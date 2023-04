Local Guide Program Google 2023 : récompenses, Avantages, Inconvénients

Parmi les nombreuses possibilités qui existent en ligne pour gagner de l’argent, Google vous propose de nombreuses pistes. En effet, vous pourriez par exemple donner des avis en ligne sur sa plateforme en échange d’avantages divers.

Cela vous permet ainsi d’intégrer le Local Guide Program, pour fournir des recommandations de qualité aux internautes. Des récompenses peuvent aussi être gagnées avec ce programme, et plus encore. Pourquoi devenir guide local Google ?

Local Guide Program Google : explication ?

Il s’agit d’une fonction disponible dans Google Maps depuis quelques années. Les usagers peuvent choisir d’intégrer le Local Guide Program pour participer à l’amélioration des avis à propos :

Des endroits ;

Des établissements de différents types ; présents dans leur localité.

Quel est l’objectif derrière ce programme ? Il s’agit principalement de fournir une excellente expérience aux personnes qui se servent de Google Maps. Ainsi, l’application sera moins remplie de commentaires dont la fiabilité peut laisser place au doute.

Les guides locaux ont plus de crédibilité en ce qui concerne les avis qu’ils émettent sur Google Maps. Ils peuvent intégrer des photos dans leurs publications, et servir de références aux internautes.

Leurs différents apports sont passés à la loupe par les autres usagers, en plus de Google. Des points sont donnés par le programme en échange du contenu mis en ligne. Plus le contributeur est actif, et plus son profil jouit d’une bonne cote et des points.

Autres articles :

Il faudra fournir à Google Maps, des données pour enrichir l’expérience dont bénéficient les utilisateurs. Concrètement, cela consiste à écrire des avis et commentaires en relation avec les établissements présents dans votre localité. Pour chaque apport, vous gagnerez des points selon un barème défini par le Local Guide Program. Plus vous serez impliqué dans le programme, et plus vous aurez un niveau élevé.

Bien entendu, tout cela aura un impact plus que certain sur les récompenses dont vous serez gratifié. Quelle peut être la nature des récompenses ? Elle est variable, mais il s’agit essentiellement de badges. L’autre possibilité est que vous pouvez être gratifié d’atouts liés à la région dans laquelle vous vous trouvez comme :

Des invitations à des évènements particuliers ;

Des réductions ou offres promotionnelles d’entreprises ;

Etc.

Google pourra aussi vous gratifier de goodies, et autres remises pour effectuer des achats.

Avantages Local Guide Program Google

Ce programme Google est destiné aux personnes volontaires qui veulent partager leur savoir ou expérience de voyage avec une communauté. Cette dernière a les mêmes centres d’intérêt, ce qui constitue donc un avantage quant au contenu mis en ligne. En fournissant les informations dont vous disposez à la communauté, vous permettez à de potentiels clients d’en bénéficier. Ils peuvent par exemple gagner du temps dans leurs achats, ce qui n’est pas sans bénéfice pour vous.

Le statut de guide local vous rend utile au développement des entreprises. Les contributeurs avec les plus hauts niveaux jouissent d’atouts spéciaux. Ils reçoivent des nouveautés Google, sans compter des gratifications de partenaires. Certains guides bénéficient même d’invitations à des évènements qui rassemblent les meilleurs contributeurs mondiaux du Local Guide Program Google.

Inconvénients Local Guide Program Google

Malgré les divers avantages, faire partie du Local Guide Program Google comporte aussi des inconvénients. Il n’est pas rare que des contributeurs perdent le sens des réalités avec les points et badges offerts aux guides. Certains fournissent alors des informations pas crédibles, dans le seul but d’engranger les récompenses. Comme vous pouvez vous en douter, cela n’est pas profitable à la communauté.

La plateforme regorge donc de nombreux faux avis, et dont il est possible de douter. Ils sont majoritairement mis en ligne par des personnes de mauvaise foi, et qui ne sont intéressées que par le badge Local Guide.

Questions Local Guide Program Google

Voici quelques-unes des questions les plus courantes à propos du Local Guide Program Google :

1- Qui peut devenir un local guide ?

Il faudra surtout se conformer à certaines conditions définies par Google. Le guide local doit être âgé de 18 ans au moins, et ne postera que :

Des commentaires utiles ;

Des photos qui représentent véritablement l’établissement visité.

L’objectif est de fournir assez d’éléments aux internautes qui souhaitent ensuite se rendre dans cet endroit. Le Local Guide Program Google interdit par ailleurs :

Les faux changements d’avis ou de commentaires ;

Le vol des photos ;

Les hors sujets ;

L’usage d’un langage inapproprié.

Comment s’obtiennent les points et les récompenses ? Le guide local doit prendre en photo les endroits visités, et donner des renseignements à propos. Écrire des commentaires est également utile pour fournir le plus d’informations à la communauté. En retour, les points sont attribués selon le nombre de commentaires et avis.

2- Quels sont les niveaux de rémunération ?

Ils sont répartis comme suit :

Niveau 1 (0 avis ou plus) : vous recevez des informations via la newsletter mensuelle du Local Guide Program Google. Ce dernier vous tiendra aussi au courant de toutes les mises à jour. Que gagnent les guides ? Outre les avantages cités plus haut, il s’agit en plus des appels aux concours destinés aux guides locaux ;

Niveau 2 (5 avis ou plus) : vous intégrez la communauté des spécialistes des tendances de tous les coins du monde. L’organisation des rencontres bénéficie d’une mise en avant dans la communauté. Les guides locaux peuvent évaluer des produits ou services Google avant tout le monde ;

Niveau 3 (50 avis ou plus) : vous recevez à cette étape le badge Local Guides, et gagnez en visibilité dans Google Maps. Il en est de même pour l’entrée dans le groupe Google+ des guides locaux du programme. Ceux qui le souhaitent peuvent accéder au poste de modérateur de communauté sur cette plateforme ;

Niveau 4 (200 avis ou plus) : vous avez à cette étape une solide réputation, et pourrez être promu dans les contenus officiels Google+ et ailleurs. Cela vous permettra de recevoir des récompenses annuelles relatives à vos contributions qualitatives sur Google Maps.

3- Quels types de récompenses peut-on obtenir ?

Il faut noter que toutes les récompenses du Local Guide Program Google ne se valent pas. Dans la plupart des cas, ce sont des :

Invitations à des rencontres des participants au programme ;

Tests de nouveaux produits ou services Google en avant-première.

Les participants du Local Guide Program Google peuvent en plus organiser des meetups dans leur région. C’est une belle occasion pour faire des rencontres via le creuset du Local Guides Connect. Google peut aussi vous gratifier d’espace de stockage sur Drive. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le Local Guide Program Google ne fait pas gagner d’argent. Vous n’aurez pas non plus de code promotionnel à la clé.

4- Gagner de l’argent avec Google Maps, est-ce possible ?

La réponse à cette question est négative. Par contre, vous pourrez devenir un collaborateur de Google Maps en tant que :

Consultant marketing : vous utiliserez les techniques de SEO, les publicités et autres pour séduire des clients. Ces derniers iront ensuite vers les entreprises capables de satisfaire leurs besoins ;

Analyste de carte : il a pour mission d’évaluer l’intérêt des informations disponibles sur une carte. Pour y arriver, il recherche différentes informations sur internet. Ce métier est rémunéré entre 10 et 16 dollars par heure.

Autres articles :

Qu’est-ce que la fiche Google My Business ?

Cela fait presque une dizaine d’années que le service Google My Business a fait son apparition. Il s’agit d’un genre d’annuaire dans lequel les entreprises sont répertoriées. Les fiches sont ainsi mises en avant, en fonction des recherches et la position géographique des internautes. Sur une fiche Google My Business d’établissement, il est possible de lire :

Le nom et l’adresse de l’entreprise :

Son domaine d’activité ;

Les heures d’ouverture ;

Les avis d’utilisateurs ;

Des informations relatives à l’affluence ;

Etc.

En somme, vous aurez un accès complet aux informations les plus demandées à propos d’une entreprise.

Avantages des fiches entreprises Google

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles votre entreprise devrait utiliser une fiche d’entreprise Google. En premier lieu, c’est un précieux atout pour le référencement local. Les entreprises peuvent communiquer autrement, et toucher plus facilement leur clientèle. Mieux, elles sont désormais visibles via le moteur de recherche Google. En effet, le géant du net positionne les entreprises en se basant sur les critères suivants :

Le niveau de pertinence entre le secteur d’activité de la compagnie, et la requête effectuée par l’internaute ;

La distance entre le siège de l’entreprise et l’endroit de la requête ;

La réputation de l’entreprise.

De plus, les fiches d’entreprises Google permettent de construire une solide réputation en ligne. En effet, les clients peuvent laisser des avis à propos des marques. Ces retours d’expérience peuvent être d’une grande utilité à d’autres internautes. Il en découle une amélioration de la qualité du service proposé par les compagnies. C’est d’ailleurs pour cela que les entreprises qui ont une fiche Google My Business actualisée sont plus cotées.

En définitive, le Local Guide Programme Google permet aux internautes qui le souhaitent de devenir des contributeurs bénévoles de Google Maps. Ils fournissent des avis à propos des établissements répertoriés dans leur localité, en échange de récompenses. Pour les autres usagers, ils accèdent à des informations fiables au moment de choisir une entreprise à proximité.