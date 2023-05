Où recruter les meilleurs développeurs : 4 sites pour dénicher la perle rare

Site de recrutement développeurs Pourquoi ces entreprises sont-elles meilleures ?

Qim info Qim info est le premier site sur notre liste. Lorsqu’on parle de site professionnel et fiable où recruter les meilleurs développeurs, Qim Info fait sans doute partie des références. Cette entreprise classée 3e meilleure entreprise IT par un journal suisse est sur le marché depuis environ 20 années. Présentement, il existe au sein de la structure plus de 500 travailleurs. Ses collaborateurs IT sont constitués de personnes expérimentées et compétentes. Lorsque vous consultez le site web, vous trouverez divers profils, mais tous adaptés aux besoins actuels du marché. L’entreprise est actuellement en partenariat avec ALTERSIS Performance. Un géant du domaine de niche. Grâce à cet important partenariat, la plateforme arrive à fournir différents services.

WeLoveDevs WeLoveDevs est un site de recrutement IT qui a été lancé récemment. La plateforme est devenue virale depuis 2022, et est de plus en plus consultée par les entreprises pour dénicher le meilleur développeur. Si le site est ce jour classé meilleure plateforme de recrutement de développeurs au même titre que https://www.qiminfo.ch/, c’est parce qu’il est l’un des plus professionnels et sécurisés. Les raisons pour lesquelles plusieurs entreprises s’intéressent à cette plateforme sont multiples. Les annonces disponibles sur le site sont soignées, et sont précises par rapport aux profils et compétences. Les développeurs qui collaborent avec l’entreprise sont sélectionnés minutieusement, afin d’éviter toute éventualité.

Licorne Society Parmi les entreprises de référence pour recruter un développeur compétent, Licorne Society est l’une des meilleures. Le site est exclusivement réservé aux scale-ups et aux startups. Ce n’est pas une structure spécialisée dans les métiers IT, mais elle permet aux startups dans le besoin de trouver rapidement des informaticiens compétents et fiables. C’est en effet une plateforme qui est ouverte aux travailleurs de plusieurs profils à la recherche d’un job. Autrement dit, vous pouvez l’utiliser comme moteur de recherche pour trouver le profil dont vous avez besoin. Peu importe d’où proviennent les annonces, celles qui concernent les startups et scale-ups sont centralisées sur la plateforme. Cela vous permet de dénicher le profil idéal sans perdre de temps.