scène mondiale ?

  • Classé quatrième supercalculateur le plus puissant au monde
  • Leader incontesté de la performance en Europe
  • Conçu pour évoluer grâce à des mises à jour régulières

Grâce à ces atouts, Jupiter se positionne juste derrière trois machines américaines, repoussant les frontières des capacités européennes. L’enjeu va bien au-delà de la technique : disposer de telles infrastructures garantit une indépendance stratégique accrue et favorise des partenariats internationaux de haut niveau.

L’objectif affiché de Jupiter est clair : agir comme un accélérateur pour les recherches de pointe, permettre le développement de solutions innovantes et offrir aux industries européennes une plateforme adaptée aux exigences du XXIe siècle.

À quoi sert Jupiter ? Les usages majeurs envisagés

Une des principales missions de Jupiter concerne l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, dont les progrès dépendent largement de ressources de calcul intensif. Cette puissance sera également employée pour l’analyse et la prévision du climat : modélisation d’événements extrêmes, anticipation des tendances à long terme ou simulation de scénarios complexes deviennent accessibles à grande échelle.

Info à lire :  Découvrez Ubuntu Touch et Oubliez Android, le Système d'Exploitation mobile innovant

D’autres secteurs profiteront aussi de Jupiter. La bio-informatique, l’astrophysique et la recherche médicale bénéficieront de la rapidité d’analyse offerte par ce supercalculateur. Grâce à lui, les laboratoires européens disposent désormais de moyens réservés jusqu’ici aux principaux pôles informatiques américains.

Science et innovation en ligne de mire

Pour le monde scientifique, Jupiter représente une avancée majeure en matière de calcul haute performance. Les chercheurs peuvent mener des simulations sophistiquées, tester rapidement des hypothèses et explorer de nouvelles pistes. Ces progrès touchent autant la physique fondamentale que l’environnement ou encore la médecine personnalisée.

La communauté industrielle profite également de cet outil inédit pour optimiser ses processus, développer de nouveaux matériaux ou accélérer la conception des technologies de demain. Avec Jupiter, toute la chaîne de l’innovation européenne est dynamisée.

Entraînement et optimisation des modèles d’IA

L’essor de l’intelligence artificielle exerce une pression croissante sur les infrastructures numériques. Afin de relever ce défi, Jupiter propose des ressources calibrées pour manipuler d’énormes volumes de données et entraîner des modèles IA complexes dans des délais réduits.

Cette avance technologique permet aux équipes françaises et européennes de rattraper leur retard vis-à-vis des leaders mondiaux, tout en garantissant une sécurité élevée et une gestion rigoureuse des données sensibles.

Vers l’autonomie et la souveraineté numérique européenne

L’installation de Jupiter à Jülich s’inscrit pleinement dans la stratégie globale de l’Union européenne visant à renforcer son autonomie technologique. En maîtrisant cette ressource clé, l’Europe affiche son ambition de devenir un acteur incontournable du numérique pour les prochaines décennies.

La cérémonie officielle d’inauguration, organisée le 5 septembre 2025 en présence de nombreuses personnalités politiques, incarne cet engagement fort. Jupiter devient ainsi un instrument central pour garantir l’indépendance des recherches scientifiques et soutenir la prise de décision en toute souveraineté, sans dépendre d’acteurs extérieurs.

Info à lire :  En quoi un tote bag peut-il servir à promouvoir une marque ?

Tableau : chiffres-clés de Jupiter

Caractéristiques Données associées
Lieu d’hébergement Centre de supercalcul de Jülich, Allemagne
Entreprise conceptrice Atos / Eviden (France)
Capacité de calcul visée Exaflops (1018 opérations/seconde)
Rang mondial 4e
Budget réparti 500 millions d’euros (UE & Allemagne)
Superficie dédiée Environ 3 600 m²
Date d’inauguration 5 septembre 2025

Sources

  • https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/09/05/l-europe-lance-jupiter-son-supercalculateur-destine-a-rattraper-son-retard-dans-l-ia_6639102_3234.html
  • https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20250905-europe-inaugure-jupiter-son-premier-supercalculateur-pour-booster-ia
  • https://www.tf1info.fr/high-tech/nouveau-superordinateur-inaugure-en-europe-5-choses-a-savoir-sur-jupiter-la-4e-machine-la-plus-puissante-au-monde-2392850.html
  • https://refrance.fr/atos-inaugure-jupiter-le-supercalculateur-le-plus-puissant-deurope/
Boris Rabilaud
Boris Rabilaudhttps://voone-actu.com
Accros à l’actu web,  suivez l’actualité web sélectionné et traité avec soin. Je suis passionné par les nouvelles technologies,  Web,  digital, et référenceur Google. Vous pouvez proposer des actualités en nous adressant une demande via le formulaire de contact. Nous publions toutes les actualités chaudes ; fraiches que vous nous apporterez. Au plaisir d'échanger.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

spot_img
spot_img
spot_img
Autres articles
Actualités

Twitter, s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer, une jolie histoire.

Twitter, s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer, une jolie histoire. Twiter existe maintenant depuis un peu plus de 14...
Actualités

Créateur de contenus : comment gagner de l’argent avec son art ?

Autrefois, la création de contenus était un simple passe-temps. Aujourd’hui, elle est une activité génératrice de revenus. Les créateurs...
Actualités

Voiture hybride : est ce une bonne idée en 2021

Les voitures hybrides font désormais partie des gammes très tendance sur le marché. Bien que ces véhicules soient...
Actualités

The Room : séries de puzzles mystérieux dans une ambiance unique

S'il existe un genre de jeu qui fait appel à notre logique et notre esprit d'analyse, c'est bien...

Le Site Voone Actu est une revue de presse en ligne. Il s'agit de publier des contenus Marketing dans le but de promouvoir ses prestations et services, presse généraliste ou spécialisée, de source principalement écrite (presse en ligne pour le marketing des Entreprises et ou des Entrepreneurs Français).

Derniers Posts

Stellantis engage un rappel massif pour ses moteurs PureTech et BlueHDi : véhicules concernés et détails

Actualités 0
Le groupe automobile Stellantis s’est récemment retrouvé au centre...

ASML investit 1,3 milliard d’euros dans Mistral AI : une alliance stratégique entre semi-conducteurs et intelligence artificielle

Actualités 0
Le secteur technologique européen a été marqué par une...

Dacia Sandman : le camping-car qui bouscule les codes du voyage abordable

Actualités 0
Un nom circule depuis plusieurs mois dans le monde...

Tendances

L’aluminium est-il l’avenir des bâtiments tertiaires ?

Actualités 0
Le terme « bâtiment tertiaire » englobe tous les...

Quel est le meilleur site pour acheter des followers instagram actifs et sans perte?

Actualités 0
Acheter des followers actifs sur instagram est très intéressant...

Caster sur Freebox : quelle est la méthode à choisir pour réussir ?

Actualités 0
Caster sur Freebox : quelle est la méthode à choisir...

© Voone Actu | Tous droits réservés | Actualités des Entreprises Françaises