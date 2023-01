3 conseils pour motiver vos équipes en 2023 

Un personnel épanoui constitue le secret de réussite de nombreuses entreprises.

En effet, les employeurs sont de plus en plus nombreux à mettre en place des systèmes qui encouragent leurs équipes à fournir un bon rendement.

Voici trois conseils qui vous aideront à motiver davantage vos collaborateurs en 2023, afin d’en tirer un plus grand bénéfice.

Être reconnaissant

La rémunération de ses employés ne représente pas le seul moyen de reconnaitre et apprécier leurs efforts. Les mots d’encouragement et de gratitude constituent également d’excellentes sources de motivation.

Le personnel félicité et motivé est toujours tenté d’accroitre ses performances et ainsi d’augmenter la productivité de la structure.

Pour célébrer leurs succès, certains chefs d’entreprise offrent des récompenses aux collaborateurs qui se sont distingués par leurs compétences et travaux acharnés tout au long de l’année.

Ils s’orientent de ce fait vers les meilleurs prestataires tels que BudgetTrophy pour sélectionner des objets personnalisés qui vont marquer le coup.

Parfois pour des raisons diverses et variées, une procédure peut ne pas aboutir à un résultat positif. À cet effet, l’employeur doit faire appel à son bon sens afin de dissocier le résultat obtenu du travail fourni.

Récompenser les meilleurs

En instituant des récompenses dans plusieurs domaines, l’employeur pousse le personnel à adopter des habitudes exemplaires et par conséquent à développer la culture de l’excellence.

Ainsi, les objectifs sont atteints dans les délais escomptés et parfois même plus tôt. Dans certains cas, les chiffres réalisés vont bien au-delà des attentes ! Pour célébrer dignement cette victoire, le chef d’entreprise prime les employés les plus efficients.

Ils peuvent, par exemple, recevoir une médaille ou un trophée personnalisé.

Assurer une excellente communication interne

Une communication interne efficace est un critère souvent négligé. Pourtant, la base de toute bonne collaboration passe par la mise en place d’un excellent système de communication.

Cette fonction est la plupart du temps rattachée au service des ressources humaines ou de communication. Au niveau de l’équipe, elle est assurée par chaque responsable. La communication interne est essentielle pour maintenir le lien avec ses collaborateurs au quotidien.

Pour réussir à développer une communication interne efficace, il s’avère crucial d’établir des stratégies structurées et cohérentes autour de buts précis en utilisant des outils adaptés. Il n’existe pas de canaux spécifiques de communication pour transmettre des informations à son équipe. Cela est fonction de chaque entreprise. On distingue entre autres :

Le livret d’accueil ;

Le journal interne ;

Les e-mails ;

Les réseaux sociaux professionnels.

La communication interne doit être composée de messages positifs et empathiques. Cela requiert la connaissance des différentes appréciations et attentes de ces collaborateurs. Il en découle généralement une série de questions qui tournent souvent autour de la façon de transmettre un message délicat, d’exprimer son insatisfaction par rapport à un résultat ou la formule à employer pour demander un service, etc.

En privilégiant une communication bienveillante, l’employeur et les responsables limitent au maximum les conflits au sein de l’entreprise. Elle permet en effet de préserver le respect et de resserrer les liens entre les collègues.

Instaurer un climat de confiance

Un climat de confiance bien établi entre l’employeur et le personnel facilite la collaboration.

Les informations circulent aisément et les prises de décision sont instantanées.

Pour y arriver, il est essentiel d’impliquer concrètement l’équipe dans la gestion de l’entreprise.

Impliquer les employés dans la définition des objectifs

La connaissance des objectifs est fondamentale pour mettre en place des stratégies efficaces. En impliquant ces collaborateurs dans l’établissement des missions et des projets de l’entreprise, l’employeur bénéficie de l’expérience et de l’expertise de ces derniers. En d’autres termes, ils peuvent apporter une vision plus éclairée et proposer les meilleures alternatives pour la concrétisation effective de celle-ci.

Cette initiative renforce la cohésion au sein de l’équipe et favorise une excellente collaboration. Se sentant impliquée dans la gestion de la structure, l’équipe gagne davantage en confiance. Bien plus, elle développe une certaine loyauté envers son employeur.

Instituer des moments de partages et d’échanges

L’instauration d’une bonne harmonie au sein de l’équipe passe par le développement d’une relation de travail saine. Certains employeurs privilégient donc des moments de partages et d’échanges avec leurs collaborateurs en dehors du cadre professionnel. Cela contribue à unir davantage les travailleurs. Autrement dit, une certaine solidarité, entraide et convivialité se créent entre eux. Par ailleurs, le chef d’entreprise collecte des informations pertinentes qui lui permettent d’améliorer sa gestion sur divers plans.

Il est alors recommandé d’instituer des déjeuners ou des diners d’équipe au moins une fois par trimestre. Aussi, les activités telles que les randonnées ou la visite des sites touristiques sont conseillées. Le plus important est d’apporter un équilibre sur le plan relationnel au sein de la structure et ainsi éviter toute discrimination.

La motivation du personnel fait appel à l’adoption d’un ensemble de règles notamment la reconnaissance du travail accompli, l’élaboration d’une communication interne efficace et l’instauration d’un climat de confiance. L’employeur doit privilégier le bien-être de son équipe afin d’en obtenir les meilleurs rendements. C’est en quelques sortes la garantie d’une tâche exécutée avec détermination et beaucoup d’engouement.