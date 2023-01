Comment ajouter de la musique à une Story Instagram ?

Instagram est l’une des plateformes de médias sociaux les plus célèbres et les plus utilisées dans le monde.

Cette application vous permet de chatter, d’envoyer des textos, d’appeler vos amis, de passer en direct, de publier des photos et des stories, et bien d’autres choses encore.

En plus de ces multiples fonctionnalités, Instagram vous permet également d’ajouter de la musique à votre story Instagram.

L’ajout de musique Instagram à vos stories donne une touche supplémentaire à vos stories et permet d’expliquer vos émotions.

L’apparence est également bien meilleure lorsque vous ajoutez de la musique et rend votre histoire plus intéressante sans le savoir. Cela donne à vos followers un aperçu de vos chansons préférées et de votre vie.

Instagram contient une énorme bibliothèque dans laquelle vous pouvez choisir des chansons. Elle contient des millions de chansons de différents pays et langues. Vous avez également la possibilité de recadrer et d’ajuster votre partie préférée de la chanson et de l’ajouter exclusivement.

Selon le Journal du Freenaute, le problème avec cette fonctionnalité est qu’elle ne peut pas être ajoutée en utilisant la version web d’Instagram. Vous devrez donc ajouter de la musique à votre story Instagram à l’aide de votre téléphone. Pour ce faire, suivez les étapes données :

Ouvrez Instagram et cliquez sur votre ” icône de profil “. Sélectionnez l’option ‘Créer’ et cliquez sur ‘Story’. Appuyez sur l’option ‘Galerie’ et sélectionnez la story que vous souhaitez télécharger. Une fois que c’est fait, tapez sur l’icône ‘autocollant’. Sélectionnez l’autocollant ” Musique “. Recherchez la musique que vous allez ajouter à votre story et cliquez dessus. Vous pouvez également contrôler son apparence, soit le sous-titre ou l’autocollant de la chanson. Vous pouvez sélectionner la section de la chanson que vous voulez. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur ” Terminé “. Redimensionnez et déplacez la boîte à chansons où vous le souhaitez et cliquez sur ‘Votre Story’.

De cette façon, vous pouvez ajouter de la musique à une story Instagram. Parallèlement à l’ajout de musique à vos stories Instagram, vous pouvez également les ajouter à vos posts et les partager avec vos followers en les téléchargeant.

Non seulement à partir des autocollants Instagram, mais vous pouvez également ajouter de la musique à la story Instagram en utilisant Spotify.

Pour ce faire, vous devez disposer d’une application Spotify pour téléphone, car vous ne pouvez l’ajouter à la story Instagram qu’en utilisant votre téléphone.

Pour ajouter de la musique à une story Instagram depuis Spotify, suivez les étapes indiquées :

Ouvrez Spotify et allez sur les morceaux que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur l’icône “Partager”. Sélectionnez “Instagram story”. L’étiquette de la chanson est téléchargée dans votre story Instagram. Cliquez sur “Votre Story”.

De cette façon, vous pouvez ajouter de la musique d’Instagram à la story en utilisant Spotify.

Quel genre de musique puis-je trouver sur Instagram ?

La section musique d’Instagram se compose de deux parties subdivisées, à savoir les sections “Pour vous” et “Parcourir”. La section “Pour vous” comprend les chansons que vous pourriez aimer et que vous avez déjà écoutées ou celles qui sont populaires dans la région où vous vivez. La section ” Browse ” est composée de toutes sortes de chansons au niveau international et ces deux sections vous permettent de rechercher et de choisir la musique que vous aimez.

Puis-je ajouter plusieurs musiques à une story Instagram ?

Vous pouvez poster des stories différentes avec des histoires différentes. Mais, si vous pensez mélanger deux chansons différentes sur la même story, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez toutefois rechercher des remix dans la section musique et choisir le remix que vous préférez.

Conclusion

Par conséquent, en utilisant les étapes mentionnées ci-dessus dans cet article, vous pouvez ajouter de la musique à votre story Instagram en utilisant l’application Instagram et Spotify également. Choisissez vos chansons préférées parmi des millions de choix et téléchargez votre story comme vous le souhaitez. Ajoutez également des légendes si vous en avez envie et rendez votre story Instagram plus légère et étonnante.

Autres articles