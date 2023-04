Quels sont les meilleurs VTT à assistance électrique en 2023

Le VTT à assistance électrique est un excellent moyen de se déplacer, de s’entraîner à son rythme et de vivre des sensations fortes tout en évitant de polluer l’environnement. Très en vogue en ce moment, ces vélos suscitent chez vous aussi un intérêt particulier.

Dans ce contenu, nous vous en dirons plus et surtout nous irons à la découverte des meilleurs VTT à assistance électrique de 2023.

Pourquoi choisir un VTTAE en 2023 ?

De nombreuses raisons peuvent vous pousser à choisir un vélo VTT à assistance électrique.

Les avantages du VTT à assistance électrique

Si les VTT à assistance électrique connaissent autant de succès en ce moment, c’est parce qu’ils présentent de nombreux avantages pour les utilisateurs.

Ils ont zéro émission : le fait qu’ils fonctionnent à l’électricité ne signifie pas qu’ils vont polluer. Au contraire, ils ne présentent aucun type de risque pour l’environnement et sont très propres ;

Ils sont légers : aucun bon vélo électrique ne pèse plus de 25 kilos, ce qui est idéal pour être transporté n’importe où sans problème, même avec le moteur électrique inclus ;

Vous pouvez les laisser charger toute la nuit : la charge de la batterie de ce type de transport prend entre 4 et 6 heures et après cela, il est possible de les utiliser toute la journée sans interruption ;

Il a un double frein : de cette façon, vous pouvez vous déplacer plus facilement et en toute sécurité, car vous pourrez vous déplacer plus rapidement aussi bien en ville qu’à la périphérie ;

Vous activez le moteur uniquement lorsque vous pédalez : vous n’avez donc pas à vous soucier de dépenser plus d’énergie que nécessaire, puisque vous n’utilisez que ce dont vous avez besoin.

Ils sont faciles à entretenir. Posséder un vélo électrique est non seulement facile, mais aussi moins cher, par rapport aux véhicules à essence.

Les inconvénients du VTT à assistance électrique

Malgré tous ces avantages, le VTT électrique présente tout de même certains inconvénients.

Remplacement de la batterie : une batterie de vélo électrique peut coûter environ 500 euros et sa durée de vie est généralement d’environ deux ans, bien que rien ne garantit que pour une raison quelconque, ils seront inutiles avant.

Il existe toujours de l’usure : au début, chaque vélo électrique est très rapide et résistant, mais le temps ne passe pas en vain. Plus vous l’utilisez, plus il risque de perdre de la vitesse ;

Bien qu’elles n’émettent pas de gaz toxiques, la batterie pollue. Une fois épuisé, il ne faut pas la jeter, car elle est très toxique et mauvaise pour l’environnement.

En conclusion, on peut dire que les vélos électriques sont une excellente alternative pour se déplacer sans polluer, même s’ils ne sont pas 100 % écologiques. Dans le cas où vous en avez ou envisagez d’en avoir un, vous devrez localiser un site spécialisé qui se charge de recycler les piles qu’il utilise. C’est la bonne chose à faire si vous voulez vraiment aider à réduire la pollution dans le monde.

Guide des meilleurs VTT électriques de 2023

Voici la liste des meilleurs VTT électriques de 2023 et leurs caractéristiques.

VTT BH Xtep Lynx Carbon Pro. …

Le BH Xtep Lynx Carbon Pro est équipé d’un moteur intégré Shimano EP8 et se distingue par son rendement élevé et son mode Trail optimisé.

VTT Trek Powerfly FS 4

Le VTT Powerfly FS 4 est un vélo de montagne électrique à suspension intégrale conçu pour affronter des aventures sur des sentiers accidentés.

VTT Sunn Flash S1. …

Le Sunn Flash S1 est le VTT électrique semi-rigide pour tout amateur de vélo. Pour plus de plaisir, il est équipé d’un moteur shimano léger et puissant.

VTT Cube Reaction Hybrid Pro 500 All Road. …

Ajoutant confort et longévité à vos aventures hors route, le vélo électrique hybride haute performance Cube Reaction Pro 500 est le vélo à pédalage assisté parfait pour dominer la montagne.

VTT Haibike ALLMTN 7. …

Le VTT Haibike ALLMTN 7 est équipé d’un moteur Yamaha PW-X3 compact et puissant, il garantit une assistance optimale. De plus, sa batterie de 720 Wh offre une autonomie suffisante même pour les longs trajets.

VTT Trek Rail 2022. …

Le nouveau Trek Rail est le vélo renouvelé pour profiter à la fois de la montée et de la descente. Équipé d’un moteur Bosch, il offre une sensation de puissance que l’on ne retrouve avec aucune autre motorisation.

VTT Cannondale Habit Neo 2. …

L’Habit Neo a juste la bonne maniabilité pour vous aider à faire passer votre style de conduite au niveau supérieur. Il a une sensation incroyablement cohérente et confiante.

VTT Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625.

Avec le Stereo Hybrid 120 Pro, une suspension confortable qui s’adapte au terrain, combinée à une maniabilité intuitive et à des performances fiables et fluides, fait partie de l’accord. De plus, les suspensions RockShox avant et arrière gardent les roues collées au sol.