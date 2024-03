Android Auto vs. Apple CarPlay : le meilleur compagnon de route pour votre voiture

Aujourd’hui, les technologies embarquées dans nos véhicules sont de plus en plus sophistiquées et connectées à nos smartphones. Parmi elles, Android Auto et Apple CarPlay se démarquent et deviennent rapidement des fonctionnalités incontournables pour ceux qui souhaitent profiter de leurs applications préférées directement sur l’écran de leur voiture. Mais quelle est la meilleure solution pour vous accompagner sur la route ? Dans cet article, nous comparons ces deux systèmes afin de vous aider à faire le meilleur choix.

Compatibilité avec les smartphones

La première chose à considérer lorsqu’on compare Android Auto et Apple CarPlay est la compatibilité avec votre smartphone. Comme vous pouvez l’imaginer, Android Auto n’est compatible qu’avec les smartphones sous Android, tandis que Apple CarPlay ne fonctionne qu’avec les iPhone.

Cela signifie donc que si vous utilisez un iPhone, vous n’aurez pas d’autre choix que d’opter pour Apple CarPlay. En revanche, si vous êtes plutôt du côté d’Android, c’est vers Android Auto que vous devrez vous tourner.

Interface utilisateur

Lorsqu’il s’agit de l’interface utilisateur, il est important de noter que les deux systèmes ont des approches légèrement différentes.

Android Auto

Android Auto propose une interface épurée et facile d’utilisation, qui rappelle celle des smartphones Android. L’écran d’accueil affiche des cartes regroupant les informations et fonctionnalités importantes, telles que la navigation, la météo ou encore les appels manqués. Vous pouvez personnaliser cet écran en choisissant les applications dont vous souhaitez voir les notifications. La barre de navigation située au bas de l’écran permet d’accéder rapidement aux principales sections comme la navigation, le téléphone ou les applications.

Apple CarPlay

De son côté, Apple CarPlay offre une interface très similaire à celle des iPhone. Les icônes des applications sont disposées sur un écran d’accueil, facilitant ainsi l’accès à vos applications préférées. Vous pouvez également organiser l’apparence de l’écran et choisir un fond d’écran pour personnaliser votre expérience.

Au final, il est difficile de départager les deux systèmes en termes de design de l’interface utilisateur, car cela dépend largement des goûts et habitudes de chaque personne.

Fonctionnalités principales

Android Auto et Apple CarPlay proposent des fonctionnalités similaires qui vont au-delà du simple affichage des applications de votre smartphone sur l’écran du tableau de bord.

Navigation :

Les deux systèmes offrent la possibilité d’utiliser des solutions de navigation telles que Google Maps et Waze pour Android Auto, ou Apple Plans pour CarPlay. Les instructions sont claires et les indications vocales sont relayées par les haut-parleurs de votre voiture pour vous éviter toute distraction.

Appels et messages :

Grâce à la dictée vocale, vous pouvez envoyer et recevoir des messages et des appels avec vos correspondants sans quitter la route des yeux. Les deux plateformes permettent également d’accéder à votre historique d’appels et à vos contacts pour un confort d’utilisation optimal.

Musique :

Qu’il s’agisse de Spotify, Apple Music ou Google Play Musique, vous pouvez écouter vos playlists préférées et parcourir les bibliothèques musicales de ces services directement depuis l’écran intégré de votre voiture.

Apps tierces

En plus des applications de base, Android Auto et Apple CarPlay proposent quelques apps tierces compatibles. Cependant, il est important de noter que la sélection d’applications disponibles sur Apple CarPlay est généralement plus restreinte que celle d’Android Auto. Apple met en effet davantage de restrictions sur les apps pouvant être publiées sur sa plateforme dédiée aux véhicules.

Mises à jour

Android Auto

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les mises à jour d’Android Auto ne dépendent pas du système d’exploitation de votre smartphone mais plutôt de l’application elle-même. Ainsi, même si votre appareil ne reçoit plus les dernières versions d’Android, vous pouvez continuer à profiter des nouveautés et améliorations apportées à Android Auto tant que l’application est mise à jour.

Apple CarPlay

Du côté de CarPlay, le système est mis à jour via iOS. Autrement dit, pour bénéficier des nouveautés et améliorations de CarPlay, vous devez disposer d’un iPhone compatible avec la dernière version en cours d’iOS. En conséquence, les utilisateurs d’iPhone plus anciens peuvent se retrouver limités dans les fonctionnalités dont ils disposent sur CarPlay.

Verdict : Android Auto ou Apple CarPlay ?

Au final, le choix entre Android Auto et Apple CarPlay dépendra en grande partie de votre smartphone et de vos préférences personnelles quant à l’interface et aux fonctionnalités proposées. Les deux systèmes offrent globalement une expérience utilisateur agréable et intuitive, ainsi qu’une grande connectivité avec vos applications préférées.

Il est important de rappeler que la compatibilité du système embarqué avec votre véhicule est également un aspect crucial. Assurez-vous donc de vérifier quel(s) système(s) est (sont) supporté(s) par votre voiture avant de prendre une décision. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que l’ajout d’Android Auto ou d’Apple CarPlay transformera votre expérience de conduite et vous permettra de profiter pleinement des technologies embarquées dans le monde automobile moderne.