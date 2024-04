Feedly : organisez, lisez et partagez les informations qui vous intéressent

Le web est une véritable mine d’informations en tout genre, et il peut parfois être difficile de s’y retrouver entre toutes les sources d’information disponibles. Les réseaux sociaux et certains sites web regorgent d’articles intéressants et instructifs, qu’il serait dommage de passer à côté. D’où la nécessité de disposer d’un outil performant permettant d’organiser, de lire et de partager les informations qui vous intéressent. C’est là qu’intervient Feedly, un agrégateur de flux RSS en ligne qui vous permet de rassembler toutes vos sources d’information favorites au sein d’une seule et même plateforme.

Un moyen simple et pratique pour organiser vos sources d’information

Finis les dizaines d’onglets ouverts dans votre navigateur pour consulter chaque site web séparément ! Avec Feedly, vous pouvez centraliser et agencer vos abonnements à des publications, blogs et autres sites d’actualité au sein d’un seul espace virtuel. Vous pouvez facilement ajouter, supprimer ou modifier vos abonnements, ainsi que créer des catégories thématiques pour mieux organiser vos différentes sources.

De plus, la recherche intelligente intégrée à Feedly facilite grandement l’ajout de nouvelles sources : il suffit généralement de taper le nom du magazine, journal ou blog souhaité pour le retrouver et choisir de s’y abonner.

Créer des catégories pour suivre vos centres d’intérêt

Feedly offre la possibilité de classifier vos abonnements en fonction des thématiques qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie « Technologie » pour y ajouter tous les articles liés aux nouvelles tendances technologiques ou encore une catégorie « Cuisine » pour organiser les recettes partagées par vos blogs préférés.

Ainsi, chaque catégorie aura son propre onglet sur l’interface utilisateur, ce qui vous évitera de mélanger différentes sources d’information et facilitera un suivi personnalisé en fonction de vos envies du moment.

Une expérience de lecture personnalisée avec Feedly

L’équipe de développement de Feedly s’est appliquée à offrir aux utilisateurs une expérience de lecture optimale et agréable au travers de plusieurs fonctionnalités :



Personnalisation de l’affichage : vous pouvez choisir parmi différents modes d’affichages – liste simple, carte visuelle, tableau de bord – selon ce qui vous convient le mieux.

Filtre des contenus : il est possible de filtrer les articles par date, popularité ou même par mots-clefs, afin de ne lire que ceux qui correspondent vraiment à vos centres d’intérêt.

Mise en veille : si vous voulez mettre en attente certains articles, il suffit de les marquer comme non lus, pour les retrouver facilement lorsque vous êtes prêt à les consulter.

Mode hors-ligne : Feedly permet également la consultation des articles même sans connexion internet, ce qui peut s’avérer très pratique si vous désirez lire en attendant le train ou lors d’un vol par exemple.



Au-delà de ces fonctionnalités, Feedly propose une interface soignée et épurée pour un confort de lecture optimal, ainsi que des commandes simples et intuitives, adaptées aussi bien aux novices qu’aux utilisateurs avancés.

Partager vos découvertes avec votre communauté

Feedly n’a pas seulement pour ambition de vous aider à organiser et suivre vos sources d’information préférées; il se veut également être un outil de partage et de collaboration. En effet, l’application met à disposition plusieurs options permettant de partager facilement un article intéressant avec vos amis, vos collègues ou votre famille :



Réseaux sociaux : vous pouvez connecter vos comptes Facebook, Twitter ou LinkedIn à Feedly, pour publier directement sur votre fil les articles que vous jugez dignes d’intérêt.

Email : l’envoi d’un article par email est aussi possible depuis la plateforme, sans avoir besoin d’ouvrir votre boîte de réception.

Intégration d’autres applications : Feedly s’intègre avec de nombreux services tels que Evernote, OneNote, Pocket ou Instapaper, facilitant ainsi le partage et la sauvegarde de vos trouvailles selon vos préférences.



Favorisez la collaboration avec les boards et notes collaboratives

Feedly offre également des fonctionnalités spécifiques pour la collaboration en équipe, notamment avec les boards et les notes collaboratives. Si vous travaillez sur un projet en groupe et que vous trouvez des articles ou sources d’information pertinents pour vos collègues, vous pouvez les ajouter à un board partagé qui sera accessible par chacun des membres de votre équipe.

Adaptez Feedly à vos besoins avec ses offres variées

Feedly propose plusieurs formules adaptées aux différents usages et besoins :



Basic : l’offre gratuite avec un nombre limité d’abonnements, idéale pour les utilisateurs occasionnels;

Pro : une formule payante incluant des fonctionnalités avancées, comme la mise en place d’une veille stratégique ou le traitement automatisé de flux RSS ; elle conviendra davantage aux professionnels et passionnés;

Team : conçue pour les entreprises, cette offre intègre des outils de collaboration et de gestion de projet pour faciliter l’échange d’informations entre les collaborateurs;



Ainsi, quel que soit votre profil et vos attentes, Feedly saura s’adapter à vos exigences pour vous proposer une expérience utilisateur à la hauteur de vos besoins.

Pour conclure, Feedly est définitivement un must-have pour tous les aficionados d’actualité et de lecture en ligne. Grâce à ses multiples fonctionnalités et sa facilité d’utilisation, il s’impose comme un véritable allié pour organiser, lire et partager les informations qui vous intéressent, tout en profitant d’une expérience de lecture unique.