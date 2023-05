Cabinet d’expertise comptable : quelles sont les principales missions ?

Kinguin Christmas Mission Steam CD Key

Alpinestars Mission V2 Half Zip Sweatshirt Noir 2XL Femme

Alpinestars Mission V2 Half Zip Sweatshirt Noir M Femme

Les experts-comptables sont très sollicités aujourd’hui par les dirigeants d’entreprise.

Ayant suivi une formation de qualité en comptabilité, ces comptables exercent souvent de façon libérale en mettant en place un cabinet d’expertise.

Souhaitez-vous en savoir plus sur ces experts en comptabilité ?

Pas de souci ! Découvrez dans ce billet les missions d’un cabinet d’expertise comptable.

Contents









Les missions comptables

L’une des missions d’un cabinet d’expertise comptable est de tenir la comptabilité des entreprises. En effet, ce dernier peut intervenir dans toutes les étapes de la vie de votre firme, notamment à la phase de création, de développement, de cession, etc.

Il peut vous aider à établir votre business plan non seulement en s’occupant des tableaux financiers prévisionnels, mais aussi en assurant la cohérence des données chiffrées du projet.

En plus de suivre votre comptabilité et d’enregistrer les différents flux d’entrée et de sortie, le cabinet d’expertise comptable est aussi homologué pour tenir votre comptabilité analytique. Cela vous permettra de gagner du temps et d’établir des comptes qui respectent les obligations fiscales.

Mieux encore, un cabinet expert comptable comme celui-ci peut réviser la comptabilité de votre entreprise, effectuer un audit des comptes et vous aviser lorsqu’il anticipe ou constate des problèmes financiers dans l’entreprise. L’audit des comptes vous permettra par exemple d’évaluer la régularité et la conformité des comptes avec la véritable situation de votre entreprise.

Les missions fiscales

L’autre mission d’un cabinet d’expertise comptable consiste à réaliser et transférer la liasse fiscale de votre entreprise aux services des impôts afin de déterminer l’impôt que vous devez.

Ce professionnel peut vous aider également à faire les déclarations fiscales à savoir : la déclaration de TVA, la déclaration de résultat et la déclaration de CVAE.

De plus, il peut vous aider dans votre optimisation fiscale. Cela prend en compte le choix du type d’imposition, l’utilisation des dispositifs fiscaux, le choix de rémunération des dirigeants de l’entreprise, etc.

Outre cela, le cabinet d’expertise comptable a pour mission de vous assister et de vous accompagner lors d’un contrôle fiscal. Il est aussi le mieux indiqué pour vous représenter devant la commission départementale de conciliation ou devant celui des impôts directs en cas de potentiels contentieux avec l’administration.

Les missions d’ordre juridiques

Un cabinet d’expertise comptable a aussi des missions spécifiques qui lui sont assignées sur le plan juridique. Grâce à ses compétences, ce professionnel pourra facilement vous conseiller sur le choix du statut juridique le plus avantageux pour votre activité. En plus, il peut vous aider à rédiger les actes juridiques notamment dans le cadre de la modification des statuts, d’un dépôt de marques, d’un pacte d’actionnaire, d’un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire, etc.

Hormis cela, un cabinet d’expertise comptable peut vous apporter son expertise dans le cadre de certaines opérations comme la modification d’objet social, le changement d’activité, la constitution et l’augmentation de capital, etc.

Les missions managériales

Du point de vue managérial, un cabinet d’expertise comptable peut intervenir dans la gestion de projet, de recherche de financement, de trésorerie d’une entreprise, etc. Il peut donc vous accompagner dans la gestion de vos finances (mise en place de tableau de bord, gestion de trésorerie, analyse de rentabilité, élaboration de budgets annuels…).

Aussi, un cabinet d’expertise comptable peut vous assister en cas de difficulté financière (plan de sauvegarde, redressement judiciaire, plan de restructuration, etc.). Il a aussi pour mission de faire une évaluation de votre entreprise dans le cadre d’apports ou de cessions (partages, donations, successions, ventes…) de fonds de commerce ou de titres.

Hormis cela, grâce à sa capacité d’analyse financière, un cabinet d’expertise comptable, vous accompagnera pour l’ouverture de votre entreprise à l’international. Il vous permettra de nouer plus facilement des partenariats commerciaux intéressants avec des clients internationaux, de dénicher sans difficulté, des organismes financiers capables de vous accorder des financements, etc. Par ailleurs, nous vous invitons à visiter ce lien pour découvrir d’autres missions relatives à la profession d’expert-comptable.

Cabinet d’expertise comptable : missions d’ordre sociales

Un cabinet d’expertise comptable a pour mission d’accompagner le ou les dirigeants d’une entreprise dans les tâches qui sont en lien avec la gestion sociale. Cela signifie donc qu’il peut :

Vous accompagner dans le choix de votre statut social ;

Effectuer les démarches administratives liées à l’embauche telles que : le contrat de travail, l’affiliation aux caisses… ;

liées à l’embauche telles que : le contrat de travail, l’affiliation aux caisses… ; Assister votre entreprise dans tout ce qui a trait à la représentation : droit syndical, comité d’entreprise… ;

Accompagner votre entreprise en cas de contentieux au travail ;

Assister votre entreprise dans la gestion du temps de travail, la formation du personnel, le calcul du nombre de jours ouvrés… ;

Mettre en place les éléments de paie et les déclarations de charges sociales qui y correspondent ;

Contrôler les mouvements de personnel ;

Vous aider à déclarer les cotisations et charges sociales supportées par votre entreprise ;

Assister votre entreprise en cas de contentieux avec les organismes sociaux et en cas de contrôle Urssaf.