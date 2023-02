Studnlife : Comment bien réussir son année scolaire

L’application a été créée par un étudiant, de l’IUT Paris Descartes ! Elle permet de centraliser toutes les informations pertinentes en relation avec son parcours scolaire directement sur l’application StudNlife, ainsi terminé les connexions incessantes sur son ENT, son adresse mail universitaire et sur les différentes pages des différents BDE tel que Facebook ou Twitter.

L’application est actuellement connectée avec neuf campus français, permettant donc d’avoir accès à toutes les informations pertinentes en un rien de temps, via un outil que tout le monde possède et utilise régulièrement : son smartphone.

C’est quoi Studnlife ?

Studnlife est une application mobile qui relie les étudiants aux ressources dont ils ont besoin pour réussir leurs études. Des informations sur les cours et le soutien scolaire aux offres d’emploi et aux activités sociales, Studnlife est une plateforme complète permettant de gérer tous les aspects de la vie étudiante.

Grâce à une interface intuitive et à des fonctionnalités telles que les notifications et le chat, Studnlife permet aux étudiants de rester organisés et informés des événements à venir, des échéances et de l’actualité de l’école. Que vous cherchiez de l’aide pour vos devoirs ou que vous souhaitiez simplement vous connecter avec vos amis, Studnlife a tout ce qu’il vous faut !

Avec son design intuitif et sa fonctionnalité facile à utiliser, Studnlife simplifie les choses pour les étudiants occupés qui sont en déplacement. De plus, notre équipe d’experts fournit des conseils personnalisés afin que chaque étudiant puisse trouver son bonheur pour exceller. Rejoignez la communauté Studnlife dès aujourd’hui et découvrez tous les outils dont vous avez besoin pour réussir !

Le projet est porté par Allan Louber, qui souhaitait pouvoir suivre l’évolution en temps réel de son emploi du temps, ou bien même la vie étudiante proposée par les différents BDE sans se connecter via différents autres outils. C’est donc avant tout une création pour répondre à ses propres besoins, qui sont communs à de nombreux étudiants.

Actuellement l’application ne génère pas de bénéfice et son créateur doit faire appel à la générosité des contributeurs via sa page Leetchi. Des idées s’offrent à lui pour rentabiliser son oeuvre, il pourrait éventuellement devenir la plateforme de reventes des outils universitaires quasiment obligatoire pour chaque année, manuels, livres ou bien même en utilisant les moyens communs comme la pub, ou des abonnements premium.

Le projet est entre ses mains mais viable uniquement grâce à vous, n’hésitez donc pas à suivre l’évolution de l’application via son téléchargement que ce soit sur IOS ou Android !