Les solutions pour envoyer efficacement une newsletter

La newsletter est un outil communicationnel particulièrement efficace aussi bien pour la prospection que pour la fidélisation de votre audience.

Elle représente donc un enjeu de taille pour la notoriété et la crédibilité de votre image de marque.

Elle peut cependant s’avérer inefficace lorsqu’elle est envoyée sans tenir compte de certaines précautions essentielles.

Pour éviter de tomber dans cette impasse, voici quelques outils et astuces à utiliser.

Recourir à des outils pour tester vos newsletters

La diffusion d’une newsletter n’est pas une action à prendre à la légère. Pour la réussite de votre campagne, il est nécessaire de tester vos mails afin de vous assurer qu’ils parviendront au bon destinataire, mais surtout qu’ils soient au bon format.

Des facteurs invalidants tels qu’un mauvais affichage, des liens brisés, des erreurs, des images non balisées, etc. peuvent nuire à la délivrabilité de votre newsletter.

Pour pallier cette situation, Mail Tester vous propose un rapport détaillé des insuffisances dans votre mail afin que vous puissiez toutes les corriger. Il vous offre en bonus des informations sur la signature DKIM de votre envoi, l’authentification SPF ou encore le sender.

Si Mail Tester vous aide à vérifier le contenu de vos mails, Mailnjoy vous permet de vérifier le contenu de votre liste de diffusion email. Cet outil pour tester vos emails se charge de retirer les indésirables (emails autogénérés, les emails robots et ceux qui sont devenus invalides).

Ainsi vous pourrez vous construire une bonne réputation loin des spams et accroître votre taux de placement en boîte de réception au fil du temps.

Pour optimiser le pourcentage de délivrabilité de vos emails, Spam Score Checker se décline comme l’application idéale.

Cet outil met à votre disposition une note des erreurs relevées après une analyse de vos mails visant à détecter de possibles risques de spams.

Avant d’envoyer votre newsletter, il est possible de prévisualiser son affichage en fonction du type de messagerie voire du navigateur utilisé.

Preview My Email vous donne un aperçu de votre email, ce qui vous permet de revoir son design afin d’optimiser son affichage sur tous les supports.

Vous pouvez en savoir plus sur les outils disponibles pour tester le rendu de vos mails dans les lignes qui vont suivre.

Soignez les éléments visibles de votre newsletter

Il est essentiel de pouvoir gagner l’attention de la cible avant même qu’elle n’ouvre le mail.

Définir votre nom et votre adresse expéditrice

La confiance du client ou du prospect est un facteur essentiel dans toute stratégie marketing qui se veut fructueuse.

Les envois automatisés et les contenus à la limite robotisés finiront par déplaire à vos lecteurs et par dégrader l’image de votre marque.

L’utilisation de votre nom mettra l’emphase sur le côté humain de votre travail et mettra vos lecteurs à l’aise.

Pour optimiser votre activité, vous pouvez retrouver d’autres conseils marketing ici. Dans l’idéal, l’adresse expéditrice doit également être rattachée à un domaine propre à votre marque.

Créer votre objet et votre accroche

Le taux d’ouverture de votre newsletter dépend en grande partie de l’objet et de l’accroche en pré-en-tête. Lorsqu’ils sont bien conçus, ils captivent l’attention des abonnés parmi les tas d’autres mails qu’ils reçoivent au quotidien.

Leur curiosité les amènera ensuite à ouvrir votre newsletter afin de découvrir ce qu’elle cache de si intéressant.

L’objet et le texte de pré-en-tête de votre contenu doivent être concis, accrocheurs et complets de sorte à révéler la plénitude de l’intérêt de votre message.

N’oubliez pas de tenir compte de la limite de caractères du champ qui y est dédié sur la plateforme d’emailing que vous utilisez. Vous pouvez aussi tester l’affichage de votre titre sur mobile afin de vous assurer qu’il apparaîtra au complet.

Adapter le timing de diffusion à votre lectorat

En plus de respecter les étapes détaillées ici pour réussir sa newsletter, il est important de considérer le train de vie de vos lecteurs et la façon dont ils ingèrent l’information. Cela revient à se poser certaines questions importantes.

Quel est leur centre d’intérêt ?

Sur quels supports consultent-ils l’information ?

À quel moment de la journée sont-ils libres pour consulter l’information ?

Parlant de support, l’ordinateur bureautique ou portable est plus souvent utilisé dans le cadre du travail. Le téléphone mobile est sollicité tout au long de la journée et même tard dans la nuit et pendant les temps de transport. Quant à la tablette, elle est généralement manipulée dans la soirée, en l’occurrence au lit.

Cette information vous permet d’adapter l’affichage de votre newsletter au support potentiel de votre public cible afin de faciliter la délivrabilité.

Au-delà du paramètre susmentionné, pensez aux besoins en informations des lecteurs et à leur disponibilité au cours de la journée.

La plupart du temps, les professionnels font une pause entre 10 h et 11 h. Ils en profitent pour consulter leurs mails avant de retourner au travail. Ce créneau est donc idéal pour envoyer vos newsletters. Il en est de même pour la pause de 14 h après le déjeuner.

En bref, il s’agit de connaître votre cible. Les informations collectées au cours de l’élaboration de votre stratégie de contenu vous seront d’une grande utilité. Veillez aussi à être flexibles afin d’adapter votre envoi aux éventuelles modifications.