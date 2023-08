SEB élargit sa présence en Océanie grâce à un nouveau partenariat pour Krups

Myprotein FR Bonnet tricoté à revers New Era MP – Chrome/Blanc

Le groupe SEB, leader mondial dans le domaine des articles ménagers et petit électroménager, annonce un nouveau partenariat stratégique avec Krups pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ce partenariat renforce la présence de SEB sur ces marchés clés et permet à Krups d’élargir sa gamme de produits Nescafé Dolce Gusto.

Un partenariat prometteur pour les deux entreprises

Ce nouvel accord est une excellente opportunité pour le groupe SEB et pour Krups puisqu’il leur permettra de conjuguer leurs forces et de développer conjointement leur présence sur les marchés australien et néo-zélandais. Les consommateurs de ces pays pourront profiter d’une offre de produits plus large et de qualité supérieure, tandis que les deux entreprises bénéficieront d’une meilleure visibilité et d’un accès facilité à ces marchés très concurrentiels.

Krups : une marque emblématique du groupe SEB

Créée en 1846 en Allemagne, Krups est rapidement devenue une référence dans le secteur des appareils électroménagers grâce à ses innovations et à la qualité de ses produits. Depuis son rachat en 2001 par le groupe SEB, Krups a su conserver son image de marque tout en bénéficiant des ressources et du réseau de distribution du géant français. Aujourd’hui, Krups est présente dans plus de 150 pays et propose une large gamme d’appareils ménagers, notamment des machines à café, des bouilloires, des grille-pain, des mixeurs et des robots de cuisine.

Nescafé Dolce Gusto : un succès planétaire

Les machines Nescafé Dolce Gusto, développées conjointement par Krups et Nestlé, ont révolutionné le marché du café en capsules. Proposant un large choix de boissons chaudes et froides, elles offrent aux consommateurs une qualité de café comparable à celle des cafés professionnels. Depuis leur lancement en 2006, les machines Nescafé Dolce Gusto ont conquis les amateurs de café du monde entier et se sont vendues à plusieurs millions d’exemplaires.

Le marché australien et néo-zélandais : un enjeu crucial pour SEB et Krups

L’Australie et la Nouvelle-Zélande représentent des marchés clés pour le groupe SEB et ses marques, avec une demande croissante pour des produits innovants et de qualité. Le partenariat avec Krups permettra au groupe français de renforcer sa position sur ces marchés en proposant une offre élargie et adaptée aux besoins spécifiques des consommateurs locaux.

Un marché du petit électroménager en pleine croissance

Le marché du petit électroménager connaît une forte croissance en Australie et en Nouvelle-Zélande, portée par des facteurs tels que l’urbanisation, l’augmentation du pouvoir d’achat et l’évolution des modes de vie. Les consommateurs sont à la recherche de produits innovants, performants et faciles d’utilisation pour leur cuisine et leur quotidien. Le succès des machines Nescafé Dolce Gusto illustre bien cette tendance, avec des ventes en constante progression depuis leur introduction sur ces marchés.

Un fort potentiel pour les produits Krups

Grâce à ce partenariat, Krups pourra proposer aux consommateurs australiens et néo-zélandais une gamme de produits adaptée à leurs attentes et bénéficier du savoir-faire et de la force de frappe commerciale du groupe SEB. Les machines Nescafé Dolce Gusto, déjà très populaires dans ces pays, seront complétées par d’autres appareils emblématiques de la marque allemande. Les perspectives de développement sont donc nombreuses pour Krups sur ces marchés porteurs.

Une collaboration qui s’inscrit dans la stratégie de développement international du groupe SEB

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement à l’international du groupe SEB, qui entend renforcer sa présence sur les marchés clés et accroître ses parts de marché. En s’associant avec Krups, le groupe français mise sur une marque reconnue pour son expertise et sa qualité de produits afin de conquérir de nouveaux consommateurs et de poursuivre sa croissance à l’échelle mondiale.

Avec ce nouveau partenariat, le groupe SEB confirme sa volonté d’innover et de renforcer ses positions sur les marchés internationaux. Les consommateurs australiens et néo-zélandais profiteront ainsi d’une offre élargie et de qualité, tandis que Krups pourra poursuivre son expansion et asseoir sa notoriété sur ces territoires prometteurs.