Starlink France : Tarifs des abonnements internet par satellite de Space X

Dans un monde en pleine digitalisation, il est presque impossible de s’informer, se distraire ou gérer ses activités sans recourir à internet. Conscients de cela, les opérateurs ne cessent d’innover pour faciliter l’accès aux populations. Alors que certains offrent une connexion par l’ADSL, la fibre optique ou les réseaux mobiles, d’autres proposent une connexion par satellite.

Au nombre de ceux-ci, Starlink figure en bonne place.

Mais en fait, que sait-on réellement de cet opérateur ? Mieux, comment fonctionne son réseau de connexion par satellite ? Et surtout, quels avantages pour les utilisateurs ? Explications.

Internet par satellite : tout savoir sur l’abonnement Starlink en France

Starlink France est l’une des filiales de la société Space X d’Elon Musk. Disponible en France depuis 2021, elle représente une formidable alternative aux réseaux de connexion traditionnels comme l’ADSL et la fibre optique. Pour profiter de ses services, il suffit de souscrire à un abonnement.

Pour y arriver, rendez-vous sur leur plateforme pour renseigner le formulaire prévu à cet effet. Dès que vous aurez terminé, validez votre commande en procédant au paiement. Pour une première connexion, il vous faudra prévoir 687 €.

Internet par satellite : de quoi s’agit-il ?

Internet par satellite est une forme d’accès à la connexion internet qui passe par l’usage des satellites. Dans la pratique, il s’agit d’un système d’accès à internet par l’intermédiaire de transmissions satellitaires.

Véritable alternative aux réseaux de connexion classique, il permet de desservir les zones rurales, notamment celles bénéficiant d’une connexion de mauvaise qualité. Pour en profiter chez soi, il suffit de disposer d’une parabole orientée suivant la position du satellite de son opérateur. Et, ce n’est pas tout.

Pour être fonctionnelle, celle-ci doit également être reliée au modem approprié. Ainsi, vous disposerez d’une connexion internet haut débit pouvant atteindre aisément les 30 Mb/s. Retenez à toutes fins utiles que l’accès à ce type de connexion est assuré par différents types de satellites, à l’instar des satellites :

Géostationnaires ;

Ou ceux en orbite basse.

La grande différence entre les réseaux de connexion traditionnelle et ces derniers réside donc dans leur système de transmission des signaux. Pour preuve, si le fonctionnement de l’internet terrestre se base sur la transmission par câbles, celui des fournisseurs d’accès par satellite fonctionne autrement.

Plutôt que de recourir aux câbles, ceux-ci optent pour l’utilisation des émetteurs et des récepteurs. Voilà pourquoi des antennes paraboliques sont installées dans les résidences ayant souscrit à leur abonnement pour capter aisément leurs signaux.

Internet, on vient de le dire, est indispensable de nos jours pour s’instruire, s’informer, se distraire et mener ses affaires. Malheureusement, tous n’ont pas encore accès à ce service de façon équitable. Selon les chiffres de l’UFC, près d’un foyer sur cinq a accès à une connexion de mauvaise qualité en France.

Pour remédier à cette situation, de nombreux fournisseurs se sont lancés dans la connexion par satellite. Au nombre de ceux-ci, on peut relever Starlink, la société du milliardaire Elon Musk.

Fort de sa technologie, il s’impose comme le leader de l’internet par satellite en France. Cela s’explique par sa maîtrise de la chaîne de production, de la construction à la commercialisation, en passant par :

Le lancement ;

Puis l’exploitation.

Et, ce n’est pas tout. À lui seul, il dispose de près de 1000 satellites en orbite. Pour fournir une connexion haut débit à ses utilisateurs, ceux-ci interagissent par le biais des lasers. Ce qui leur permet d’envoyer des signaux aux stations situées au sol.

Une fois captés, ces derniers sont ensuite expédiés aux utilisateurs par l’intermédiaire des modems. C’est ainsi que l’utilisateur accède à une connexion haut débit sur sa tablette, son smartphone ou son ordinateur.

En somme, pour profiter de la connexion de Starlink France, il vous faut d’abord disposer d’un modem et d’une antenne parabolique. Ces matériels installés, la connexion sera alors établie entre votre antenne extérieure et les satellites de la société Space X.

Leur réseau réceptionnera ces signaux puis les transmettra à son tour à votre modem qui se chargera d’établir la connexion internet. De quoi vous faire profiter instantanément du haut débit, n’est-ce pas !

Avantages et inconvénients de l’internet par satellite Starlink France

Beaucoup l’ignorent, mais Starlink, c’est le service de connexion internet par satellite de la société Space X, propriété du milliardaire Elon Musk. De fait, elle dispose d’une flotte exceptionnelle de satellites en orbite terrestre (plus de 1000).

Ce qui lui permet de couvrir de vastes territoires sur n’importe quel endroit du globe. Son principal avantage réside donc dans sa capacité à fournir une connexion internet aux zones les plus défavorisées.

Que vous viviez donc dans une zone mal couverte ou ne disposant pas d’internet, Starlink France représente une alternative à ne pas négliger. Et pour cause, sa capacité de couverture exceptionnelle doublée de la qualité de ses services. En vous abonnant à leurs offres de connexion, vous avez la certitude de bénéficier d’une vitesse de téléchargement optimale (près de 100 Mb/s). Et, ce n’est pas fini.

L’autre aspect positif, c’est que vous profiterez aussi d’un temps de latence réduit. Autant dire que vous aurez à disposition une connexion fluide, rapide et fiable. De quoi streamer en toute quiétude, n’est-ce pas !

Notez toutefois qu’à l’instar des autres fournisseurs d’accès à internet, Starlink France ne présente pas que des avantages. Bien que sa connexion soit l’une des plus fiables, celle-ci peut quelques fois être perturbée en cas de vent fort ou de pluie.

De plus, elle n’est réservée pour l’instant que pour des usages domestiques. Ce qui peut contrarier les professionnels qui recherchent aussi une connexion de qualité. Toujours est-il que l’opérateur reste l’un des pionniers du secteur avec sa constellation impressionnante de satellites en orbite.

Starlink est-il autorisé en France ?

L’arrivée de Starlink sur le marché de l’internet par satellite a profondément boosté les activités du secteur. Pour étendre leur capacité de connexion, de nombreux pays ont accordé leur autorisation à Starlink.

À ce jour, l’opérateur compte près d’un million de clients à travers le monde, et ce, dans une cinquantaine de pays. La France quant à elle a l’installation de l’opérateur sur son territoire depuis 2021. Malheureusement, cette autorisation a rencontré l’opposition des associations environnementales du pays.

Des recours ont alors été déposés dans ce sens auprès du Conseil d’État. Cela a entraîné la perte de l’autorisation de l’opérateur en avril 2022. Deux mois plus tard (juin 2022), l’Arcep fournira de nouveau les autorisations nécessaires à Starlink pour exercer sur le territoire français.

C’est dire donc que l’opérateur dispose des permissions nécessaires pour exploiter les fréquences déployées par son système dans l’ensemble du pays. Qu’importe donc votre localisation, vous pourrez profiter de ses services sans interruption.

Prix abonnement Starlink en France

À l’avènement de Starlink en France, il fallait débourser 657 € pour son premier mois d’abonnement. Ce coût englobait les charges dédiées à l’acquisition du matériel et celles relatives à :

La constitution du dossier ;

Son expédition ;

Et, l’abonnement.

Pour profiter des services de Starlink France aujourd’hui, il vous faut débourser 687 € pour votre premier mois d’abonnement. Soit 637 € rien que pour le matériel et 50 € pour votre abonnement mensuel. Mais, attention.

Ces tarifs ne représentent que le montant à dégager pour un service de base. Le prix des prestations de Starlink France dépend fondamentalement de vos besoins et de la formule à laquelle vous souscrivez.

Pour preuve, les particuliers qui désirent profiter de ce service n’auront qu’à débourser une somme de 73 € par mois. Soit 50 € pour leur abonnement mensuel et 23 € pour les charges relatives aux services connexes et à la livraison.

Le coût de l’abonnement Starlink

L’abonnement de Starlink, on vient de le dire, dépend des besoins de l’utilisateur et de la formule à laquelle il souscrit. Si les particuliers doivent débourser 50 € pour leur abonnement mensuel sans les frais connexes, ce n’est pas le cas des autres utilisateurs.

Pour preuve, les utilisateurs du secteur maritime devront par contre dégager 4 635,45 € par mois pour profiter des services de cet opérateur. Dans le domaine de l’aviation, ce coût est estimé à un minimum de 11 125,92 € par mois. Ce qui n’est pas le cas des véhicules de loisirs qui devront prévoir :

Une souscription de 100 €, s’ils comptent opérer au niveau régional ;

Et, un abonnement de 230 €/mois, pour un service au niveau international.

À l’instar des particuliers, leur souscription devra aussi être complétée de 23 € pour les charges de service et de livraison.

Quel est le débit de Starlink ?

À son arrivée, Starlink a annoncé des débits de connexion hallucinants (200 Mb/s à 500 Mb/s). Si le premier est réservé aux particuliers (résidences, offres publiques), le deuxième quant à lui bénéficiera aux entreprises.

Toujours est-il que les tests réalisés montrent un débit relativement faible à l’installation (50 à 60 Mb/s). Quelques jours après, on observe des bonds exceptionnels pouvant atteindre des pics de 300 Mb/s.

Notons qu’en général, Starlink propose des débits oscillants autour de 50 à 150 Mb/s. La bonne nouvelle, c’est que ces flux dépassent largement les normes en matière du très haut débit.

Pour rappel, celles-ci sont fixées à 30 Mb/s en téléchargement. En souscrivant donc à l’internet par satellite de Starlink, vous avez l’assurance de profiter d’une connexion ultra rapide. Quoi demander de mieux !

Pour souscrire à un abonnement de Starlink France, il vous suffit de vous rendre sur leur page web. Mais avant, il vous faut vérifier si votre zone de résidence est couverte par leurs services. Cette étape franchie, remplissez ensuite le formulaire de demande puis valider la commande par le paiement.

Dans un délai d’une à deux semaines, vous serez livré par les équipes de Starlink. À la réception du matériel, posez la parabole sur son trépied. Orientez-la ensuite vers une zone dégagée pour accroître la force du signal. Vous voilà à la fin de vos tracasseries, il ne vous reste plus qu’à profiter de votre connexion.