Netflix et Google Cast, la fin d’une ère pour le streaming sur grand écran

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By: Boris Rabilaud

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Longtemps, Netflix a permis de passer du petit au grand écran en un clin d’œil grâce à Google Cast. Mais aujourd’hui, la compatibilité entre Netflix et la technologie Cast s’effrite, bouleversant les habitudes de millions d’adeptes du streaming vidéo. Que s’est-il passé ? Où en est la compatibilité actuelle ? Et par quels nouveaux moyens profiter de son abonnement Netflix sur sa TV ? Voici un décryptage sans filtre d’un divorce numérique qui secoue l’univers du streaming.

Retour sur l’alliance historique entre Netflix et Google Cast

Pendant des années, diffuser Netflix tenait à un simple bouton depuis une application mobile. Un appui sur « Cast », et la vidéo filait directement sur l’écran du salon via un Chromecast ou tout appareil compatible : simplicité totale, zéro câble à traîner. Cette synergie a fait du Chromecast un incontournable chez beaucoup, reléguant aux oubliettes les solutions plus lourdes ou moins pratiques.

L’intégration native de Google Cast dans l’application mobile Netflix ne se limitait pas au dongle Google. De nombreuses Smart TV, box multimédia et enceintes connectées adoptaient ce protocole universel — créant un écosystème où presque tout pouvait être contrôlé depuis le téléphone. Résultat : les frontières entre écrans disparaissaient, pour une expérience fluide et intuitive.

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Disparition progressive de la fonction cast to tv sur Netflix

Le virage arrive fin 2025. Discrètement, Netflix retire le support Cast from mobile de ses applications iOS et Android. Fini le logo Cast, qui s’éclipse de l’interface pour la majorité des utilisateurs. Conséquence immédiate : il devient impossible d’envoyer ses vidéos Netflix vers la plupart des téléviseurs ou appareils de streaming compatibles Google Cast depuis un smartphone ou une tablette.

Cette suppression touche l’immense majorité des supports Cast, laissant de côté tous ceux qui utilisaient leur mobile comme télécommande principale dans le salon. Plusieurs raisons techniques circulent : renforcement des standards de sécurité, choix stratégiques différents, ou volonté de privilégier les applications natives sur TV. L’impact est net : l’écosystème ouvert vanté par Google Cast perd un joueur-clé.

Nouveaux dispositifs et alternatives pour visionner Netflix sur tv

Malgré la disparition de la fonction cast to TV, il existe plusieurs moyens fiables pour garder Netflix sur grand écran. Première solution : la montée en puissance des applications Netflix dédiées. La quasi-totalité des Smart TV récentes proposent une app préinstallée ou disponible en téléchargement. Quelques clics dans le menu suffisent pour accéder à la plateforme, sans aucun intermédiaire.

Pour les télés plus anciennes ou non connectées, place aux boîtiers externes nouvelle génération. Depuis janvier 2026, le Google TV Streamer 4K prend le relais du Chromecast traditionnel, offrant rapidité et navigation simplifiée pour environ cent euros. D’autres marques répondent aussi présentes avec l’Amazon Fire TV Stick, l’Apple TV 4K ou la Nvidia Shield TV. Tous permettent d’installer localement l’application Netflix, souvent avec une qualité visuelle optimisée (4K, HDR, Dolby Vision selon modèles).

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  • Smart TV équipées de l’application Netflix officielle
  • Boîtiers de streaming récents (Google TV Streamer 4K, Fire TV Stick, Apple TV…)
  • Consoles de jeux (PlayStation, Xbox) donnant accès à Netflix
  • Lecteurs Blu-ray connectés pour certains modèles

Les adeptes de mobilité peuvent toujours brancher un ordinateur portable ou une tablette via HDMI pour afficher Netflix sur TV. Ce n’est pas la méthode la plus raffinée, mais elle reste d’une efficacité redoutable pour profiter du streaming vidéo.

Comparatif d’accès à Netflix après disparition de cast

La fin du support Cast oblige à revoir ses habitudes pour lancer Netflix sur la télévision. Petit tour d’horizon des principales méthodes encore valables :

Solution Compatibilité Simplicité d’installation Qualité d’image/son
App Netflix sur Smart TV TV récente Très simple (native) Optimale (jusqu’à 4K HDR)
Google TV Streamer 4K Tous écrans HDMI Installation rapide Jusqu’à 4K HDR
Amazon Fire TV / Apple TV Tous écrans HDMI Application dédiée Jusqu’à 4K HDR/Dolby Vision
Connexion PC via HDMI Tous écrans HDMI Dépend des câbles/adaptateurs Variable (dépend de la source)

Avec ces solutions, plus besoin de dépendre du smartphone pour piloter la lecture. Une télécommande classique ou virtuelle fait parfaitement l’affaire : retour à un contrôle direct, sans prise de tête, depuis la TV ou la box.

Questions courantes sur la compatibilité Netflix et Google Cast

Pourquoi Netflix bloque-t-il Google Cast aujourd’hui ?

Netflix a mis fin au support Google Cast principalement pour des raisons stratégiques et afin de renforcer la sécurité de ses contenus. Les évolutions technologiques et commerciales poussent à privilégier les applications installées localement sur chaque appareil. Le piratage et la gestion des droits de diffusion jouent aussi un rôle majeur.
  • Protection renforcée du catalogue premium
  • Stabilité accrue et meilleures performances utilisateur
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Quels appareils remplacent le Google Chromecast pour regarder Netflix ?

Le Google TV Streamer 4K remplace le Chromecast dès 2026, avec une meilleure compatibilité et prise en charge de la 4K. S’ajoutent les Fire TV Stick d’Amazon, l’Apple TV, les consoles PlayStation/Xbox et la majorité des Smart TV récentes.
  • Compatibilité directe avec l’application Netflix
  • Support des formats vidéo/hdr/audio les plus récents
PériphériquePrix moyen (€)
Google TV Streamer 4K99
Amazon Fire TV Stick 4K59
Apple TV 4K149

Est-on obligé d’avoir une Smart TV pour regarder Netflix ?

Posséder une Smart TV facilite l’accès à Netflix, mais ce n’est pas une obligation. Dès qu’un téléviseur dispose d’une entrée HDMI, il suffit de brancher un boîtier de streaming récent ou une console pour profiter du service.

Peut-on contourner la restriction et continuer à caster Netflix ?

Il n’existe pas de solution reconnue pour utiliser officiellement la fonction cast natif de l’app Netflix. Les tentatives via des applications tierces ou le partage d’écran entraînent souvent une perte de qualité ou vont à l’encontre des conditions d’utilisation. Utiliser l’application officielle Netflix sur chaque appareil reste donc la meilleure option pour garantir la compatibilité et la sécurité.
  • Pas de support officiel tiers
  • Limitations techniques et légales

Sources

  • https://selectra.info/telecom/guides/comprendre/chromecast
  • https://www.europe-infos.fr/actualites/7283/netflix-met-fin-au-support-google-cast-que-reste-t-il-pour-caster-ses-series-preferees/
  • https://fr.ign.com/netflix-1/83189/news/netflix-supprime-la-fonction-cast-to-tv-sur-la-plupart-des-appareils-mobiles
  • https://www.lesnumeriques.com/cine-svod/netflix-mauvaise-surprise-pour-les-utilisateurs-de-l-app-mobile-avec-la-suppression-de-cette-fonctionnalite-n247315.html
Boris Rabilaud
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