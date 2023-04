Comment gérer efficacement sa présence en ligne internationale ?

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften Présences, résurgences et oublis du religieux dans les littératures française et québécoise

Étant à l’ère du tout numérique, 7 personnes sur 10 passent plus de huit heures par jour en ligne pour faire des recherches et passer des commandes ! Par conséquent, toutes les entreprises doivent impérativement développer leur présence sur internet pour présenter leurs produits ou activités au plan national ou international.

Cependant, la gestion de la présence internationale en ligne n’est pas une mince affaire. Il faut, en réalité, mettre en place certaines stratégies pour développer sa visibilité en ligne.

Retrouvez dans la suite quelques pistes pour gérer efficacement votre présence en ligne internationale.

Mettez en place une stratégie SEO infaillible

Il ne suffit pas d’avoir un site web pour construire votre présence digitale. Il faut également que vous mettiez en place une stratégie SEO pour mieux gérer votre présence en ligne.

L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), encore appelée référencement naturel, est le processus par lequel vous pouvez améliorer le classement de votre site web dans les résultats des moteurs de recherche.

Plus votre site est bien référencé, plus vous avez de chance de générer du trafic et d’améliorer la notoriété de votre marque.

Cependant, si vous êtes un novice, il est probable que vous ayez du mal à mettre en place votre stratégie SEO, puisque la concurrence est rude.

Dans ce cas, il est mieux que vous fassiez appel à des optimiseurs de moteurs de recherche comme Seeders pour qu’ils vous aident à apparaitre dans les meilleures positions des résultats des moteurs de recherche.

Le SEO se compose de trois leviers :

le SEO on-site ;

le SEO off-site ;

le SEO technique.

Le SEO on-site

Aussi appelé SEO on-page, le SEO on-site consiste à optimiser les pages d’un site internet afin qu’elles soient mieux classées dans les résultats de la SERP. Cette partie de l’optimisation porte non seulement sur les contenus, mais aussi sur toutes les données prises en compte par l’algorithme des moteurs de recherche au cours du référencement du site. Dans le cadre du SEO on-site, vous serez amené à réaliser une étude de mots-clés et à créer des contenus conformes aux recherches de votre public cible.

Le SEO off-site

Alors que le SEO on-site se concentre sur toutes les actions mises en place sur un site internet, le SEO off-site ou SEO off-page correspond à tout ce qui se passe en dehors du site. Bien que ces deux pratiques aient le même objectif, elles n’agissent pas sur les mêmes éléments. En effet, le SEO off site désigne surtout les stratégies de netlinking, donc la façon dont d’autres sites internet parlent du votre. Cette pratique permet un transfert de popularité du site web référent vers le vôtre.

Le SEO technique

Dans le cadre du SEO technique, vous êtes amené à faire attention à l’aspect technique des choses. Par exemple, vous devez veiller à ce que votre site soit bien configuré, que les URL soient assez simples et qu’elles soient capables de se charger rapidement. C’est dans cette partie du SEO que les core web vitals sont étudiés en détails, pour s’assurer de les respecter et de répondre aux attentes de Google.

Soyez toujours actifs et produisez continuellement du contenu

Pour gérer efficacement votre présence en ligne internationale, vous devez être actif sur le Net. Cela suppose donc que vous devez publier régulièrement sur vos réseaux sociaux ainsi que sur votre site.

De même, vous devez prendre le temps de répondre aux commentaires, de prendre part à des évènements en ligne, de donner des interviews en ligne et autres.

En produisant plus de contenu, vous parviendrez à mieux gérer votre présence en ligne internationale. Pour commencer, vous devez identifier les plateformes sur lesquelles votre public cible est le plus actif (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, etc.). Par la suite, pensez au type de contenu que vous pouvez proposer sur ces différents supports.

Dans le cas où vous souhaitez produire du contenu sur YouTube, il peut être intéressant que vous fassiez des tutos vidéo. Si votre choix se porte sur Instagram, vous devez trouver des idées pour que votre feed soit constamment beau et que vos légendes soient attractives et percutantes.

Analysez constamment vos résultats

Il ne suffit pas d’appliquer quelques techniques et de mettre en place certaines stratégies pour gérer efficacement sa présence en ligne internationale. Il faut analyser les résultats pour voir si vous vous rapprochez de votre objectif de départ. Ainsi, si vous vous concentrez sur votre SEO, vous pouvez utiliser Google Analytics pour suivre vos résultats.

Dans le cas où vous avez lancé une campagne emailing, vous pouvez garder un œil sur le nombre d’abonnés que vous avez eu récemment. Vous pouvez également surveiller vos taux d’ouverture et de clics. Retrouvez ici un article qui vous donne plus de détails sur la campagne emailing.

En revanche, vous aurez du mal à suivre les résultats de certaines tactiques comme l’amélioration de la réputation de la marque. Cela n’est pas grave, puisque cette stratégie en vaut quand même la peine. Il est fondamental que vous sachiez que toutes les techniques précitées sont à long terme. Certaines peuvent donc prendre du temps avant de produire des résultats satisfaisants.