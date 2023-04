GG Trad 2023 : Traduction Google avec l’App Store

MoesHouse Moes WiFi RF IR Télécommande universelle Appareils RF Appareils Tuya Smart Life App Contrôle vocal via Alexa Google Home

Caractéristiques:1.Nouvelle version avec RF et IR hautement compatible: la télécommande tout-en-un IR et RF se consacre à lactivation des climatiseurs, des téléviseurs, des ventilateurs, des DVD, des décodeurs, des boîtiers de télévision, etc. , Stores enrouleurs RF, etc. avec une seule télécommande; stockage de milliers de codes IR. (Support IR 38KHZ et RF 433 / 315MHz)2.Le protocole RF à télécommande multiple assure une meilleure expérience utilisateur pour contrôler différents appareils RF 433 MHz en tant que moteur de rideaux, interrupteur déclairage; Code local IR pour une réponse plus rapide.3. Télécommande dapplication WiFi/4G depuis nimporte où : équipé du nouveau contrôleur intelligent MOES, vous pouvez contrôler les appareils IR et RF avec lapplication mobile gratuite « Smart Life/Tuya » à tout moment de nimporte où (compatible avec Android et iOS). Contrôlez vos appareils dans avancez lorsque vous êtes loin de chez vous. Transformez votre téléphone intelligent en télécommande universelle de manière plus simple.Contrôle vocal 4.Hands-free: Alexa, réglez A / C à 77 degrés Fahrenheit. Une simple commande vocale peut activer le contrôleur pour contrôler à distance la plupart des dispositifs de contrôle infrarouges et RF, tels que les dispositifs A / C, FAN, TV, DVD, STB, TV BOX et RF (En plus des marques ou appareils compatibles, veuillez consulter la liste ci-jointe ou lapplication Smart Life.)5.Fonction de copie de bricolage personnalisée: si vous ne trouvez pas la m