Financement PME : les solutions pour obtenir les fonds nécessaires pour son activité

En pleine crise économique, les petites et moyennes entreprises (PME) rencontrent d’énormes difficultés financières. Dans ce type de situation, ces entreprises ont souvent besoin de financement pour leur activité.

Ceci dans le but de gérer leur trésorerie, de développer leur chaîne de production ou de service et d’améliorer leur croissance.

Mais, il n’est pas toujours aisé pour les PME de trouver les fonds nécessaires pour financer leur activité. Pour résoudre ce problème, cet article vous présente les différentes options qui s’offrent aux PME pour avoir des financements.

Les plateformes de financement

Lorsqu’une PME a besoin de financement, il a la possibilité de recourir à de nombreuses options profitables. L’une de ces options consiste par exemple à passer par une plateforme de financement pour PME. Ce type de plateforme représente en effet un creuset ou un système mis en place pour permettre à des partenaires ou investisseurs de financer toute sorte de projets. Ceci en échange d’une récompense ou d’une participation au capital.

L’avantage de cette solution, c’est qu’elle permet aux PME d’obtenir rapidement le financement. De plus, le processus à suivre est souvent bien ordonné et facile. Généralement, vous n’aurez qu’à constituer votre dossier (avec des pièces précises) et à opter pour une solution de financement selon la situation de votre entreprise. Lorsque votre dossier est concluant et validé, le financement dont vous avez besoin pour accroître votre entreprise vous sera octroyé sans aucun problème.

Les financements bancaires

En tant que PME, vous avez aussi le choix de vous tourner vers les établissements bancaires pour avoir du financement. Les banques proposent en réalité différents types de financements (court ou long terme) adaptés aux PME. Pour ce type de cas, les PME doivent savoir que les financements bancaires sont habituellement soumis à des exigences strictes et à de grandes garanties. Alors, si malgré cela, vous êtes intéressé par ce type de financement, vous pouvez opter pour les différents choix suivants.

Par exemple, vous avez l’affacturage. C’est une technique consistant à avoir un financement anticipé et à sous-traiter cette gestion à un organisme de crédit spécialisé.

Avec l’affacturage, votre PME bénéficie d’une solution de financement des factures entièrement sécurisées. Cette solution est souvent adaptée aux PME en B to B.

Excepté cela, vous disposez de la cession-bail. Ce mode de financement bancaire permet de constituer au plus vite la trésorerie. Ici, la PME peut se servir d’un bien (par exemple, une voiture). Elle cède la propriété à un tiers en échange d’un loyer à la société de crédit-bail.

En cas de besoins récurrents ou de montants très élevés, il vous serait profitable d’opter pour la cession de créances. Pour ce cas, la banque rachète à la PME ses créances, tout en prenant des commissions sur cette opération. Lorsque les solutions précédentes ne vous conviennent pas, il est possible de recourir à des options plus rapides et à court terme.

Le crédit de trésorerie

Considérée comme un financement à court terme, cette solution est envisageable en cas de besoins limités ou ponctuels, sur des sommes faibles. Ici, la PME doit présenter une bonne gestion de ses finances. Ainsi, elle aura plus de chance d’avoir cette forme de financement.

L’escompte

Cette forme de financement est un moyen à court terme pour obtenir rapidement de la trésorerie. Dans ce système, la banque verse aux PME une avance de trésorerie, en contrepartie de la cession d’un effet de commerce, avec des taux d’intérêts et commissions.

Les financements publics et aides de l’État pour les PME

Pour avoir du financement et améliorer l’état de sa PME, un CEO peut également obtenir de l’aide auprès de l’État ou des établissements publics. Ces types d’organismes mettent à la disposition des PME divers dispositifs d’aides ou de nombreuses subventions. La plupart du temps, ils sont nombreux et jouent des rôles très spécifiques. Vous avez par exemple :

Les subventions publiques ;

Les aides publiques et collectives ;

Le médiateur de crédit, etc.

Outre les éléments précédents, optez aussi pour Oséo et Codefi. Sachez qu’Oséo finance la croissance des PME et soutient les entreprises en période de crise, mais Codefi finance les diagnostics, audits et plans de restructuration des entreprises. Peu importe vos besoins, recourez alors aux différentes instances précédentes pour avoir du financement pour votre PME.

Financement business angels

Ce type de financement fait référence à des investisseurs privés qui investissent dans des projets innovants ou à fort potentiel de croissance. Les PME peuvent ainsi solliciter des business angels pour obtenir des financements, en échange de certains bénéfices ou récompenses. Les business angels apportent souvent leur expérience et leur réseau de contacts à l’entreprise, ce qui peut être très bénéfique pour les PME. En recourant à cette solution, vous devez néanmoins vous plier à des exigences en matière de rentabilité et de plus-value.