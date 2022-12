Linge de table : comment faire le bon choix et les meilleures associations ?

Une bonne déco d’intérieur ne consiste pas seulement à peindre les murs d’une certaine façon, ou miser sur des meubles particuliers.

De nombreux autres détails peuvent également être mis à contribution pour obtenir un beau rendu.

C’est notamment le cas du linge de table, qui doit être choisi avec le plus grand soin.

La manière dont vous réaliserez aussi les associations compte énormément dans le rendu final. Comment faire les meilleurs choix ?

La composition

Comme l’indique le professionnel de la serviette en papier personnalisée Oscar de la Table, voici la composition du linge de cuisine :

La nappe

Il s’agit du tissu que vous étalez sur la table pour la recouvrir pendant les repas. La nappe remplit à la fois une fonction pratique et décorative. Vous pouvez aussi créer une harmonie avec la vaisselle, de même qu’avec intérieur. Plus loin, la nappe de table se décline sous une variété de formes et tailles.

Vous avez ainsi un linge qui peut être adapté à tout type de table. Quant aux matières, vous avez le choix entre :

Le coton ;

Le lin ;

Le métis ;

Etc.

Les serviettes de table

Elles font partie du linge de table, et leurs formes sont variables. Vous pourriez en trouver des carrées ou rectangulaires sur le marché. Les serviettes de table sont utilisées pour essuyer les mains, et les bouches au cours des repas.

Les chemins de table

Encore appelés centres de table, ces linges sont généralement des nappes de forme étroite. On les dispose tout au long de la table, ce qui explique d’ailleurs leur appellation.

Les chemins de table sont généralement utilisés pour décorer, mais peuvent aussi jouer un rôle plus pratique. Les formes sont variables selon les modèles. Un chemin de table se dispose sur toute la longueur de la table, et peut recevoir divers accessoires décoratifs.

Rien ne vous empêche de les disposer dans le sens de la largeur de la table. C’est d’ailleurs une excellente technique pour mettre en valeur la vaisselle.

Les sets de table

Il s’agit d’ensemble de morceaux de tissus rectangulaires, à mettre directement sur la table ou la nappe. Le set de table reçoit généralement les assiettes, de même que les couverts des invités. Il s’agit d’une mesure de protection supplémentaire contre les potentielles taches. De plus, de beaux sets de table constituent d’excellents atouts décoratifs.

Les torchons

Ces linges sont utilisés pour essuyer tout ce qui peut l’être comme :

Les meubles ;

La vaisselle ;

Le plan de travail ;

Les mains ;

Etc.

De plus, les torchons sont pratiques pour ne pas se brûler lors du transport des plats chauds. Il s’agit donc d’une mesure d’une grande utilité dans la prévention des risques de brûlures.

Bien choisir son torchon de cuisine

Le torchon de cuisine peut être un excellent support publicitaire, si vous êtes par exemple propriétaire d’un restaurant. Lisez d’ailleurs cet article qui en parle plus en détail.

Pour des usages domestiques ou professionnels, le torchon de cuisine est proposé dans plusieurs matières. Ce sont notamment :

Le lin : cette matière est idéale pour nettoyer la vaisselle en verre, puisqu’elle absorbe bien. Aucune trace ne reste après son passage, et votre vaisselle sera parfaitement propre. Le torchon en lin se lave aisément, et devient plus doux avec les lavages. Assurez-vous de ne pas le laver au-delà de 60°C ;

se lave aisément, et devient plus doux avec les lavages. Assurez-vous de ne pas le laver au-delà de 60°C ; Le coton : c’est l’option la plus courante si vous recherchez des torchons. Il absorbe également bien, et est vendu à des prix accessibles. Misez sur un torchon imprimé pour créer une belle décoration de table ;

pour Le métis : c’est un mélange de lin et de coton. Un torchon en métis a les avantages des deux matières. Il résiste au lavage, et absorbe également bien. Par ailleurs, son prix est un atout à son actif.

Comme vous le verrez ici, la nappe de table joue un grand rôle dans le service. Ce linge peut impacter la déco de la salle à manger, raison pour laquelle le choix ne doit pas être improvisé.

Vous devez accorder une importance particulière à sa forme, ses dimensions et même son style.

La forme

Elle est le plus souvent en adéquation avec les formes des tables. Vous trouverez donc sur le marché, des nappes :

Rondes ;

Carrées ;

Rectangulaires.

Rien ne vous empêche de miser sur une forme de nappe différente de celle de la table. C’est d’ailleurs un excellent moyen de créer un style particulier. Disposez par exemple une nappe rectangulaire sur une table de forme ovale.

Les dimensions

Évitez autant que possible les nappes qui sont trop courtes sur les côtés. L’idéal serait que la retombée soit d’au moins 30 cm, pour que le rendu soit beau. Créez un meilleur effet en laissant entre 5 et 10 cm de chaque côté pour la retombée.

Le style

Une nappe de table joue aussi un rôle décoratif. Prenez donc le temps de choisir ses finitions et décorations. Évitez les couleurs trop extravagantes, et restez plutôt sur quelque chose de sobre.