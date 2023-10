Nouvelles fonctionnalités et améliorations notables avec iOS 17.1 pour iPhone

La dernière mise à jour d’iOS 17.1 apporte de nombreuses nouveautés et améliorations aux utilisateurs d’iPhone, notamment les modèles 14 Pro et 15 Pro.

fonctionnalités iOS 17.1 pour iPhone

Découvrez les principales fonctionnalités introduites dans cette mise à niveau, dont un affichage intelligent et personnalisé en mode veille et paysage, des options supplémentaires pour la durée d’affichage et bien plus encore.

Affichage intelligent en mode veille et paysage

Une des fonctionnalités les plus attendues de cette mise à jour est sans doute l’affichage intelligent en mode veille et paysage sur les iPhone 14 Pro et 15 Pro. Cette option permet d’afficher du contenu de manière personnalisée en fonction de vos usages et préférences, en exploitant les algorithmes de recommandation afin de suggérer de nouveaux contenus à ajouter à votre bibliothèque ou à écouter.

Suggestions musicales

Par exemple, iOS 17.1 propose désormais des suggestions musicales pertinentes en bas de chaque playlist, vous permettant ainsi de découvrir de nouvelles chansons en fonction de vos goûts. De plus, vous pouvez désormais exclure un artiste spécifique de vos recommandations, ce qui donne encore plus de contrôle sur le contenu proposé.

Personnalisation de l’écran de verrouillage

Une autre nouveauté intéressante d’iOS 17.1 concerne la possibilité de choisir un album photo pour l’affichage aléatoire d’images sur l’écran de verrouillage. Vous pouvez ainsi personnaliser davantage votre expérience iPhone, en mettant en valeur vos photos préférées.

Prise en charge des clés numériques pour les serrures Matter

De plus, cette mise à jour apporte la prise en charge des clés numériques pour les serrures compatibles avec Matter, offrant ainsi une expérience simplifiée et sécurisée de contrôle de votre domicile.

Corrections et optimisations

Outre les nouvelles fonctionnalités, iOS 17.1 propose plusieurs corrections et optimisations pour améliorer l’expérience globale des utilisateurs :

Résolution d’un problème pouvant entraîner la réinitialisation du paramètre « Lieux importants » lors du transfert d’une Apple Watch ou lors de l’appairage initial ;

lors du transfert d’une Apple Watch ou lors de l’appairage initial ; Réparation d’un souci empêchant l’affichage des noms des appelants lorsqu’un autre appel est en cours ;

lorsqu’un autre appel est en cours ; Correction d’un problème affectant la réactivité du clavier , pour une expérience de saisie fluide et sans accrocs ;

, pour une expérience de saisie fluide et sans accrocs ; Optimisation de la détection d’accidents , rendant cette fonctionnalité encore plus fiable ;

, rendant cette fonctionnalité encore plus fiable ; Amélioration de la conformité aux émissions d’ondes électromagnétiques pour les appareils iPhone 12 en France.

En somme, la mise à jour iOS 17.1 offre aux utilisateurs d’iPhone de nouvelles fonctionnalités excitantes et des améliorations notables, rendant l’expérience globale encore plus agréable et personnalisée.

Pour profiter pleinement des nouveautés, mettez votre iPhone à jour

Pour bénéficier de toutes ces nouveautés et améliorations, assurez-vous simplement de mettre à jour votre iPhone avec iOS 17.1 en suivant les étapes habituelles. Profitez alors d’une expérience utilisateur enrichie et adaptée à vos préférences grâce à ces innovations apportées par Apple.