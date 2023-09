Comment bénéficier de l’accompagnement des entreprises prévu par le Programme France 2030 ?

France 2030 est un programme complet pensé et lancé par le gouvernement en collaboration avec des acteurs clés comme l’ANR, la CDC et l’ADEME, dans le but d’assurer une meilleure sécurité économique. Ce plan stratégique de 54 milliards d’euros englobe les secteurs tels que le numérique, l’automobile ou encore l’agro-industrie.

Il s’agit d’une véritable occasion pour les entreprises locales de propulser leurs activités en bénéficiant de subventions (34 milliards d’euros) mises en place dans le but d’accompagner les investissements. Voici justement des conseils qui devraient vous être utiles pour en bénéficier.

Vérifier son éligibilité

Malgré l’ambition du gouvernement et le montant global mobilisé pour la réalisation dudit projet, toutes les entreprises ne pourraient pas en profiter. Cela signifie que les bénéficiaires seront triés sur le volet et sélectionnés en fonction d’un certain nombre de paramètres techniques qui peuvent inclure l’innovation, la faisabilité, le niveau de réalisation primaire, etc. Quoi qu’il en soit, il est important de bien cerner les secteurs d’activités phares pris en compte par le plan.

L’agro-business

Qu’il s’agisse de technologies agricoles, de la productivité responsable ou tout simplement de la transformation, France 2030 prend pleinement en compte l’agro-business.

Avec plus de 34 milliards d’euros alloués au secteur industriel, les PME spécialisées peuvent prétendre à une subvention agro en répondant aux appels à projets lancés par le gouvernement.

D’ailleurs, une annonce indiquant la facilitation du processus de postulation aux appels à projets a été faite par le gouvernement. Qui plus est, il est prévu une attention particulière et une mobilisation plus importante de fonds pour les projets qui sortent du lot.

Cela signifie que si vous travaillez sur un concept innovant et singulier, vous bénéficierez sans doute d’un accompagnement plus poussé de la part du gouvernement.

L’écologie, l’énergie et l’automobile

Le plan France 2030 accorde un grand intérêt à la sauvegarde de la planète et à l’innovation automobile. Les sociétés qui apportent des solutions originales aux problèmes environnementaux se verront donc financées. Cela prend en compte les déclinaisons suivantes :

Énergie renouvelable avec un accent mis sur le solaire et l’éolienne ;

Électricité nucléaire ;

La production de véhicules électriques ;

Sauvegarde des espaces verts ;

Reforestation ;

L’accompagnement prévu par le plan n’est pas exclusivement destiné aux PME productrices, mais également à la recherche et au renforcement de la créativité.

La technologie numérique

Le numérique est au cœur du processus de relance enclenché par le gouvernement avec notamment le projet France Tech. Les critères d’éligibilité sont pratiquement similaires. Il faut proposer des solutions réellement innovantes et durables pour les Français d’un point de vue social et pour l’économie. Bien sûr, une preuve des réalisations antérieures est nécessaire pour apporter un maximum de valeur ajoutée aux candidatures.

Se faire accompagner par un cabinet spécialisé

La volonté de l’État de renforcer la productivité alimentaire est clairement manifeste. Pour les entreprises agro en particulier, l’opportunité et les enjeux sont de taille d’autant plus que France 2030 prévoit d’investir dans une alimentation saine, durable et traçable. (ici)

Cela dit, les procédures administratives n’ont pas vraiment évolué. Le plan prévoit une simplification des inscriptions aux appels à projets, mais ne constitue pas la garantie d’une potentielle sélection. En effet, les démarches sont très longues et assez complexes.

Vous devrez fournir une multiplicité de documents et enchaîner plusieurs étapes. Ceci étant, il faut souligner que le fait d’entamer les démarches ne garantit pas que la fin du processus soit concluante. Vous pouvez donc perdre tout votre temps et par ricochet de l’argent sans obtenir satisfaction.

Dans ce cas de figure, il est vivement recommandé de prendre par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée en marché public. Vous pourrez ainsi prétendre au programme sans pour autant perdre de vue les activités de votre entreprise.

Bénéficier des avantages d’un suivi professionnel

Que vous soyez dans la transformation agricole, la production pastorale ou même dans le filetage, vous savez certainement que votre activité requiert du temps et de l’investissement. L’aide d’un professionnel est donc nécessaire si vous avez l’ambition de décrocher les subventions et de renforcer votre productivité.

En passant par un intermédiaire, vous pourrez bénéficier des conseils de divers ordres, y compris sur le plan fiscal. En effet, pour décrocher des fonds gouvernementaux, il faut inévitablement rester à jour vis-à-vis des services fiscaux en payant régulièrement ses impôts.

L’accompagnement va également vous permettre de vous défaire des lourdes démarches administratives puisqu’elles seront prises entièrement en charge par les professionnels. Ces derniers se chargent même de rédiger les rapports nécessaires et de vous aider à peaufiner les projets pour accroître son éligibilité.

Il est d’ailleurs recommandé d’engager une entreprise experte des marchés publics avant même de lancer la procédure. Cela reste utile pour éviter beaucoup d’erreurs notamment en ce qui concerne les dépenses éligibles, ce qui représente un paramètre très important.

En matière de subventions, les dépenses déjà effectuées ne sont pas prises en compte lors du déblocage des fonds. Il faut donc consulter un professionnel si votre candidature en vaut réellement la peine.