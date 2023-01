Ce qu’il faut considérer avant de changer de voiture

Lorsque les années passent ou que l’on dispose d’un budget conséquent, il arrive de vouloir changer de voiture.

C’est une décision cruciale qui nécessite de la réflexion, car le changement d’automobile ne se fait pas à la hâte ou sur un coup de tête.

Il s’agit d’un projet à part entière qui demande de la préparation, dans la mesure où quelques points sont à considérer au préalable.

Quelles sont ces choses à prendre en compte avant de changer sa voiture ? Nous en parlons.

Changer ou garder sa voiture

Quand on dispose d’un vieux engin à moteur, on tient généralement à garder l’automobile pendant quelques années supplémentaires. Puis, il faut souligner la dépréciation ; celle-ci se retrouve réduite au fur et à mesure que le temps passe. A l’inverse d’une voiture neuve, un ancien modèle s’amortit plus lentement.

Si ce contexte pousse à garder son véhicule le plus longtemps possible, il y a aussi des situations où l’on recommande le changement de voiture. Quelques points seront ainsi à vérifier, notamment si vous avez une optique de revente de votre automobile.

En effet, céder une voiture en l’état devient plus facile si celle-ci dispose d’un moteur que les spécialistes qualifient de jeune. Il ne faut donc pas attendre à ce que des signes de défaillance apparaissent avant de vendre.

Quand faut-il changer d’automobile ?

Vous prévoyez de revendre votre voiture pour en acquérir une nouvelle ? Profitez du fait que l’engin soit encore bien valorisé pour vendre. Le cas échéant, celui-ci pourra faire l’objet d’une décote conséquente, et ce, bien qu’il soit encore valeureux à vos yeux.

Dans un objectif de cession, le timing est très important. Une voiture dont le kilométrage se situe entre 60 000 et 70 000 km a, par exemple, toutes ses chances notamment si elle n’a pas dépassé les 14 000 km à l’année.

Puis, il existe également des seuils maximum tolérés qui sont de 150 000 km pour les voitures marchant au diesel et 120 000 km pour celles qui carburent avec l’essence.

Acheter ou louer : quelle solution choisir pour changer de voiture ?

Acheter un nouveau véhicule peut être intéressant. Cela dit, il faut être connaisseur pour ne pas se faire piéger par le système de décote que l’on rencontre dans l’univers de l’achat et de la revente. Cette raison pousse de nombreux individus à s’orienter vers la location.

En effet, ils ont le choix entre la location longue durée (LDD) traditionnelle et la location avec option d’achat (LOA). Dans le premier cas, une participation mensuelle sera versée, et à la fin du contrat, l’auto sera retournée au propriétaire. Quant à la deuxième option, elle permet d’acquérir le véhicule lorsque le contrat prend fin.

Il est aussi possible de se tourner vers les voitures d’occasion, à condition de faire de bonnes affaires. Dans cette optique, il est préférable de confier son projet à un professionnel voire un concessionnaire.

Généralement, les véhicules d’occasion qu’ils proposent sont accompagnés d’une garantie du fabricant. Pour finir, vous pouvez également envisager les voitures électriques, ce qui vous fera bénéficier d’un bonus écologique.