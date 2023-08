Quadient et Yamato Transport s’allient pour offrir des services innovants

Gémo Pull femme en maille 3D innovante - rose - Size: XL,S,M,L - Femme

NIPPON PIECES SERVICES Silencieux central NIPPON PIECES SERVICES H430A74

Kinguin Totally Reliable Delivery Service - Cyberfunk DLC Steam CD Key

Dans un marché mondialisé et en constante évolution, les entreprises cherchent continuellement à améliorer leurs offres de services pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. C’est dans ce contexte que deux acteurs majeurs du secteur logistique, Quadient et Yamato Transport, ont décidé de nouer un partenariat prometteur.

Contents







Qui est Quadient ?

Quadient, anciennement connu sous le nom de Neopost, est une entreprise française spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et matérielles pour la gestion de la communication client et la chaîne logistique. Avec plus de 500 000 clients répartis dans 90 pays, Quadient se positionne comme un leader mondial sur son marché. L’entreprise propose notamment des solutions d’impression et d’affranchissement, des systèmes de gestion électronique des documents ainsi que des automates parcelaires.

Les atouts de Quadient

Une expertise reconnue : avec près de 100 ans d’expérience dans le domaine, Quadient maîtrise parfaitement les problématiques liées à la communication client et à la logistique.

avec près de 100 ans d’expérience dans le domaine, Quadient maîtrise parfaitement les problématiques liées à la communication client et à la logistique. Une large gamme de produits et de services : en proposant des solutions adaptées à tous les types d’entreprises et de besoins, Quadient offre un choix varié à ses clients.

en proposant des solutions adaptées à tous les types d’entreprises et de besoins, Quadient offre un choix varié à ses clients. L’innovation au cœur de sa stratégie : investissant régulièrement dans la recherche et le développement, Quadient s’efforce de proposer des solutions toujours plus innovantes et performantes.

investissant régulièrement dans la recherche et le développement, Quadient s’efforce de proposer des solutions toujours plus innovantes et performantes. Une dimension internationale : en étant présent dans de nombreux pays à travers le monde, Quadient est capable d’accompagner ses clients partout où ils se trouvent.

Qui est Yamato Transport ?

Yamato Transport est une entreprise japonaise spécialisée dans les services de transport et de logistique. Fondée en 1919, elle compte aujourd’hui plus de 200 000 employés répartis dans près de 40 pays. Avec un chiffre d’affaires dépassant les 10 milliards d’euros, Yamato Transport figure parmi les leaders mondiaux de son secteur. L’entreprise propose notamment des services de livraison express, de fret aérien, de stockage et de distribution.

Les atouts de Yamato Transport

Un réseau international solide : grâce à sa présence dans de nombreux pays, Yamato Transport est capable de répondre aux besoins de ses clients quels que soient leurs emplacements géographiques.

grâce à sa présence dans de nombreux pays, Yamato Transport est capable de répondre aux besoins de ses clients quels que soient leurs emplacements géographiques. Des services diversifiés : l’entreprise possède une large palette de compétences (livraison, fret, stockage, etc.) lui permettant de proposer des solutions sur mesure à ses partenaires.

l’entreprise possède une large palette de compétences (livraison, fret, stockage, etc.) lui permettant de proposer des solutions sur mesure à ses partenaires. Un engagement en faveur de l’environnement : soucieuse de préserver notre planète, Yamato Transport met en place des actions concrètes pour réduire son empreinte écologique (véhicules électriques, réduction des emballages, etc.).

soucieuse de préserver notre planète, Yamato Transport met en place des actions concrètes pour réduire son empreinte écologique (véhicules électriques, réduction des emballages, etc.). Une qualité de service irréprochable : grâce à une politique d’amélioration continue, Yamato Transport s’assure de toujours proposer un service de qualité à ses clients.

Un partenariat aux multiples avantages

En unissant leurs forces et leurs compétences, Quadient et Yamato Transport entendent bien proposer des services toujours plus performants et innovants à leurs clients. Ce partenariat vise principalement à améliorer la gestion des envois de colis et la livraison, tout en garantissant une expérience utilisateur optimale.

Les atouts du partenariat pour les clients

Des solutions complètes et personnalisées : grâce à l’alliance de leurs savoir-faire respectifs, Quadient et Yamato Transport sont capables de proposer des offres sur mesure répondant parfaitement aux besoins des entreprises.

grâce à l’alliance de leurs savoir-faire respectifs, Quadient et Yamato Transport sont capables de proposer des offres sur mesure répondant parfaitement aux besoins des entreprises. Un gain de temps et d’efficacité : en simplifiant et en optimisant les processus logistiques, ce partenariat permet aux clients de gagner en performance et en productivité.

en simplifiant et en optimisant les processus logistiques, ce partenariat permet aux clients de gagner en performance et en productivité. Une meilleure traçabilité : les technologies développées conjointement par Quadient et Yamato Transport permettent une traçabilité en temps réel des envois, pour une transparence accrue vis-à-vis des clients finaux.

les technologies développées conjointement par Quadient et Yamato Transport permettent une traçabilité en temps réel des envois, pour une transparence accrue vis-à-vis des clients finaux. Un engagement environnemental fort : en conjuguant leurs efforts, les deux entreprises souhaitent proposer des solutions éco-responsables, en phase avec les attentes des consommateurs et des entreprises d’aujourd’hui.

Des services innovants pour répondre aux défis logistiques actuels

Le partenariat entre Quadient et Yamato Transport se traduit notamment par la mise en place de services innovants, tels que des automates parcelaires intelligents ou encore des solutions de gestion des retours simplifiées. Ces derniers permettent ainsi une meilleure organisation des flux logistiques tout en améliorant l’expérience utilisateur.

En conclusion, le partenariat entre Quadient et Yamato Transport offre de belles perspectives pour l’avenir, aussi bien pour les deux entreprises que pour leurs clients. Dans un contexte économique marqué par des enjeux logistiques de plus en plus complexes, il apparaît comme une réponse adaptée et prometteuse face aux défis du marché.