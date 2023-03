Quels avantages offre le passage à l’international d’une entreprise locale ?

Dans un monde de plus en plus connecté, les entreprises locales se trouvent parfois confrontées à la question : faut-il franchir le pas et s’étendre à l’international ?

Dans cet article, nous explorerons les principaux avantages qu’une entreprise locale peut tirer de son expansion à l’international, ainsi que quelques conseils pour naviguer dans ce processus complexe et passionnant.

Contents







1. L’élargissement des horizons commerciaux et l’augmentation des revenus

1.1. Gonfler votre chiffre d’affaires en explorant de nouvelles contrées

En explorant de nouveaux marchés, vous pouvez accroître votre chiffre d’affaires.

Comme on dit souvent, il faut oser pour réussir. Ainsi, en étendant votre activité au-delà de votre marché local, vous avez l’opportunité de trouver de nouveaux clients et d’augmenter vos ventes.

Faites appel à une expertise reconnue pour l’export international de votre entreprise, votre conseiller en exportation et développement international aroma-project-booster vous accompagne dans l’internationalisation de votre activité.

1.2. Diminuer la dépendance à un marché local unique

En diversifiant les marchés sur lesquels vous êtes présents, vous réduisez les risques liés à une dépendance à un marché local unique. Si un marché subit une baisse soudaine, vous pourrez toujours compter sur vos autres marchés pour maintenir votre activité.

Voici d’autres avantages de la diversification des marchés cibles :

Répartition des risques : en étant présentes sur plusieurs marchés, les entreprises peuvent répartir les risques économiques, politiques et environnementaux qui pourraient affecter leur activité.

: en étant présentes sur plusieurs marchés, les entreprises peuvent répartir les risques économiques, politiques et environnementaux qui pourraient affecter leur activité. Stabilité financière : une présence sur divers marchés permet de compenser les fluctuations et les incertitudes d’un marché local, contribuant ainsi à une meilleure stabilité financière.

: une présence sur divers marchés permet de compenser les fluctuations et les incertitudes d’un marché local, contribuant ainsi à une meilleure stabilité financière. Renforcement de la marque : en élargissant leur présence à l’international, les entreprises locales peuvent renforcer leur image de marque et leur notoriété, améliorant ainsi leur positionnement sur le marché.

: en élargissant leur présence à l’international, les entreprises locales peuvent renforcer leur image de marque et leur notoriété, améliorant ainsi leur positionnement sur le marché. Opportunités de partenariat : l’expansion à l’étranger permet de nouer des partenariats stratégiques avec d’autres entreprises, fournisseurs et distributeurs, ce qui peut conduire à de nouvelles synergies et avantages concurrentiels.

1.3. Tirer parti des opportunités offertes par des marchés en plein essor

Les marchés émergents offrent souvent des opportunités intéressantes pour les entreprises qui souhaitent se développer. En vous positionnant sur ces marchés, vous pouvez bénéficier d’une croissance rapide et soutenue de votre activité.

2. La compétitivité renforcée et l’image de marque sublimée

2.1. Prendre de l’avance sur vos concurrents grâce à l’innovation

En vous aventurant à l’international, vous pouvez découvrir des idées nouvelles et des façons de faire qui vous aideront à innover. Comme dit le proverbe, “l’union fait la force”. En effet, en combinant les compétences et les savoir-faire de différents pays, vous pourrez développer des produits et des services uniques et vous démarquer de vos concurrents.

2.2. Consolider l’image de votre entreprise et accroître sa popularité à l’échelle mondiale

En étendant vos activités à l’étranger, vous pouvez renforcer l’image de marque de votre entreprise. Comme le dit le dicton, “on ne prête qu’aux riches”.

Ainsi, plus votre entreprise est présente sur différents marchés, plus elle est perçue comme une entreprise solide et digne de confiance. De plus, cela vous permet d’augmenter votre notoriété au niveau international et d’attirer de nouveaux clients.

2.3. Tirer profit des synergies entre les activités internationales

En développant des activités dans différents pays, vous pouvez bénéficier de synergies entre ces activités.

En mettant en commun les ressources et les compétences de vos différentes filiales, vous pouvez réaliser des économies d’échelle et améliorer la performance globale de votre entreprise.

3. L’ouverture aux ressources et aux compétences

3.1. Bénéficier d’un accès privilégié aux talents locaux et aux expertises spécifiques

En étendant votre activité à l’international, vous pouvez profiter d’un vivier de talents locaux et d’expertises spécialisées. En recrutant des professionnels de différents horizons, vous enrichissez vos compétences et améliorez votre capacité d’innovation.

3.2. Exploiter les bénéfices fiscaux et régulations avantageuses

En développant vos activités à l’étranger, vous pourrez tirer parti des avantages fiscaux et des régulations propices à certains pays. En diversifiant vos implantations, vous pouvez minimiser les risques et maximiser les opportunités offertes par différents environnements fiscaux et réglementaires.

3.3. Encourager le partage de savoir et de bonnes pratiques entre les filiales

En ayant des filiales dans différents pays, vous favorisez l’échange de connaissances et de bonnes pratiques. Comme le dit l’adage, “l’expérience est la meilleure des écoles”. En partageant les expériences vécues par vos équipes à travers le monde, vous pouvez apprendre des erreurs et des réussites de chacun et ainsi améliorer la performance globale de votre entreprise.