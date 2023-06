Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften L'aspect culturel en traduction juridique: De l'analyse supra, macro, micro et nanoconceptuelle de la terminologie pénale (France et Espagne)

Dans le cadre de la mondialisation des affaires, de plus en plus d’entreprises s’internationalisent pour conquérir de nouveaux marchés et séduire une clientèle internationale.

C’est ainsi que de multiples accords internationaux voient le jour et qu’un grand nombre de systèmes juridiques s’entrechoquent. Pour faciliter les échanges commerciaux, il est indispensable de traduire les documents juridiques.

En plus de cela, vous devez faire une localisation pour adapter toute votre offre à la cible locale. Dans la suite, on vous en dit plus sur l’importance de la localisation dans la traduction de documents juridiques.

Traduction de documents juridiques et localisation : qu’est-ce que c’est ?

Pour mieux appréhender l’importance de la localisation dans la traduction de documents juridiques, il est fondamental que vous connaissiez ce qui se cache derrière ces termes. Voici donc la définition de la traduction juridique et de la localisation.

La traduction juridique

La traduction de document juridique consiste en l’interprétation de décisions de justices, statuts de société, brevets, contrats, procès-verbaux et autres. Ce type de traduction, effectuée par un service de traduction juridique, comme Légal 230, se fait dans le respect des lois et procédures juridiques et administratives du pays d’accueil.

Il requiert la maitrise de connaissances linguistiques et juridiques. Ainsi, le traducteur juridique devra maitriser les réglementations en vigueur dans le pays source (celui qui émet le document à traduire) et aussi celui du pays cible (celui pour lequel le document est traduit). Dans le cadre de la traduction de documents juridiques, le traducteur sera amené à retranscrire les concepts d’un système juridique à un autre.

La localisation

Elle est avant tout un procédé de traduction qui consiste à adapter le document juridique traduit à une région spécifique. La zone géographique à laquelle le contenu est destiné peut être une ville, une région et même un pays. La localisation est bien qu’une traduction vers une autre langue. Elle implique généralement l’adaptation des normes et règles propres à la zone géographique concernée. Le document juridique traduit doit s’adapter à la culture du territoire.

L’adaptation du contenu doit se faire à tous les niveaux. De cette manière, le texte sera immédiatement compris par son lectorat cible. La localisation du document juridique traduit peut alors se faire sur un grand nombre d’éléments comme :

Le jargon local ;

Les références culturelles (habitudes, traditions et coutumes du pays cible) ;

(habitudes, traditions et coutumes du pays cible) ; Les couleurs et images d’illustration employées ;

Les actualités locales et les législations ;

; L’adaptation des devises, heures, dates et unités de mesure, etc.

La localisation est fondamentale dans le cas où il s’agit d’étendre une marque, une entreprise ou une organisation outre-frontière. Elle représente un outil marketing de taille, car elle permet aux entreprises d’être plausibles aux yeux des consommateurs étrangers. Avec elle, vous avez plus de chance de conquérir les marchés du monde entier. Rendez-vous sur le site MR Digital pour découvrir d’autres stratégies à mettre en œuvre pour réussir l’internationalisation de votre entreprise.

Localisation : quels sont ses avantages dans la traduction de documents juridiques ?

Considérée comme un type de traduction, la localisation est indispensable pour tous les contenus internationaux. Celle-ci présente des avantages non négligeables. Premièrement, la localisation vous permet de repousser les frontières. Pour captiver l’attention de votre nouvelle clientèle, vous devez leur proposer des contenus qualitatifs, bien rédigés et surtout bien traduits. Grâce à la localisation, vous donnerez une nouvelle opportunité de visibilité à votre entreprise ou organisation.

Ensuite, si vous projetez propulser votre activité à l’international, vous devez impérativement localiser vos documents juridiques. En effet, grâce à la localisation, vous pourrez vous adresser à tous vos publics, et ce, quel que soit leur pays de résidence. Avec ce type de traduction, tout le monde aura accès aux mêmes ressources. De plus, ils pourront les comprendre aisément, sans se sentir exclus.

Enfin, l’adaptation culturelle est capitale pour mieux s’implanter dans un autre pays. Pour que le message soit bien reçu par tous, il est fondamental que vous adoptiez une approche culturelle en adaptant le contenu au public cible. Vous n’êtes pas sans savoir que l’utilisation de certains symboles et leurs significations changent en fonction des régions. Avec la localisation, vous ne pourrez pas commettre des erreurs d’interprétation.

Quelle est l’importance de la localisation dans la traduction des documents juridiques ?

Alors que la traduction permet de transposer un texte d’une langue d’origine à une langue cible, la localisation va plus loin. En effet, celle-ci possède une dimension culturelle, ce qui n’est pas le cas de la traduction de documents juridiques. La localisation est d’une grande utilité pour les entreprises qui projettent conquérir de nouveaux marchés. Grâce à elle, vous pourrez atteindre vos objectifs en :

Traduisant les documents juridiques dans le dialecte local ;

Reflétant la culture de la région ou du pays ciblé ;

Créant des évènements en fonction des fêtes nationales du pays cible, etc.

Sur le plan juridique, elle vous permet de vous conformer aux réglementations locales. La localisation est ainsi une version plus approfondie et ciblée de la traduction juridique. Elle est un atout de taille aussi bien sur le plan marketing et que sur le plan juridique.

Maintenant que vous en savez plus sur l’importance de la localisation dans la traduction juridique, vous pouvez choisir votre traducteur. Cependant, il se peut que vous ayez du mal à trouver un traducteur spécialisé, car le secteur est en manque. Retrouvez ici, un article qui donne plus de détails sur le sujet.