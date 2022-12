Pourquoi une batterie de voiture ou de bateau se décharge vite ? 8 causes

Avoir une batterie de voiture ou de bateau qui se décharge rapidement peut-être un inconvénient majeur.

Que vous soyez coincé sur le bord de la route ou bloqué au milieu de nulle part, avoir une batterie à plat n’est jamais agréable.

Mais pourquoi ces sources d’énergie se déchargent-elles si rapidement parfois ?

Savoir ce qui peut être à l’origine de ce problème peut vous aider à le résoudre et à le prévenir.

Voici 8 causes courantes d’un tel problème.

1. Problèmes de chargeur de batterie

Un chargeur de batterie, avec des connexions défectueuses, un taux de charge trop élevé et d’autres problèmes, peut faire en sorte que votre batterie se décharge plus rapidement que la normale.

Si vous pensez que c’est réellement le chargeur, le problème, essayez deux choses : allégez le taux de charge et retirez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.

Aussi, pour tester votre chargeur, déterminez la quantité de charges que vous pouvez obtenir d’une batterie entièrement chargée. Si vous n’êtes toujours pas sûr de la fiabilité de l’outil, envisagez de le remplacer par un nouveau.

2. Corrosion aux bornes de la batterie

La corrosion des bornes de la batterie peut entraîner une perte de résistance électrique. Pour cela, si vous remarquez que les câbles de votre batterie sont corrodés, nettoyez-les soigneusement avec une brosse métallique pour éviter tout dommage supplémentaire. Au cas où la corrosion ne pourrait être éliminée par le nettoyage, envisagez de remplacer la batterie.

À ce sujet, Dolphin Charger vous propose une solution adaptée et fiable, susceptible de vous éviter de mauvaises surprises.

3. Alternateur défectueux

Un alternateur défectueux peut entraîner une décharge rapide de votre batterie.

Lorsque vous allumez la voiture, elle peut fonctionner pendant quelques minutes avant que l’alternateur ne décharge le générateur.

Si vous pensez que votre alternateur ne fonctionne pas correctement, demandez à un mécanicien automobile de le tester et de le remplacer si nécessaire.

4. Problèmes de pneus

Si votre véhicule roule lentement, il est possible que vous ayez des problèmes de pneus qui font que votre batterie se décharge rapidement.

Vérifiez donc vos pneus et assurez-vous qu’ils sont correctement gonflés. Assurez-vous également que les jantes de chaque pneu sont en bon état.

5. Fuite de tension

Une fuite de tension peut provoquer des coupures dans le cas d'un fax ou d'un territoire légèrement indépendant.

En effet, votre véhicule peut subir des fuites de tension de plusieurs façons : câblage défectueux, courroie d’alternateur endommagée, bornes de batterie desserrées, ou même exposition à des températures extrêmes (chaudes ou froides). Si vous pensez que la voiture présente une fuite de tension, demandez à un mécanicien automobile de le vérifier et d’effectuer les réparations nécessaires.

6. Pile morte

Si votre batterie a plus de deux ans, il se peut qu’elle comporte une cellule morte. Celle-ci oblige les autres cellules à travailler davantage pour maintenir la tension, ce qui entraîne une décharge plus rapide.

Ainsi, pour déterminer si la batterie a une cellule morte, apportez-la chez un mécanicien spécialisé pour un diagnostic de générateur. Si la batterie est défectueuse, remplacez-la par une neuve dès que possible pour éviter d’autres dommages à votre voiture ou à votre bateau.

7. Mauvaises connexions de câbles

Si les câbles de votre batterie ne sont pas correctement connectés aux bornes ou s’ils sont effilochés, vous risquez de connaître une décharge plus rapide. Pour ne pas en arriver à cet extrême, vérifiez que les câbles et les connexions du générateur ne sont pas défectueux et remplacez-les si nécessaire.

En outre, assurez-vous que la batterie est bien installée sur son support et que toutes les connexions sont bien serrées. Grâce à un entretien approprié, vous pouvez réduire le risque d’une décharge rapide et prolonger sa durée de vie.

8. Laisser les phares allumés

Si vous avez accidentellement laissé les phares de votre véhicule allumés, cela peut rapidement vider la batterie et perturber les systèmes électriques. Veillez donc à éteindre toutes les lumières lorsque vous quittez la voiture ou le bateau, ou utilisez un interrupteur fonctionnant sur batterie qui les éteint automatiquement si le moteur ne tourne pas. Vous éviterez ainsi une décharge indésirable de votre batterie et vous la maintiendrez en bon état.

Si vous pensez que l’un des problèmes mentionnés dans ce billet affecte le fonctionnement de la batterie de votre voiture ou de votre bateau, consultez le manuel de l’utilisateur ou un professionnel de l’automobile pour obtenir des conseils sur la façon de diagnostiquer et de régler le problème. Avec un entretien et des soins appropriés, vous pouvez faire en sorte que votre batterie dure de nombreuses années.