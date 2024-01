Quelles stratégies de marketing digital adopter à l’ère de la loi Duflot pour le secteur immobilier ?

La loi Duflot, introduite en 2013, visait à rendre les logements plus abordables en plafonnant les loyers et les charges. Elle offre également des avantages fiscaux aux investisseurs qui achètent des biens immobiliers neufs à des fins locatives.

Cette loi a eu un impact important sur le secteur de l’immobilier, créant des opportunités et des défis qui nécessitent des approches de marketing numérique adaptées. Découvrez donc à présent, quelques stratégies que le secteur de l’immobilier pourrait mettre à profit.

Contents









Définir son créneau et son public cible

Une stratégie clé consiste à identifier une niche et un public cible correspondant aux objectifs de la loi Duflot ; ou encore loi ALUR comme l’indique la MAAF. En vous spécialisant dans un segment de marché spécifique, vous pouvez vous différencier et attirer des prospects qualifiés. Par exemple, votre choix pourrait se porter sur les appartements abordables à Paris pour les millennials ou les villas écologiques à Lyon pour les familles. Utilisez des outils tels que :

la recherche par mots clés ;

les enquêtes ;

l’analyse de la concurrence ;

et les profils d’acheteurs, pour définir précisément votre créneau.

Une fois votre cible définie, établissez un profil de public cible en décrivant ses principales caractéristiques, ses besoins et ses préférences. Cela, à l’aide de données démographiques, géographiques, psychographiques et comportementales. Cela permettra d’adapter votre message par la suite.

Optimisez votre site web et vos annonces

Veillez à ce que votre site web et vos annonces soient faciles à trouver, à parcourir et à utiliser. Et pour ce faire, il vous suffira de suivre les meilleures pratiques telles que : l’utilisation de mots-clés pertinents correspondant à l’intention de recherche, la rédaction de titres et de descriptions convaincants, mettant en évidence les avantages de la propriété, l’ajout de visuels de qualité et une présence adaptée aux mobiles, rapide et sécurisée.

Par exemple, ciblez des requêtes de recherche telles que « Appartements loi Duflot à Paris » avec des pages optimisées pour ce mot-clé. Utilisez également des titres accrocheurs tels que « Louez des appartements neufs à Paris, économisez 30 % d’impôts avec la loi Duflot… » en mettant en avant les avantages.

Créer et diffuser un contenu de valeur sur les médias sociaux et par courriel

Le marketing de contenu renforce l’autorité et génère des leads. Créez du contenu qui éduque et engage votre public autour de la loi Duflot et du secteur de l’immobilier. Formulez-les sous forme d’articles de blog, d’ebooks, d’infographies, de vidéos ou de messages sur les médias sociaux en fonction de vos objectifs et de votre public.

Prenez donc le temps nécessaire pour publier des articles de blog informatifs expliquant le fonctionnement de la loi Duflot, ses avantages et ses critères d’éligibilité !

Vous pouvez aussi veiller à élaborer des guides complets sur l’achat et la vente de biens immobiliers et sur le choix de l’emplacement, notamment dans le contexte de ladite loi. Mieux, pourquoi ne pas partager des histoires attrayantes sur les médias sociaux présentant des propriétés ou des interviews d’experts ?

S’agissant maintenant du marketing par courriel, il favorise la fidélisation et les conversions de manière rentable. Vous pouvez donc développer votre liste d’abonnés à l’aide d’aimants à prospects, puis la segmenter en fonction de la localisation, des centres d’intérêt, etc. La finalité étant l’envoi de mails ciblés.

N’oubliez pas que vous essayez de capter l’attention. Vos courriels doivent alors être captivants, avec des appels à l’action forts. Il est également possible d’automatiser les campagnes en fonction de déclencheurs tels que les interactions avec les abonnés afin de gagner du temps, d’améliorer la cohérence et d’optimiser les performances.

Mettre en œuvre des publicités sur les médias sociaux et s’associer à des influenceurs

Les promotions payantes sur les médias sociaux et les collaborations avec certains influenceurs peuvent aussi permettre d’accroître la notoriété, le trafic sur le site web, les prospects et les ventes.

Les publicités sur les réseaux sociaux

Pour cette étape, choisissez des plateformes adaptées comme Facebook et LinkedIn, créez des publicités optimisées à l’aide d’images, de vidéos et de formulaires, et ciblez votre public de manière granulaire en fonction de ses caractéristiques démographiques et de ses comportements.

Suivez les performances à l’aide d’indicateurs tels que les clics et les conversions, en effectuant des tests en continu. L’objectif est d’augmenter la valeur de votre budget publicitaire.

Les influenceurs

En collaborant avec des influenceurs et des entreprises complémentaires, vous augmentez votre portée et votre crédibilité. Les bons influenceurs peuvent stimuler l’engagement et les recommandations de leurs fidèles partisans. Les partenaires, quant à eux, permettent d’exploiter des audiences alignées pour un bénéfice mutuel. Miser sur ces pièces peut donc se révéler réellement avantageux.

En résumé, la loi Duflot a créé un paysage immobilier mouvant qui nécessite des stratégies numériques adaptées. Bien exécutées, les approches citées plus haut aideront les sociétés immobilières à capitaliser sur les nouvelles opportunités. (ICI )