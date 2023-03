Le travertin extérieur : tout savoir sur ce matériau de revêtement de sol

Dalle en Travertin 1er choix : Classic Mix Vielli : 40.6 x 61 x 1.2 cm Dalles extérieur en travertin pour jardin : 1er choix au meilleur prix ! Matériau noble qui orne les palais romains, le travertin vous charmera par son authenticité et par son harmonie. Le Travertin est profondément lié à notre culture : il a participé à la construction d’oeuvres magistrales comme

Dalle en Travertin 1er choix : Classic Mix Vielli : 20.3 x 20.3 x 1.2 cm Dalles extérieur en travertin pour jardin : 1er choix au meilleur prix ! Matériau noble qui orne les palais romains, le travertin vous charmera par son authenticité et par son harmonie. Le Travertin est profondément lié à notre culture : il a participé à la construction d’oeuvres magistrales comme

Dalle en Travertin 1er choix : Classic Mix Vielli : 10 x 10 x 1 cm Dalles extérieur en travertin pour jardin : 1er choix au meilleur prix ! Matériau noble qui orne les palais romains, le travertin vous charmera par son authenticité et par son harmonie. Le Travertin est profondément lié à notre culture : il a participé à la construction d’oeuvres magistrales comme

Le travertin est une roche sédimentaire comportant de petites crevasses réparties de manière inégale.

Aussi esthétique qu’élégante, cette pierre naturelle est une solution tendance surtout lorsqu’il s’agit de couverture de sol. Très reconnu pour ses nombreux avantages, le travertin extérieur est de plus en plus populaire pour l’aménagement extérieur.

Son installation et son entretien sont d’autant plus faciles à réaliser. Découvrez plus à propos de la pierre travertin.

Contents







Aménagement de sol extérieur : pourquoi opter pour un travertin ?

Aujourd’hui, de nombreuses personnes recourent à un carrelage extérieur en travertin pour revêtir leur sol. Cette forme de couverture offre en effet de nombreux avantages aux utilisateurs.

Une pierre pour valoriser l’extérieur

La pierre travertin est un accessoire doté d’un charme authentique. Unique en son genre, elle est accessible en diverses déclinaisons avec des motifs diversifiés.

Le mode de carrelage travertin garantit un rendu attrayant à votre sol et met ainsi en valeur l’extérieur de la concession.

En choisissant et en agençant les bonnes couleurs, vous pouvez avec ce matériau rendre votre décoration extérieure plus attractive et originale.

Une pierre résistante et économique

Un des principaux avantages pour laquelle le travertin extérieur est très apprécié est sa résistance. Le carrelage travertin résiste à l’eau et à l’humidité, ce qui explique sa durabilité remarquable. Qu’il s’agisse du travertin piscine ou du travertin terrasse, vous pouvez profiter de son efficacité pendant longtemps. Il suffit de bien assurer son entretien et le tour est joué. La pierre naturelle travertin est aussi appréciée pour son caractère économique. Elle coûte relativement moins cher malgré sa résistance et sa durabilité sur le long terme.

Le travertin, une pierre écologique et économique

Comparativement au marbre, le carrelage extérieur en travertin est une pierre calcaire beaucoup plus respectueuse de l’environnement.

En effet, étant donné qu’il s’agit d’un matériau naturel, il ne présente aucun risque de pollution pour l’environnement. Ici, vous pourrez découvrir davantage sur les nombreux atouts de ce matériau.

Quel travertin choisir pour son extérieur ?

Le travertin se décline en de nombreux styles et formats. Le travertin opus romain est le matériau de couverture de sol le plus prisé aujourd’hui.

C’est une pierre naturelle qui confère à votre dehors une certaine unicité et originalité. Si vous souhaitez garantir un rendu esthétique et soigné à votre extérieur, le travertin opus romain est sans doute un excellent choix.

Par ailleurs, le choix d’une telle pierre se base également sur un certain nombre de critères. Pour vous assurer de sélectionner une pierre calcaire adaptée à votre extérieur, vous devez vous renseigner chez un fournisseur ou un grossiste sur les différents modèles existants. Ainsi, vous saurez bien choisir ceux qui pourraient convenir à votre espace.

Un autre critère à considérer est la taille de vos carreaux en travertin. Lorsqu’il s’agit d’un travertin piscine, une petite taille serait plus convenable. En revanche, si vous souhaitez couvrir votre terrasse extérieure, privilégiez plutôt les pierres de taille moyenne ou de grande taille. Pour ajouter plus d’esthétique à votre revêtement, vous pouvez choisir la couleur beige ou blanche teintée de jaune. L’essentiel est de trouver une teinte qui correspond le mieux à votre extérieur.

L’installation d’un travertin extérieur est un processus facile à mettre en œuvre, quel que soit le type d’extérieur (allée de jardins, terrasse, plage d’une piscine). Avant tout, certains instruments de travail sont indispensables. Il s’agit en occurrence de :

Carrelage de travertin en petite, moyenne ou grande taille ;

Colle ;

Truelle ;

Malaxeur ;

Etc.

Une fois tous les équipements au point, vous pourrez entamer le processus. Il faudra agencer les carreaux de différents formats de manière à obtenir un rendu idéal. À l’aide d’un malaxeur, préparez et remuez la colle afin d’obtenir une pâte homogène et prête à être utilisée.

En utilisant une truelle, appliquez la colle sur toute l’étendue de la surface puis lissez cette dernière avec un peigne à dents. Pour finir, passez la colle sous les pierres travertins et posez-les en suivant un plan précis. Toutefois, vous pouvez solliciter un spécialiste pour effectuer l’opération d’une manière plus professionnelle.

Pour garantir l’efficacité à long terme d’un travertin extérieur, il faut veiller constamment à son entretien. Étant installée à l’extérieur, cette pierre naturelle est quotidiennement soumise aux intempéries. Il convient donc de nettoyer régulièrement ces dernières en vue de conserver le rendu du sol. L’entretien d’un travertin extérieur n’est d’ailleurs pas une tâche compliquée.

Vous devez d’abord balayer la surface du sol et passer ensuite de l’eau et du savon doux. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser des nettoyants et des produits adaptés à l’entretien de ce type de carrelage travertin. Aujourd’hui, la majorité des personnes recourent à un nettoyeur haute pression. Ce dernier doit toutefois être utilisé selon les normes pour éviter de dégrader la structure du travertin extérieur.